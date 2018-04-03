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法國博韋市（Beauvais）市長的愚人節笑話引來當地市民強烈不滿，市長本人作出道歉。

博韋市長卡洛琳娜·卡耶（Caroline Cayeux）在臉書及推特上宣佈，著名瑞典家居品牌宜家（IKEA）將入駐自己所轄城市，同時帶來4000個工作機會。

消息在社交媒體上不斷擴散，不少人相信了這一「好消息」。但幾小時後卡耶便作出澄清，指此事並非事實，她對這個「不是非常明智的」玩笑感到抱歉。

卡耶對法國媒體表示，她對「並非所有人都認同自己的幽默感」表示遺憾，同時稱該市外緣的新商業發展確實會在未來為當地居民帶來4000個工作機會。

然而從社交媒體的反應來看，很多人並沒有釋懷。一位用戶在推特上表示，「下次選舉我們會選你……愚人節騙人的」。