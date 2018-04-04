陳香梅去世：斡旋於中美台的「政治掮客」

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據《華盛頓郵報》報道，飛虎隊將軍陳納德（Claire Lee Chennault）遺孀陳香梅3月30日在華盛頓家中過世，享年94歲。

女兒陳美麗稱，陳香梅因去年12月中風後出現的併發症而過世。

二戰期間，陳香梅與在中國支援抗日的飛虎隊指揮官陳納德將軍結識並於1947年結婚，後移居美國。1958年陳納德去世後，陳香梅逐漸步入政壇，在美國共和黨中擔任要職，並擔任過八屆共和黨政府的顧問。

1981年，陳香梅作為當選總統里根的特使訪問中國，受到中國領導人鄧小平的招待。

戰亂中的愛情

「他進入我的生命中，像春日的和風吹醒了百花，像四月的陣雨潤澤了大地。」陳香梅在回憶錄中深情地回憶自己與丈夫陳納德的相遇。這次相遇發生在1944年的昆明。

彼時，19歲的陳香梅剛從嶺南大學畢業，成為中央通訊社記者。她被派往昆明分社，採訪戰功赫赫的「飛虎隊」將軍陳納德。

圖片版權 Getty Images Image caption 」飛虎隊「老兵展示陳納德的照片

陳納德來中國之前，日軍正在對中國後方城市進行狂轟濫炸，陪都重慶受損尤其嚴重，半壁山城已被炸毀，而中國空軍實力薄弱，幾乎沒有還手之力。

1940年，剛剛退役的美國空軍上尉陳納德，受蔣介石和宋美齡邀請，赴華組建美國志願航空隊。在他的斡旋下，美國政府同意預備役和退役軍官參加航空隊。

陳納德在美國招募了112名飛行員和機械師，國民政府隨即委任這批人馬組成中國空軍美國志願航空隊，由陳納德擔任指揮官兼大隊長，總部就設在昆明。

第一次見到陳納德，陳香梅回憶，「他臉孔布滿深刻的皺紋，有著一個倔強的下顎，看起來強忍而果決，一堆深沉的棕色眸子卻流露著堅忍的深色。」在隨後的幾次採訪中，兩人的關係越來越近。相識後第二年，抗戰結束。陳納德回到美國迅速與當時的妻子辦理離婚手續，然後啟程返回中國，抵達的第一天就向陳香梅求婚。

但是兩人的年齡差了三十歲，婚事遭到陳香梅父親的反對，最終抵不過女兒的堅持，還是同意了婚事。兩人這才在上海舉行婚禮。

圖片版權 CNS Image caption 2016年，陳香梅在紐約出席91歲壽辰圖片展

美國政壇的華人面孔

婚後，夫婦兩人遷居美國生活，養育了兩個女兒，陳美華和陳美麗，兩個女兒的名字是在台灣時宋美齡所取，也被宋美齡認作幹女兒。

這期間，陳香梅還協助陳納德將軍完成了回憶錄《一個鬥士的自述》，但好景不長，1956年，陳納德被查出患有肺癌，手術後也並未好轉。

1958年，時任美國總統艾森豪威爾將陳納德晉升為中將，幾個月後，他就病重逝世。

陳香梅也迎來人生較為艱難的一段，她陷入了和陳納德和前妻所生子女的財產糾紛中。生活所迫，年僅33歲陳香梅把家搬到了華盛頓，獨自扶養兩個女兒。她找了份翻譯的工作，並開始進行寫書、巡迴演講。她先後出版數十部中英文作品，其中回憶錄《一千個春天》被《紐約時報》列為全美十大暢銷書之一。此後，她還涉足商界，成為飛虎航空公司副總裁。

對於在美國最初的時光，陳香梅在給蔣經國夫人蔣方良的一封信中說，「我初來美國時年紀輕，我的丈夫雖然愛我，但他是美國人，無論如何無法了解一個中國少女異鄉異客的心情，雖然我曾隨著陳納德將軍領略了很多民眾對英雄的崇拜與喝彩，但我總覺得自己只是一個影子，陽光西落時，影子也不知飄落何處。」

陳香梅不甘於做「影子」，她開始在美國政壇嶄露頭角。1963年，陳香梅初涉政壇，接受時任總統肯尼迪委任，成為第一位進入白宮工作的華人，此後，先後被八位總統委以重任，為尼克松、里根等政府工作。1989年，在老布什政府，她再次擔任總統核心顧問職位。

陳香梅成為了華盛頓政治圈最有影響力的華人女性。有外界評論稱，她在冷戰的特殊時期，成為中美溝通的「掮客」，只擔任有職無薪的顧問角色。

成功斡旋於中美台

圖片版權 CNS Image caption 習近平向陳香梅頒發中國人民抗日戰爭勝利70週年紀念章

1981年，陳香梅回到自己的出生地北京，但有了新身份：美國總統里根特使。這次出訪，是陳香梅闊別33年後首次回到中國。時任中國領導人鄧小平與代表團會面，將陳香梅放到接待主座，並說「陳香梅坐第一，參議員史蒂文斯先生坐第二，因為參議員在美國有100個，而陳香梅嘛，不要說美國，就是全世界也只有一個。」

陳香梅剛離開北京，就轉道台灣，會見政要。在台灣期間，她稱自己「不做信差，亦不代人傳話」，但蔣介石、蔣經國、李登輝，甚至陳水扁都與她保持聯繫，使外界加深了她兩岸密使的身份。

這種猜測並非沒有根據。陳香梅不僅是陳納德妻子，當時中國負責僑務的廖承志還是她的堂舅父，而陳香梅又與蔣介石、宋美齡私交甚篤，再加上她在華盛頓的影響力，因此具有溝通「中、美、台」三地的人脈和能力。

冷戰結束後，陳香梅的主要精力都放在中美交流事務，曾多次率領美國企業代表來華投資、交流。2015年，中國國家主席習近平向陳香梅頒發抗戰勝利70週年紀念章。