YouTube總部槍擊案：女疑犯槍傷三人後自殺

你的器材不支持播放多媒體材料 持械警員進入YouTube總部大樓。

美國加尼福尼亞州當地警方表示，一名女士在加州北部的視頻網站YouTube總部槍傷三人，然後自殺。

CBS報道，一名相信是疑犯男朋友的36歲男子目前情況危殆，另有兩名分別32及37歲的女子中槍，情況分別為嚴重及輕傷，另有一人在逃走期間傷及腳踝。

路透社引述一名華府安全官員表示，目前無發現事件與恐怖主義有關。

YouTube總部位於加州北部三藩市以南的城市布魯諾，該市警察總長艾德.巴貝里尼（Ed Barberini）公布稱，警方於當地時間12:48到場，發現現場陷入混亂，「大批民眾在逃跑」。警方在YouTube總部大樓門前發現一名中槍傷者。

數分鐘後，警方再發現一名懷疑向自己開槍的女子。

該女子的身份及動機目前仍未公布。警方指，疑犯使用的是一枝手槍。

過去，槍擊案一般由男性發動，女槍手較為罕見—根據美國聯邦調查局的數字，2000-2013年間160宗槍擊案中，只有六名槍手是女性。

案發經過

NBC報道稱，當地的午飯時間，疑犯走近YouTube總部大樓的門前開槍。

當地電視台的片段顯示，YouTube僱員高舉雙手離開大廈，另有片段顯示員工須排隊由警員搜身。

圖片版權 TWITTER/@ERINJEANC/via REUTERS Image caption 人們高舉雙手離開大樓

附近一間快餐店的職員向當地電視台表示，他曾為一名腿部中槍的女子急救。在等待救援時為她止血。

屬於Google旗下的YouTube，總部有約1,700人工作，是該地區最大的僱主。

YouTube發言人克里斯.戴爾（Chris Dale）對警方的迅捷行動表示讚賞。

「今日，YouTube社群與所有僱員都是這宗罪行的受害者。我們向在事件中受傷者致以慰問。」

美國總統特朗普在推特表示，已聽取有關事件的匯報。