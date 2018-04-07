一對貓狗摯友　捕獲萬千網友心

圖片版權 Cynthia Bennett

亨利與巴路有很多共通點 ── 同樣曾經陷入困境最終獲救，現在也都同樣喜歡在戶外活動。然而在粉絲眼中這對好友的特別之處，在於它們竟是一貓一狗。

在美國科羅拉多州的優美山水背景下，這對不尋常的好友的畫面，在社交網站上吸引了大批粉絲，數以十萬計的人追蹤了它們的instagram。

對它們的主人施茜婭（Cynthia Bennett）及安德魯（Andre Sibilsky）而言，這樣的受歡迎程度很不真實。

圖片版權 Cynthia Bennett Image caption 巴路總愛伏在亨利的頭上。

施茜婭與安德魯分別來自新罕布什爾州及德克薩斯州，在波士頓相識。這對情侶說，彼此都是熱愛大自然，注定要離開市中心的繁忙生活。

「我們想一路往西，靠近更宏偉的山脈，來到了科羅拉多。我們隨興而行，沒有什麼計劃可言。」施茜婭向BBC表示。

他們時常遠足，找到住處安定下來後，領養了一隻小狗「亨利」，一隻高大瘦長的德國牧羊犬、哈士奇、拳師犬、斯塔福郡鬥牛犬及澳洲牧羊犬混種。

圖片版權 Cynthia Bennett Image caption 寵物受到歡迎，令這對情侶能夠追尋他們所喜愛的戶外生活。

「它比其他同齡犬隻身型大一倍。當我走進領養所一看到它，它就撲入我懷中，舒服地躺著。」施茜婭笑著說。

「我和安德魯當時就知道，是它了。我覺得是它選擇了我們。」

亨利出生在街頭，後被動物拯救組織收容，由一些收容機構棄養、人道毀滅機率較高的州份，轉移至環境較佳的州份。

具有好動犬種血統的亨利，很快就愛上了長途遠足。

收養亨利一年後，施茜婭覺得自己的社交網站帳號全被它的照片佔據，決定為亨利開設一個屬於它自己的帳號。

圖片版權 Cynthia Bennett Image caption 亨利被領養時還是只小狗，從小就被帶去遠足。

三年過去，亨利的帳號收獲了30,000粉絲。後來巴路一加入，粉絲增長就到了失控的地步。

「每當我們離開家，亨利就會陷入嚴重的不安，壓力大到不飲不食。所以我們決定為它找個小伙伴。」施茜婭解釋說。

「我喜歡帶著我的寵物到處跑。我在Instagram上看到，有些人會帶著他們的貓出遊，因為貓也很喜歡戶外。」

施茜婭與安德魯花了幾個月時間，為亨利找到了合適的伙伴。

「因為呢，」施茜婭笑言：「你實在不能逼迫貓咪做任何事啊！」

非同尋常的羈絆

與亨利一樣，巴路也是在街頭被救回來的。它有七個兄弟姐妹，其母親的主人沒有為母貓做絶育，卻將剛出生的小貓全數遺棄。

「巴路一遇上亨利，就跟它很親近。巴路明顯很喜歡亨利：每當我要讓巴路冷靜下來，我就將它放到亨利身邊，它自己慢慢就會安然睡著。」

圖片版權 Cynthia Bennett Image caption 這對非同尋常的朋友成為了Instagram的大熱門。

圖片版權 Cynthia Bennett Image caption 施茜婭熱愛攝影，一對寵物正好成為她的模特。

「我深信，巴路把亨利當成媽媽了。」施茜婭說：「最初幾個月，巴路會揉著亨利找奶喝……」

施茜婭甚至認為，巴路可能以為自己是只狗。

「如果它看到其他狗，它也會走向它，但見到貓就會無視。它究竟知不知道自己是什麼動物呢？真有趣。」

亨利與巴路在一起、巴路騎在亨利身上、或追在亨利身邊跑的照片與影片，在社交網站上大受歡迎。

施茜婭的家人對這對貓狗的人氣大感不解。

「我與和我最要好的爺爺說這件事，他也是喜歡戶外的人。他說這簡單令人難以想像。」

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安德魯在金融界有一份尋常的辦公室工作，但亨利與巴路在網上的人氣，令施茜婭減少了對其日常工作（她從事活動市場推廣）的投入，進一步投身自己的攝影興趣中。

與其他網上大熱的動物如「不爽貓」一樣，亨利與巴路的人氣也為主人帶來了商機。

「踏出成為藝術家的一步很嚇人，長遠而言日子也不穩定，但我經常與粉絲說，你們的支持在改變我的人生，讓我能投入做自己喜歡的事。」施茜婭說。

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「他們的支持，也令亨利與巴路的生活更好，因為我能有更多時間帶它們出遊。」

當然，事情並非一面倒地正面。高人氣也為這對情侶招來一些針對其戶外生活方式的批評。

「一旦出了名，就會有負面的一面 ── 那是很難處理的。我就想，為什麼有人會想攻擊一對貓狗呢？我真的不明白。」施茜婭說。

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但她說，支持一方還是遠遠壓到反對者。

透過社交網絡，他們能與其他俗稱「現代遊牧民族」（Vanlife）的同好交流。在那個圈子裏，大家都面對同樣的質疑。

「我們只能無視它，讓它們自然淡下來。與此同時，還有好幾百個留言說亨利與巴路讓他們的一天變得更美好了呢。」施茜婭說。