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中美之間的貿易摩擦升級，美國宣佈或向中國產品徵稅後，中國隨即有所反擊，同樣計劃向對方部分產品徵收關稅，不過中美雙方均表示希望以談判化解危機。

美國總統特朗普表示，並不是與中國進行貿易戰。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）認為中國會在貿易問題上讓步，與美國達成協議。

歐美股市暫時未有受到很大衝擊，其中美股4月4日開市時低開，但在庫德洛發表上述言論後，反彈以高1%收市。

會否談判？

北京早前已多次表明不想有貿易戰，但也不怕真的打起來。

中國駐美大使崔天凱與美國代理國務卿沙利文（John Sullivan）會面，歷時約一小時，就經貿問題等交換意見。雙方稱有關會面是在華府宣佈有關關稅措施前已經安排。

中方指，崔天凱重申了中美經貿問題上的立場，要求美方及早摒棄單邊主義和貿易保護主義的做法，停止對華301調查，通過對話協商的方式同中方解決有關分歧。

崔天凱對記者表示，中方依然傾向以談判解決問題，但需要雙方參與，會留意美國的做法。

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路透社引述不具名美國經貿官員指，美國亦尋求以談判解決與中方貿易的深層矛盾，但拒絶透露會否有更高級別的官員會晤。路透社分析，4月20-22日在華盛頓舉行的國際貨幣基金及世界銀行會議，可能是其中一個機會，讓中美雙方在場邊討論有關爭議。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月4日

美國總統特朗普在推特（Twitter）表示，美國並不是與中國進行貿易戰，只是不容許繼續有貿易逆差及侵權的情況。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）認為，最終中國會退下來，與美國合作並達成協議。他的言論讓美國股市由低開後反彈。

甚麼產品被徵收關稅？

中國商務部發的公告表示，計劃向106種美國產品進口商品徵收25%關稅，當中包括原產於美國的大豆、小麥、鮮冷肉類等農產品、部分汽車、煙草、威士忌、高粱產品、冷凍橙汁、化學品、部分飛機、塑料產品等。

公告稱：「涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元，最終措施及生效時間將另行公告。」

圖片版權 CNS Image caption 美國猶他州詹森市的艾斯克蘭迪農場正在收割燕麥。評論認為，中國如果採取貿易反制措施，將使美國農業遭受嚴重打擊。

而中國聲明中，針對的飛機為「空載重量超過15000公斤，但不超過45000公斤的飛機及其他航空器」，中國媒體進一步說明，這是涉及波音737系列和737 MAX 7，沒有提及波音較新、利潤較大的的737 MAX 8、9、10系列。不過中國提出的措施已令波音股價受壓。

美國則宣稱擬向中國1300種中國產品徵收25%關稅，涉及的層面十分廣泛，由焗爐、電視等家庭用品、半導體、通訊衛星、火箭發射台科技產品、醫療器械、藥物疫苗、工業機器等等。

美方指責中國竊取知識產權，強迫美國公司與中國企業分享技術，認為目前擬定的關稅已考慮到潛在對美國經濟的損害，並相信能爭取中國撤銷其有害的行為、政策與措施。

最終產品清單預料經過公眾諮詢和審視，約兩個月後實行。

真的會爆發貿易戰？

美國數字顯示，美國去年與中國的貨品及服務交易，超過7000億美元。雙方今次擬定的關稅措施所針對的產品，均是估計每年約500億美元的交易額。

美國商務部長威爾伯‧羅斯（Wilbur Ross）表示，中國針對的這批產品，只是佔美國國民生產總值（GDP）的0.3% ，並不認為這會危害到美國經濟。

美國經濟專家認為，相關措施目前規模尚未大到會撼動整體經濟，但警告如果摩擦加劇會對商業活動構成更大風險。

標凖普爾分析認為，中國近年減少了對出口的依賴，這可以幫助減輕美國加徵關稅帶來的影響。

2016年，中國整體出口貨品中，有18.2%是出口至美國。

不過，標普高級經濟師潘戴（Satyam Panday）表示，這種以牙還牙式的不穩定性動搖商界信心。

「為甚麼我會在未有把握的時候投資呢？」他說。

美國商界組織呼籲兩國嘗試對話解決問題，憂慮這種威脅性的關稅措施會演變成危害美國經濟的衝突。