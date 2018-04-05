圖片版權 Reuters Image caption 長灘島一直很受外國及菲律賓本國遊客歡迎。

由於擔心海岸遭受損壞，未來六個月，菲律賓長灘島將停止接受遊客。

菲律賓總統杜特爾特發言人表示，將從4月26日起關閉長灘島。今年年初杜特爾特曾表示，長灘島正在變成「化糞池」，揚言要將其關掉。

長灘島以白沙灘聞名，去年有接近200萬遊客前往該地。

關停島嶼的決定公布後，成千上萬服務於該地旅遊業從業人員的去向也引發外界關注。

共有約500家旅遊相關企業入駐長灘島，去年這些企業創造的年收益達10億7千萬美元。菲律賓政府表示，受影響的相關公司將會獲得財政補助。

目前尚不清楚關停行動如何實施，菲律賓貿易工業部此前提議分階段進行，稱徹底停產不利於當地企業經營和居民生活。

破壞引擔憂

圖片版權 Getty Images Image caption 長灘島一座山上的垃圾堆

此前這一地區環境衛生持續引來外界擔憂，菲政府便是在這種情況下作出如此決定的。

當地企業曾長期將廢水排放到周圍水域，菲律賓官員已經對他們做出警告。

今年2月，杜特爾特曾批評當地酒店、餐廳及其他觀光企業，譴責他們將污水直接排放入海。

「我要告你們玩忽職守，讓長灘島變成了魚池、污水池，」杜特爾特當時表示。

「要是（你們）不清理乾淨，我就會永遠關掉它。不會再有任何外國人去那裏，」他說。