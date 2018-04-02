金正恩觀看韓流演出：滿懷欣喜，感動不已

你的器材不支持播放多媒體材料 金正恩與朝鮮觀眾一起，為參與演出的韓國藝人獻上掌聲

朝鮮中央通訊社報道稱，4月1日在平壤舉行的韓流演唱會感動了朝鮮領導人金正恩。

報道指出，當金正恩看到朝鮮觀眾熱情回應台上韓流團體的表演時，他「滿懷欣喜，感動不已」。他同時表示，希望這次表演成為展示統一民族形像的重要機會。

此次演出以「春來到」為主題，在東平壤大劇院舉行。韓國媒體稱，金正恩在演出後提議，要在秋天收獲碩果之際於首爾再舉辦一次演出。韓國官方尚未對此作出明確表態。

除上周日的首場演出外，這些韓國藝人還將於周二進行一次表演。這支代表團由韓流、搖滾及其它流派藝人組成，是十多年來首次訪朝的韓國音樂代表團。

今年平昌冬奧會期間，朝鮮曾派演出團體赴韓表演，本月27日，韓朝兩國領導人還將在板門店舉行首腦會談。

圖片版權 EPA Image caption 演出結束後金正恩與夫人李雪主同演出人員合影留念。

韓聯社稱，金正恩是首位欣賞韓國藝術團體表演的朝鮮領導人。金正恩夫人李雪主、妹妹金與正、朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南等人一同出席演出。

出席活動的韓國文體觀光部長官都鐘煥向記者表示，金正恩「在演出過程中表現出極大的興趣，還問了一些關於歌曲和歌詞的問題」。

朝鮮罕見道歉

圖片版權 AFP Image caption 演出開始前韓國歌手進行彩排。

韓聯社援引韓政府高官稱，金正恩原計劃出席3日舉行的朝韓聯合演出，但"由於其他日程"決定出席1日活動。演出時間也在當天經過兩次變更，先由下午五點半改到7點半，最終於6點半開始。

韓聯社同時報道稱，朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲對演出當天報道受阻的韓國記者表示歉意。據悉當時除一名攝像記者外，韓國記者團成員均被禁止進入大劇場。

主管朝鮮對韓事務及國內情報機構的金英哲表示，活動當天「負責委員長安保工作的人員及活動組織者之間可能合作不夠充分」。

「限制採訪及妨礙自由攝像的做法是錯誤的，」他說。韓聯社則稱這是「一次罕見的道歉」。

韓聯社還提到，金英哲代表朝鮮當局作出道歉，稱這此限制「並非故意而為」。

美韓軍演

金正恩已經同意與韓國總統文在寅及美國總統特朗普舉行會談。

上周他在北京完成了自己作為領導人的首次出訪，與中國主席習近平會面。

4月27日朝韓將舉行第三次領導人會談，而美朝首腦會談的日期尚未公布。

與此同時，一年一度的美韓聯合軍演已經開始。由於美韓兩國正在凖備與朝鮮會談，此次演習規模較往年有所縮減。

今年的軍演將有近30萬名韓國官兵和2萬4千名美國軍人參與，時間比往常縮短一個月，且沒有核潛艇參加。

以往朝鮮總會對韓美軍演作出憤怒回應，但此次平壤反應相對平靜。此前金正恩曾對訪朝的韓國官員表示，他對韓美必須進行軍演表示理解。