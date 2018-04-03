臉書VS蘋果：用戶隱私引發的論戰

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繼上周蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）批評了臉書創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）後，扎克伯格已經發起了反擊。

扎克伯格稱，庫克所謂的臉書用戶因為不用付費所以臉書不關心他們的說法「極其膚淺」。上周庫克批評臉書追蹤用戶私生活「侵犯隱私」。

當庫克被問及如果他陷入扎克伯格的處境會怎麼做時，他回答稱：「我不會陷入那種處境。」

倫敦一家政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）被指利用臉書約5000萬人的用戶數據，這一行為影響了2016年英國脫歐公投及美國大選。「劍橋分析」的高管在媒體秘密攝錄的視頻中透露，該公司的業務擴展到世界多國，包括中國。

在接受美國Vox網站的一段長採訪時，扎克伯格回應了庫克的批評。

扎克伯格承認，臉書在面臨一些選擇時，還不夠透明，並提出由第三方機構對其決定做出裁決的可能性。

蘋果兩次批評臉書

「劍橋分析」醜聞爆光後，庫克已兩次對臉書提出批評。

圖片版權 Getty Images Image caption 庫克被問及如果他陷入扎克伯格的處境時，會怎麼做時，他回答稱：「我不會陷入那種處境。」

三月底在中國舉行的「中國發展高層論壇」上，庫克就社交媒體面臨的問題回答彭博社採訪時稱：「我認為這種情況非常嚴峻，而且事件已經變得很大，可能需要一些精心制定的規章制度來規範。」

「從我個人的角度來看，任何人都能了解一個用戶常年關注的內容、聯繫人、聯繫人的聯繫人、用戶喜歡和不喜歡的事物甚至是生活的方方面面，這個情況本身就不應該存在。」

在3月28日MSNBC和Recode的採訪中，庫克說：「我認為最好的監管是沒有監管，是自我監管。」

在尚未完整播出的第二段採訪中，他補充道：「如果我們將客戶貨幣化，如果客戶是產品，我們就能賺一大筆錢，我們沒有選擇這樣做......隱私對我們來說是一項人權。」

扎克伯格此前對CNN表示，自己對新的監管法規持「開放」態度。

圖片版權 Getty Images Image caption 「劍橋分析」的醜聞正讓臉書面臨外界批評。

他為臉書的商業模式辯護道：「（外界）認為不付錢給我們，我們就不關心用戶，這樣的指稱極其膚淺、根本不符合事實」。扎克伯格並未指名道姓蘋果或者庫克回應批評。

「事實上如果你想建立一項可以連接全球用戶的服務，很多人會無法負擔。我認為重要的是，我們並不都會得斯德哥爾摩綜合症，讓那些努力工作的公司收費讓你更加確信他們真的更關心你，因為這聽起來很荒謬。」

蘋果iCloud落地貴州引隱私爭議

蘋果的盈利模式與從主要從廣告收益中獲益的臉書、谷歌和推特等不同，蘋果的利潤來自於手機、平板電腦和雲端以及蘋果網上應用商店。

庫克表示，iPhone製造商拒絶使用數據對客戶定向投放廣告：「我們關心用戶體驗，我們不會拿你的私人生活作交換。」

然而，為了遵守中國於2017年6月開始實施的《網絡安全法》規定，蘋果將中國內地用戶的iCloud全部交由貴州的中國數據服務企業服務。

蘋果在聲明中表示， 「自2018年2月28日起，中國內地客戶的 iCloud 服務將轉由雲上貴州運營。使用這些服務及您通過 iCloud 存儲的所有數據（包括照片、視頻、文稿和備份等）都將受到 iCloud（由雲上貴州運營）條款和條件的約束。」

雖然蘋果承諾保護用戶的隱私權，但iCloud的備份數據受到中國官方監視和窺探的批評一直未消退。