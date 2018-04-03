成為母親後 她們問女人非要生孩子不可嗎

Image caption 本篇講述一些並不想要孩子的女性

為人父母的人都承認生養孩子確實不易。但大多數人會覺得他們得到的回報讓一切艱辛都是值得的。

然而，也有極少數的人真的後悔要了小孩。BBC為你講述3位母親的真實故事和感受。

雷恰爾（Rachel, 化名）的故事

Image caption 雷恰爾很多時候是單身母親

雷恰爾今年50多歲，她有3個孩子，最小的17歲。她告訴BBC，如果時間能夠倒流，她不會要小孩。

雷恰爾很多時候是單身母親， 因此一人養育3個孩子非常艱難。

她說，有時候她覺得自己都還不夠成熟，如何還要為另外一個小生命負責？

她覺得帶孩子就是無窮無盡的伺候他們的吃喝拉撒睡，一點也不好玩。

雷恰爾承認她當時並沒有認真想清楚，有了小孩會給她生活帶來什麼樣的影響。

她說，如果她意識到這一點，當初就不會要小孩了。

但是，她說她這樣說會感到內疚，因為她非常愛自己的孩子。

"你覺得你自己不是一位好媽媽。你會永遠有這種內疚，永遠也不會擺脫。你還會想孩子們是否知道呢。"

"但是，生活不應該是你犧牲自己的生命、自由，就是為了他們能過得好。"

能承認這一點很不容易，因為"別人會覺得你這個人不怎麼樣"。

雷恰爾特別希望有同感的女性不要受到醜化。

"我感到非常孤立。我覺得自己有問題。但如果我能夠坦誠地探討這些問題，而且有人能夠理解，也許會讓我更容易盡好做母親的職責。"

像雷恰爾這樣想法的女性到底有多普遍很難得知，因為很少有人公開談論類似的感受。

2016年，德國政府所做的調查發現，在1200名參加調查的人當中，8％的人後悔要小孩。

2015年，以色列社會學家Donath發表一份研究，裏面講述了那些後悔生小孩的女性的故事。

那些後悔要小孩的女性還堅稱這與產後抑鬱症是兩回事。

艾利森（Alison，化名）

Image caption 艾利森說，她不知道如何逗兒子玩

"我剛才看到幸福的一家人，他們的房子和花園。孩子上學去了，就像童話一樣，"她說。

艾利森是被領養的。她成長的過程中總是夢想將來有一天也能有自己的家。

但是，直到她生了第一個兒子後才發覺自己並不太母性。

她特想走出家庭，回到工作崗位上以逃避為人之母的新角色。因此不到６個月她就回去上班了。

"我有時會請假，把孩子交給保姆，就是想給自己一天的空閒，"她說。

"我不是不想跟兒子在一起，但我不知道該做什麼。我對跟小孩玩遊戲不在行。"

為了不讓兒子孤獨，艾利森和丈夫又生了一個男孩。現在兩個孩子都上了大學。

她承認如果當初知道當母親的責任，她就不會要小孩了。

她解釋說："如果別人幸福自己就感到幸福，這太不爽了。"

"也許我的事業會更好。我15年送孩子上學，絶對限制了我事業的發展。"

艾利森強調她非常愛孩子，然而承認回過頭來看自己太自私了，不適合要孩子。"我嫌他們侵佔了我的時間。"

她說，女性一般不願意對此敞開心扉，因為擔心別人會對此說三道四。她們也不願意被認為太自私。

但問題是，如果你不想要小孩，那你就不是一個好母親。

喬伊（Joy，化名）

Image caption 喬伊有個女兒

20年前喬伊生了個女兒，但其實她在更早時就意識到自己並不想當母親。

"當大家談論有人把孩子遞到你手裏，你渾身充滿了無盡的愛。我絲毫沒有這種感覺，只是覺得巨大的責任感，" 喬伊說。

回憶女兒小時候，喬伊似乎找不到什麼喜悅的感覺，每天都如此艱辛，一天一天的熬過去。

"我猜可能每位母親都經歷過這種感覺。但我只能說我找不到徹底享受的時刻，非常不好過。"

喬伊認為她可能沒有其他母親所擁有的母性。

"我一直想知道是否別的母親都沒講真話。她們把做母親描述得如何美妙，而實際上有一天她們會坦白向我承認不是這樣的，"她說。

我似乎沒能力做一位善良、熱情與可愛的母親。

喬伊說，她希望回去上班，繼續自己的事業。

喬伊的女兒懷疑過母親對她的愛。但喬伊堅持說自己絶對愛女兒，只不過兩人之間的關係不是如膠似漆而已。

喬伊說，如果更多的女性能夠敞開心扉，也許對女性一定要成為母親的壓力會小一些。

"如果女性能夠誠實地面對自己該有多好。如果生小孩，組建家庭對你來說非常重要，那麼就全心全意地去做。"

"但是，如果你強烈感覺'自己對此無感覺'，那麼不要畏懼或是感到恥辱。你可以站出來，大聲說'我就是那個不想當媽媽的人，我不想要孩子'。"