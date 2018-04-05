扎克伯格：我才不會從臉書辭職

圖片版權 Reuters Image caption 扎克伯格表示自己不會辭職。

圍繞臉書（Facebook）的風波還在發酵，臉書創始人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周三召開電話記者會時堅稱，他仍是領導公司的最佳人選。

會上扎克伯格表示，在打造像臉書這種「史無前例」的事物時，「有些事情是你時會搞砸的」。

「我認為人們應該要求我們負責的是，我們要從自己的錯誤中吸取教訓。」

目前扎克伯格身兼臉書首席執行官與董事會主席職位。被問及公司是否有討論他的職位變動時，他回答稱：「據我所知沒有！」

而在一個月前，可能沒有幾個人會提出這種問題。

但近期關於第三方不當收集數據、假新聞、輿論宣傳等問題的報道使得外界開始質疑扎克伯格的領導能力，一些人認為臉書可能已經成長到一定程度，超過他控制範圍了。

「根據架構，他不可能被解僱-他只能辭職」

紐約養老基金主管斯科特·斯特林格（Scott Stringer）表示，扎克伯格應於本周辭職。斯特林格主管的基金持有的臉書股票價值約10億美元。

斯特林格向美國電視頻道CNBC指出，臉書擁有20億用戶，但自己卻處於未知的環境中，沒能為用戶提供滿意的服務，也沒能讓用戶感到自己的數據是安全的。

他呼籲扎克伯格下台，從而讓臉書開啟「提高聲譽的第二篇章」。

財經記者費裏克斯·薩爾蒙（Felix Salmon）日前撰文寫道，「他（扎克伯格）領導的不僅僅是一個幾乎可以接觸到世界上所有人的機構」，「多虧了金融工程，他現在還擁有大股東投票權，並且控制著董事會，因此他可以不對任何人負責。根據架構，他不可能被解僱-他只能辭職。這正是他現在應該做的。」

「一個經常被批評缺乏同理心的男人」

圖片版權 AFP/Getty Image caption 扎克伯格說「刪除臉書」運動影響有限。

關於負面輿論和「刪除臉書」運動帶來的真正損失，扎克伯格的回答讓我們了解到更多一點信息。目前為止他的回答是：不多。

他說，「據我們觀察，目前並沒有什麼實質性影響」。隨即他又補充道，「但你們看，這並不好！」

由於是電話記者會，我們並不能得知，在同一個房間裏，扎克伯格的團隊給他提供了多大程度的指導。

但對經常被批評缺乏同理心的扎克伯格來說，他在近一小時的記者會上表現得很強勁。記者會剛一結束，臉書的股價便上漲3%。

下周他可能會面臨更嚴峻的情形，他將前往華盛頓在國會作證，這次他需要面對鏡頭。

這次記者會或許正是一場理想的彩排。

接下來幾個月，隨著以聯邦貿易委員會（FTC）為首的機構對臉書調查逐步展開，以及對臉書如何操作公眾數據的調查不斷深入，圍繞扎克伯格領導權的聲音可能會發生戲劇性變化。

如果臉書被認為未盡到應有責任，並被處以巨額罰款，那麼該公司將會在人事調整上面臨更大壓力。

截至目前，除作出道歉及承認判斷不當外，扎克伯格還告訴記者，公司並沒有因「劍橋分析」事件開除任何員工。

責任在於他，他說。事實上可能也的確如此。