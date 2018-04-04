德國高速公路不限速 何以事故率不高

圖片版權 Reuters Image caption 德國高速公路被許多人認為是世界上駕車旅行最好的高速公路系統之一

世界最早的封閉高速公路系統誕生於德國，但是現在世界上規模最大的高速公路系統在中國。德國高速公路以沒有限速而聞名。

截至2016年底，中國大陸高速公路的通車總里程突破13萬公里（超過了美國），是世界上規模最大的高速公路系統。2016年，德國高速公路網的總長度為12,996公里，考慮到德國面積只相當於中國的1/30，因此德國是世界上高速公路最稠密和最長的國家之一。

雖然德國高速公路沒有法定限速，但根據每10萬人為單位統計的交通事故死亡率，德國的交通死亡率為6.8，遠低於美國的12.9。而中國以10萬人為統計單位的交通死亡率高達18.8，不僅高於中等收入國家18.5的水平，而且達到高收入國家9.3比例的兩倍。

平均時速142公里

英國《獨立報》記者布朗把德國的高速公路同美國做了比較，他認為德國高速公路是世界上駕車旅行最好的高速公路系統之一，同美國公路相比，德國公路上的靚車更多。他認為德國高速公路沒有限速，高速公路上很少看到警察/警車也是德國系統優越的方面。

凖確地說，德國高速公路對一些車輛並沒有聯邦規定的限速，但是在城市，和標凖低的公路，事故多發段和施工地區仍然有臨時或常設的限速規定。

根據2008年的一個統計，德國高速公路網52%的路段只有建議的最高速度，沒有法定限速。15%的路段因為天氣和交通情況有臨時限速，33%的路段有常設限速規定。2006年德國對6車道高速公路的測量顯示，在正常狀態下德國高速公路上的平均車速為每小時142公里。

德國高速公路一般都由多層水泥築成，更適合高速行駛的需要。德國高速公路的路面經常定期經過檢測，查看有無不規整或損毀。如果發現了上述情況，整個受影響的路面會被更換。許多美國人認為德國路面質量和公路養護優於美國。

雖然沒有法定限速，但德國高速公路的建議最高速度為每小時130公里，雖然超過此限並不違法，但發生交通事故時，超速駕車者要承擔更大的事故責任。

現在德國汽車保險公司一般的政策是，當汽車在每小時200公里速度行駛時發生車禍，即使在高速駕車者並無其他過錯的情況下，保險公司的賠償支付會大大減少，甚至完全不予賠償。

Image caption 截至2016年底，中國大陸高速公路的通車總里程突破13萬公里（超過了美國）是世界上規模最大的高速公路系統。

當然現在德國高速公路不限速的路段在減少，一些德國人認為高速公路不限速是德國的弊端，他們責怪德國立法議員不作為，沒有規定高速公路限速。

交規和駕考更嚴格

《獨立報》把德國公路系統優於美國的原因總結為8個，除了不限速，德國駕車者更遵守交通規則。德國公路和美國大部分公路一樣，超車在左邊車道進行，右邊車道正常行駛。在不超車的情況下，必須靠右行駛。

《獨立報》認為，和美國的主要不同是，德國駕車者都嚴格遵守以上規則，而美國人則很少遵守。因為德國人更尊重這種規定，高速公路交通就能更順暢。

英國讀者認為，美國人不太受車道約束，美國許多州允許從左或從右超車。

德國汽車嚴格執行定期檢查。定期檢車有助於減少潛在危險車輛的數目，減少對駕車者和其他車輛的威脅。《獨立報》說，美國一些州的車輛檢查同德國的相比就像是開玩笑。德國全國保持統一標凖，而美國的車檢各州都不一樣。

德國駕車水平整體高於美國，是因為德國有更嚴格的駕照考試系統。

在德國考取駕照，報考者需要上很多駕駛課程，包括在實際高速公路上的駕駛課，體驗真實的高速交通。另外駕車者要接受基本的急救訓練，另外還要經過難度很高的多項選擇筆試和路考。

如果一切順利，完成這個過程需要6個月事件，考試者要付出2000美元的代價。顯然在德國駕車，需要有更多的決心和投入。

德國公路交通倍受讚揚的另外一個原因是行車距離保持得比較好。《獨立報》文章說，雖然在德國公路上警察不多，但是如果你沒有和前面保持足夠車距，就會受到嚴厲的罰款，罰款可高達450美元。在美國如果發生同樣的情況，州警察如果眨一下眼睛就算不錯了。

德國公路上的警察比美國少也被認為是德國公路系統的優點。《獨立報》文章作者認為，警察會令一些駕車者感到緊張，即使他們沒有做違法的事情。而在德國高速公路上，駕車者就很少會因為看到警察而緊張。

另外一個優點是，德國道路系統免費行駛，沒有收費站。目前德國唯一要付費的車輛是貨車。一般駕車者不需要停車付費，但是這樣也就減少了路途停車的次數。

圖片版權 Getty Images Image caption 納粹德國時期德國新修的高速公路被稱為"希特勒的公路"，在納粹宣傳中被稱為全民就業的典範工程。

高速公路始於德國

德國是世界上最早建設封閉高速公路系統的國家。1932年德國第一條高速公路在科隆和波恩之間修建完成，當時的科隆市長（未來的西德總理）阿登納主持了高速公路開幕典禮。

早在1920年代中期魏瑪共和國就有建設專門供汽車使用的高速公路的計劃，但因為缺乏經濟支持和政治共識，高速公路項目在納粹上台以前主要停留在計劃階段。

德國航空界出於擔心來自汽車交通的競爭，極力反對建立封閉的高速公路系統，連德國汽車協會對耗資巨大的高速公路也不熱心。1933年希特勒上台後才改變了這個局面，因為希特勒認為鐵路運輸已經過時，公路運輸是未來。

當時德國新修的高速公路被稱為「希特勒的公路」，在納粹宣傳中被稱為全民就業的典範工程。這實際上是德國工程師弗利茲·托特力主通過修建高速公路系統，振興德國經濟。他的主張被納粹政權採納，他本人也被任命為「德國公路系統總監」。

德國最初修建的高速公路並沒有像現在高速公路中間那樣顯著的隔離裝置。按照許多高速公路設計，在戰爭中把德國高速公路的間隔離填平可以用做飛機跑道。但在二戰期間由於盟軍轟炸對德國公路系統的破壞以及德國飛機產量不足，這個設計考慮基本沒有成為現實。

歷史學者認為，納粹德國高速公路的軍事目的往往被誇大。二戰期間德軍運輸並不依賴於高速公路，特別是戰爭後期由於燃料缺乏，德軍越來越多依靠騾馬而非汽車。反而是盟軍開進德國後大量使用高速公路系統。