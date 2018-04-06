中國單方面宣佈貿易戰初戰告捷

圖片版權 Getty Images Image caption 中國計劃向美國徵收關稅的產品中，包括大豆、小麥等

中美兩國因貿易戰劍拔弩之時，中國官媒宣佈，中國已經初戰告捷。

美國周三（4月4日）宣佈對中國的1300種產品徵收25%的關稅後，中國馬上也宣稱對原產於美國的大豆等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品加徵25%的關稅。

美國總統特朗普周四（5日）再次公開威脅額外對總值1000億美元的中國進口商品開徵關稅，並稱已下令美國貿易代表處研究具體細節。

不過，美方的最終產品清單預料須經過公眾諮詢和審視，約兩個月後實行。中方的最終措施及生效時間則尚未公布。

「初戰告捷」

中共《人民日報》海外版微信公號「俠客島」發文稱：「中國的精凖打擊策略對美國國內的觸動效果是非常好的，可以說初戰告捷。」

美國總統特朗普周三在推特（Twitter）表示，美國並不是與中國進行貿易戰，只是不容許繼續有貿易逆差及侵權的情況。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月4日

在「俠客島」看來，特朗普雖然沒說要不要與中國打貿易戰，但是調門明顯有所和緩。

文章分析，特朗普變得緩和是因為中方「打著了特朗普的痛處」。中國公布的加徵關稅的商品產地主要是特朗普的票倉，比如大豆。

「這些產大豆的美國中部農業州是特朗普的核心支持者，是共和黨的票倉。中國選這些州的農產品下手精凖反制，相信美國國內的壓力會很快聚集到特朗普頭上。」

「特朗普在這時降低調門，也有迎合國內輿論的意思，畢竟中期選舉和競選連任才是他的核心關切，」文章稱。

「俠客島」稱，特朗普變調並不代表已經退縮，中美之間的交鋒還會繼續，「對於中國來說，不妨保持『同等力度同等規模』的回擊方式，以不變應萬變，畢竟這是美國主動找事，著急的是他們。」

其他官媒也紛紛發聲表明態度。《人民日報》認為，美國政府卻選擇避開世貿組織，單方面威脅進行貿易制裁，無異於衝自己抽了一記耳光。中方決不會屈服於美方的無理施壓，美方止損的唯一出路是懸崖勒馬。

《環球時報》也發出強硬社評，「美方帶著痛苦反思吧」，「貿易戰的盡頭決不會有美國的凱旋門，關於這個結果，我們現在就可以告訴華盛頓。」

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磋商談判？

周四（5日），中國就美國232措施在世貿組織爭端解決機制項下向美方提出磋商請求。232措施指的是美國在3月23日起對進口鋼鐵和鋁加徵關稅的措施。

商務部條約法律司負責人認為，美國232措施名為維護「國家安全」，實為實施貿易保護主義，一方面選擇性地排除部分國家和地區，另一方面對包括中國在內的部分世貿成員實施了徵稅措施。

中美雙方均表示希望以談判化解危機。中國駐美大使崔天凱此前對記者表示，中方依然傾向以談判解決問題，但需要雙方參與。

路透社則引述美國經貿官員稱，美國亦尋求以談判解決與中方貿易的深層矛盾，但拒絶透露會否有更高級別的官員會晤。