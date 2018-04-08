日本建戰後首支海軍陸戰隊凖備對付中國

圖片版權 Reuters Image caption 日本戰後第一支海軍陸戰部隊成立。圖為「水陸機動團」總部前的兩棲攻擊裝甲車和美國軍人。

昨天（4月7日）日本陸上自衛隊下屬的"水陸機動團"舉行了成立儀式，這是在二戰後海軍陸戰隊首次出現在日本。

"水陸機動團"的約1,500軍人在日本長崎縣佐世保市的相浦基地參加了成立儀式。

日本防衛副大臣山本朋廣說，環繞日本安全局勢日益嚴峻，"離島防衛"至關重要。

日本新成立的海軍陸戰隊約有2100人，包括水陸機動連隊、水陸兩棲戰車部隊、特科部隊、偵察部隊、設施部隊、通信部隊、後方支持部隊、教育部隊等單位。

和平憲法

安倍晉三政府2013年根據長期國防政策指針《防衛計劃大綱》制定的"中期防"（《日本中期防衛力量整備計劃》）裏面規定要建立"機動師團和旅團"及水陸兩棲部隊，以提高在日本西南諸島方面的機動能力及島嶼防衛能力。

Image caption 日本成立海軍陸戰隊旅極具爭議，因為兩棲作戰部隊旨在對外投送兵力，在理論上能夠對日本鄰國構成威脅。

日本成立海軍陸戰隊極具爭議，因為兩棲作戰部隊旨在對外投送兵力，在理論上能夠對日本鄰國構成威脅。日本二戰後在盟軍佔領下通過的"和平憲法"規定了 "放棄發動戰爭的權利"。

1946年公布的日本"和平憲法"第九條規定禁止日本行使所謂"集體自衛權"，即軍事同盟國遭受攻擊時彼此提供軍事援助的權利。日本憲法只允許日本受到攻擊時行使個別自衛權。

美國支持

美國多次要求日本行使"集體自衛權"，並且認為日本禁止行使集體自衛權會成為妨礙（美日）同盟關係的因素。

不過2014年安倍內閣通過了"解禁集體自衛權"的重要修改，改變了戰後70年來的"專守防衛"的基本國策。

同年美國國防部長哈格爾對日本解禁集體自衛權表示"歡迎"，並表示"日美需要建立牢固的關係，美國支持擴大自衛隊的作用"。

圖片版權 Getty Images Image caption 在1943年太平洋戰場上日軍在"塔拉瓦環礁戰役"作最後抵抗，讓美國海軍陸戰隊付出沉重的傷亡代價。

2014年美國總統奧巴馬訪問日本時表示明確支持安倍政權解禁集體自衛權，這是美國在任總統首次表態支持日本行使集體自衛權。

二戰歷史

日本海軍在上世紀20年代末開始成立"海軍特別陸戰隊"。1932年1月28日晚，日軍對上海閘北守軍發動突襲，隨後進攻江灣和吳淞。在進攻上海的戰鬥中日本投入了"海軍特別陸戰隊"。

在中日戰爭中和後來的太平洋戰爭中日本的"海軍特別陸戰隊"被廣泛使用。日軍曾經在中國的大連和旅順港都部署過"海軍特別陸戰隊"。二戰期間日本增加了"海軍特別陸戰隊"的數量。

在1943年太平洋戰場上的"塔拉瓦環礁戰役"中，佐世保第七海軍特別陸戰隊的2619名官兵加上兩千基地日軍在塔拉瓦島上面對美軍兩棲登陸進攻，拼死進行了3天抵抗，讓美國海軍陸戰隊付出了3千人傷亡的沉重代價。