圖片版權 Capitol Ministries Image caption 美國牧師德羅林格（圖右）跟妻子丹妮爾的合照。他每星期都為美國內閣高級官員舉行聚會，研讀《聖經》內容。

美國現屆的內閣為高層官員設立了一個《聖經》研讀小組，這是百多年來的首次。他們在聚會時談甚麼？特朗普如何評價它？為什麼女性不能在這個班授課？

這個小組每周的星期三都會在一個秘密地點碰頭，在牧師帶領下研讀《聖經》的章節，每次聚會約60至90分鐘。出於安保原因，負責官員保安工作的特勤局甚至拒絶向外界透露他們會面的確實地點。

這個高層的《聖經》研讀小組主要為內閣成員而設，「贊助人」包括副總統彭斯、國務卿蓬培奧（Mike Pompeo）、能源部長裏克·佩里（Rick Perry）和司法部長塞申斯（Jeff Sessions）等人。

他們都是大忙人，不能每星期都出席講課，但只要有時間，他們都會盡量去。

主持這些講課的牧師德羅林格（Ralph Drollinger）認為，給政客講課跟「政教分家」的原則沒有衝突，因為雖然兩者體制上分開，雙方還是可以「互相影響」的。

德羅林格今年63歲，住在美國加州，每星期都會坐飛機到首都華盛頓主持《聖經》研讀課。

德羅林格的《聖經》講課最初只會開放給眾議員，後來這些議員獲選為參議員，德羅林格便為這些參議員另開新班。到總統特朗普上任後，許多這些參議員進入內閣，德羅林格又為他們專門開設研讀課。

他透露，前總統喬治布什在任時曾設立了一個性質差不多的《聖經》研讀小組，但那是為低層官員設立的。他的研讀班，是美國政府百多年來，首個專門給內閣高層官員舉辦的小組。

德羅林格每個星期都會把給內閣官員的講課內容公開，給公眾參閲。他上課時指，在上帝眼中，同性戀行為和同性戀儀式都是非法的，又指《聖經》支持資本主義制度內「私人財產」的概念。「《聖經》不支持共產主義。」他說。

但德羅林格同時指，這並不代表政客要跟隨《聖經》的教義，把同性戀者處死。他認為，一些《聖經》舊約的規定是為古代以色列社會而設，不適用於現代社會，也不是教會的想法。

他憶述，曾有一名屬民主黨的基督徒議員向他求教：民主黨支持同性戀婚姻合法化，這與她自己的看法完全不一樣。他透露，他向這名議員解釋《聖經》中的內容後，讓她釋懷了許多。

他指，這名議員現時仍不能公開談論她的看法，因為如果她張口反對同性戀婚姻，選民很可能會離她而去。德羅林格補充，他不會要求她投票支持或反對任何議案，但她自己要考慮會否願意出賣自己的信仰，讓自己能繼續留任，賺取議員的薪酬。

圖片版權 EPA Image caption 美國能源部長佩里曾稱讚德羅林格，形容德羅林格是他的"生命導師"。

德羅林格透露，自己小時候也曾經為信仰問題掙扎許久。

他小時候並不喜歡上教堂，也不喜歡閲讀《聖經》，因為他不明白當中許多內容。直至他上高中的最後一年，有學校籃球隊的拉拉隊隊長邀請他上《聖經》研讀課。「我回家後，一個晚上把馬修福音讀了一遍。」

他完成中學後，取得籃球隊的獎學金進入大學。畢業後本來可以進入NBA成為職業籃球員，但最後選擇加入美國宗教組織Athletes in Action的籃球隊，到世界各地參加比賽，在中場休息時向觀眾宣揚基督教教義。他認為這對他來說是最好的安排，因為他「其實很不喜歡籃球，但對講道更有興趣」。

他後來跟太太丹妮爾（Danielle Drollinger）在加州薩克拉門托市（Sacramento）開始每星期講授《聖經》，最後他在華盛頓成立Capitol Ministries，把這種傳道方式傳至美國首都和43個州份的首府。德羅林格指，自己會把《聖經》中逐個篇章都解釋一遍。他的講學班可以花上一年去解釋《聖經》中一卷書的內容。

這些小組分別都是由男性牧師領導，沒有一名女性。德羅林格解釋說，《聖經》裏禁止由女性領導婚姻以及宗教組織，但這並不代表女性地位比男性低，這只是代表男女扮演不同的角色。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普去年簽署法案前，曾帶領多名高層官員一起禱告。

他形容自己是「共和黨中的保守派」，又指自己在共和黨總統初選早期，已經開始支持特朗普。他透露，特朗普不是研讀課的成員，但特朗普每星期都會收到課程筆記，也會給他回復，點評講課的內容。

他指《聖經》中有教導政治與宗教要分家，但他不認為自己給政客講課會破壞這個原則。他解釋，體制上兩者需要分開，但同時它們可以互相影響，因為家庭、商業公司、學校等等的社會組織都需要依靠上帝的話，才能「正確地運作」。

他說，他不會教導聽他講課的政客如何投票，也不會游說他們要制定甚麼政策。他說他只希望透過教導《聖經》裏的章節，對方能自行決定。

他說，自己就像餐廳裏的服務員一樣，只是負責把上帝撰寫的教義傳達給聽眾。「我只是一個服務員，把廚師煮出來的食物從廚房傳遞到餐桌期間，我不會對它作任何改變。」

那麼，每星期三早上都給世上最有權力的人講解《聖經》是一種怎樣的感覺？

他說，他其中一個感覺在質問自己，憑甚麼可以在這個位置給這些官員講解《聖經》的內容？「上帝啊，我只是一個膝蓋有點毛病的男人。為甚麼你選擇要我來幹這種事？」

但他又回想，自己過去21年，都在向美國的公務人員傳播上帝的話。「我想，從這個角度看，我還是世上最勝任這工作的人。」