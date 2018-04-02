父母吵架傷害的不止是感情 還有孩子的健康

圖片版權 Getty Images Image caption 如何吵架才能少給孩子帶來壞影響？

父母有時意見不一，引發分歧或爭吵都是很正常的。但是父母爭執的方式卻能給孩子帶來極大的影響。

教育專家表示，家裏發生的一切都潛移默化地影響孩子的心理健康與發展，而且這種影響是長期的。

父母是否合得來對孩子的成長起到很大的作用，它可能潛在地影響孩子的方方面面：從心理健康到學習成績以及未來的各種人際關係等等。

大多數情況下，父母拌嘴不會對孩子產生多大負面影響，甚至有時還會有好的結果。

但是，當父母大吵，令對方大怒；還有當父母冷戰，相互不理睬對方時，可能就會有問題了。

國際教育專家經過幾十年的研究、試驗、觀察與跟蹤發現，父母吵架對從小到6個月大的嬰兒、 兒童及青少年都會有影響。如果讓他們見證家庭衝突，可以讓他們的心跳加速，體內的壓力荷爾蒙上升。

如果長期生活在父母關係緊張的環境中，嬰兒會出現大腦早期發育不良，睡眠受到干擾；兒童會出現焦慮；青少年則會出現抑鬱等一些列問題。

先天還是後天？

人們經常認為，如果父母離婚或分居才會對孩子產生長期負面影響和傷害。

圖片版權 PA Image caption 父母經常吵架會影響孩子學習成績

然而，在某些情況下有可能是父母在離婚或分居前、期間以及之後的各種爭吵對孩子產生傷害，並不是離婚或是分居事件本身。

對孩子的心理健康來說，"先天"很關鍵，特別是在焦慮、抑鬱以及精神病方面的影響。

但是，家庭環境以及"後天的調教"也非常重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 家庭環境對孩子至關重要

為孩子爭吵

那麼，做父母的應該怎麼做呢？

首先，要承認父母相互之間意見不一，甚至爭吵都是非常正常的。

但是，如果父母經常鬧矛盾，而且衝突劇烈不能解決就會影響到孩子了。特別是當父母之間的矛盾是圍繞孩子時，就會更糟。例如，孩子可能會自責，覺得這一切都是自己的過錯。

如果是嬰兒的話，會干擾他們的睡眠，以及影響大腦的早期發育。對小學生來說，則會出現焦慮以及各種問題；對青少年來說，則會出現抑鬱、學習成績不好甚至自殘等更嚴重的問題。

人們早就知道家庭暴力對兒童傷害尤其大。但是，即使父母之間不動手、不吵嘴，只要他們之間冷戰，關係不好也會增加孩子情感、行為等方面的負面風險。

圖片版權 Getty Images Image caption 經常目睹父母吵架的孩子將來在處理情感關係上會很吃力。

這還不算，這不僅會影響孩子本身的生活，研究發現父母關係不好還會"遺傳到下一代"。

因此，如果想要今天的孩子幸福積極的成長就需要打破這種惡性循環，因為今天的孩子會成為下一代的父母，代代相傳。

"偷偷"吵架

研究顯示，孩子從很小的時候（大約2歲或更小）就把父母的一切看在眼裏。

他們經常注意到父母之間的爭吵，甚至當父母為了保護孩子"偷偷吵架"，認為孩子根本不知道時。

關鍵看孩子怎麼詮釋和理解父母爭吵的原因，以及可能產生的後果。

孩子會根據以往的經驗來判斷，此次吵架會不會升級，有沒有可能會波及到他們，或是影響到家庭穩定。這一點對年紀尚小的孩子尤其重要，因為他們擔心自己與父母的關係有惡化的可能。

研究還發現，男孩和女孩對此反應也有所不同。女孩可能會經受情感方面更大的影響；男孩子則表現在行為方面。

圖片版權 Getty Images Image caption 父母吵架對男孩和女孩的影響不一樣。

為了改善年輕人的精神健康，人們過去往往把注意力放在為兒童提供支持方面。

但是，現在也許應該考慮為他們父母之間的關係提供幫助。這可能會給兒童的心理健康帶來巨大的不同。無論是從短期效果，還是從長期效果來看。

此外，如果兒童有親屬、兄弟姐妹或是朋友、師長的幫助和支持，對他們長期的健康成長也很重要。

所有這些都表明，家庭環境對孩子成長的影響有多麼重大。

爭吵與分歧都是正常的。但父母最好用適當的方式跟孩子解釋爭吵的原因，以及解決辦法。

如果父母能夠成功地化解爭執，孩子不但能從中學到積極的經驗，對他們將來如何處理自己在家內外的情感也會有好處。

如果能讓父母明白他們的行為與關係給孩子成長帶來的影響，不但可以培養出今天的健康兒童，同時也為未來的健康家庭打下了堅實的基礎。