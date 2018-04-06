圖片版權 EPA Image caption 高畑勳生前曾多次獲得國際大獎

日本動漫導演高畑勳5日在東京都內醫院去世，享年82歲。

高畑勳執導《螢火蟲之墓》、《阿爾卑斯山的少女》等20多部知名影片。

1985年他與動畫宮崎駿共同創立傳奇的動畫工作室——吉卜力工作室。

高畑勳與宮崎駿被媒體描述成「亦敵亦友」關係。

與宮崎駿共創吉卜力

高畑勳是在1968年拍攝處女作《太陽王子·霍爾斯大冒險》時與宮崎駿合作。因此外界認為，是他發現了宮崎駿，也是他最早啟用的音樂家久石讓。

但高畑勳2014年向中國《南方周末》雜誌表示：「人們認為是我發現了他，其實不是這樣。確實，只要我當導演就讓他擔任最核心的主創，這段時間蠻長的，這期間他自己學會了導演技巧，倒不是我教的。」

高畑勳與宮崎駿在1985年進一步加深合作，兩人合作創立了著名的吉卜力工作室，高畑勳同年擔任了《天空之城》的製作人。

在吉卜力工作室，高畑勳執導了多部享譽全球的動畫電影：1988年反戰主題的《螢火蟲之墓》（港名《再見螢火蟲》）講述二戰時兩個孤兒的故事，廣受讚譽，被認為是他最佳作品；2013年的《輝夜姬物語》獲得了奧斯卡最佳動畫長片提名；2016年以80歲高齡出任《紅海龜》的製作人，這是他參與的吉卜力工作室的最後一部動畫電影。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 高畑勳與宮崎駿一同創辦吉卜力

亦敵亦友

高畑勳與宮崎駿被媒體描述成「亦敵亦友」關係。

兩人多年合作，但在創作理念上有所分歧，高畑勳不同意宮崎駿採取的「代入式情感投射」，只讓觀眾從主人公的視點來觀察世界，很難看清整個世界。他則更傾向於「體諒式情感投射」的創作方式，「應該拍攝給觀眾客觀性視點、讓觀眾保持判斷力和理性的作品。不是說讓觀眾與主人公同化，而是冷靜地明白，自己雖然與主人公不同，但能夠體諒他的情感。」

中國美術學者龔念、楊曉林在《當代電影》雜誌上曾評價，高畑勳的現實主義作品是深刻自然地講述日常生活，他的動畫更多是面向瑣細的生活涓流，相對於宮崎駿的神奇瑰麗，高畑勳動畫平實而又生活化。他的作品洞悉人性冷暖、筆調深邃、關注社會現實、哲學意蘊濃厚。他用超現實化的童話手法與現實化的散文式敘事手段編織了一曲平凡而感傷的歲月之歌。

對中國失望

高畑勳在《南方周末》的採訪中曾表示他的動畫創作受到中國畫的影響。

他說，「我喜歡的正是中國水墨畫裏的留白……大幅留白很符合日本人的審美觀，所以我拍《輝夜姬物語》時就學了留白。留白飽含真意。」甚至，中國上海美術電影製片廠早期的作品，「《小蝌蚪找媽媽》，看的時候我都傻了，沒想到竟然能做出這樣的作品。」

1984年，高畑勳和宮崎駿首次來到中國，並訪問上海美術電影製片廠，但後者只關心員工收入分配的問題。

高畑勳說：「宮崎駿對中國的失望無以複加。我在這一點上也是如此。因為我們對上海美術電影製片廠是很尊敬的，沒想到上海美術電影製片廠高層卻只關心這個。」