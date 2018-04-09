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多家美國媒體引述不具名美國政府官員稱，美朝雙方正進行秘密接觸，為歷史性首腦會談做凖備，官員稱朝鮮領導人金正恩願意討論半島無核化問題，有關接觸顯示朝鮮對會晤的重視。這是華府官員首次證實雙方就首腦會晤一事進行直接接觸。

籌備談判

據報道，美國國務院官員透過駐聯合國外交人員以及兩國情報部門的秘密渠道，同朝鮮進行了初步溝通。朝美兩國情報人員目前已經進行了多次接觸，並已經在第三國見面商討會談地點。據稱，朝鮮建議在平壤或蒙古烏蘭巴托舉行首腦會談，但美國政府消息人士沒有評論在何時何地舉行會談。

朝鮮至今也沒有就首腦會晤表態，此前美國主要依靠韓國去轉達朝鮮對兩國首腦會晤的想法。

美國派出中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）以及局內一支團隊，負責透過情報部門的幕後途徑，籌備首腦峰會工作，蓬佩奧預料快將出任國務卿。蓬佩奧屬於鷹派人物，曾揚言朝鮮可以改朝換代，由他主導談判曾讓外交界疑惑他對朝美首腦會談有多大期待。

圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧將主導美國在朝美談判的工作。

另外，曾擔任《華爾街日報》駐華記者的美國國家安全委員會亞洲事務官員博明（Matthew Pottinger）以及周一開始工作的國家安全顧問伯爾頓（John Bolton）都會在談判籌備工作中有重大角色。伯爾頓同樣是鷹派人物，他認為朝鮮問題正對美國構成「迫在眉睫的威脅」，對於那些認為美國有時間以外交途徑解決問題的人，他嗤之以鼻，認為美國應先下手為強。

朝鮮雖然表達了談無核化的意願，但雙方會否對「無核化」定義有一致看法仍是未知數，也不清楚朝鮮會附帶什麼條件。朝鮮過往會要求美國撤軍、並停止在日韓區設立核保護傘。日本《讀賣新聞》引述消息稱，朝鮮或要求美國保證朝鮮安全、並就棄核提供賠償，朝鮮可以完全放棄核武。過去談判中，朝鮮曾暫停導彈或核試，但談判未果後，很快就會重新有所挑釁。

韓國青瓦台消息人士形容，朝美接觸進展順利，不過韓方稱不清楚兩國交流到甚麼程度。朝韓會談將於4月27日舉行；消息人士表示，正爭取朝美會談在5月底或6月初舉行。

圖片版權 KCNA VIA KNS Image caption 韓星訪朝鮮表演，與金正恩合照。

「紐約管道」

去年9月，當時還未被革除國務卿一職的蒂勒森（Rex Tillerson）公開承認，朝美雙方有秘密直接溝通的渠道，不用透過韓國或者中國。有分析認為，這種外交方式就好像奧巴馬政府當年處理伊朗、古巴問題般，透過連串秘密協商，爭取達成協議。

朝美雙方秘密溝通渠道在官員間被稱為「紐約管道」，也就是透過在紐約的駐聯合國外交人員進行接觸。「紐約管道」是自90年代初實行的方法，據《赫芬頓郵報》報道，當年克林頓上台後，朝美外交官在紐約斡旋下取得談判進展，所以決定設立管道作溝通的方法。

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多年來，雙方透過「紐約管道」斷斷續續進行過溝通對話。「紐約管道」有時亦成為談判籌碼，例如朝鮮不滿美國對朝擴大制裁後，曾試過關閉通道，但有時美國亦會透過「紐約管道」爭取釋放被朝鮮關押的美國人。

特朗普上台後，時任美國國務院朝鮮政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）有份重啟「紐約管道」，他形容這是他的一項重大成就。儘管兩國仍有爭拗，但這條通道仍然在運作，尹汝尚是唯一一名與朝鮮官員有直接溝通的美國官員，他有份協助爭取被朝鮮關押的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier），但這名大學生獲釋不久後便去世。

尹汝尚在今年較早前因個人原因退休，當時惹來惴測這條管道會如何運作。據美國有線新聞網絡，美國國務院亞太副助卿董雲裳（Suan Thornton）以及專門處理朝鮮事務的副特別代表蘭伯特（Mark Lambert）正透過「紐約管道」與朝鮮官員對話，商討首腦會談的凖備工作。