特朗普譴責使用化學武器 敘利亞再受空襲威脅

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美國總統特朗普就敘利亞疑似發生的化學攻擊抨擊敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)及其盟友俄羅斯和伊朗，稱他們將付出「巨大代價」。

醫療人士說，上周六（4月7日）在反政府武裝控制的杜馬鎮（Douma）發生的襲擊事件導致數十人喪生。

聯合國安理會預計將在周一（4月9日）討論此次事件。

敘利亞和俄羅斯都否認化學襲擊，並稱與反政府武裝達成了撤離協議。

外界對於此次化武襲擊普遍感到憤怒，教宗弗朗西斯（Pope Francis）說：「沒有什麼能證明對這些手無寸鐵的人使用這種慘絶人寰的手段是正當的。」

歐盟呼籲「國際社會立即作出回應」。

此次襲擊我們了解什麼？

一部由名為"白頭盔"的救援人員拍攝的視頻顯示，一些無生命特徵的男男女女和小孩躺在地上，許多人口吐白沫。其它未經證實的視頻資料顯示，兒童在臨時的醫療站裏接受治療時哭泣。但目前尚無法獨立驗證實際發生了什麼以及實際死亡的人數。

在古塔的醫療組織The Union of Medical Care and Relief Organizations告訴BBC，已證實有70人死亡。

據在美國的敘利亞美國醫學協會報道，至少有48人死亡，他們的症狀 「表示接觸過化學物質」。

他們引述在杜馬鎮的急診機構稱，超過500個有類似症狀的人被送到這個醫療中心。

在叛軍控制區域的一家超負荷接收病人的醫院裏，一位醫生告訴BBC的喬爾·岡特（Joel Gunter），外面的氣體飄進他們藏身的地下室後，自己的孩子不斷咳嗽，他感到驚慌失措。

一位醫學院學生描述了拯救一名垂死男性的細節。

這位學生說，大多數患者都是婦女和兒童。有六人死亡，他對其中一位約35歲的男性進行了救治。

「他的瞳孔放大，嘴裏有泡沫。他的心跳很慢，然後吐血。我能預見到，他會死的。」

考驗決心的時刻

蘭德爾（James Landale）BBC外交事務記者

疑似發生在反政府武裝控制的杜馬鎮的化武襲擊，提出了一些難以迴避的問題。

那裏的平民、他們的家人和孩子們，能否繼續承受恐怖、流血和非人道的待遇？

對於好戰的反叛戰士來說，為抵抗敘利亞政府，他們的鬥爭和持續抵抗是否仍然有效？

對於俄羅斯來說，當它在英國明顯使用了神經毒劑受到全球譴責時，它凖備好捍衛其盟友使用化學武器了嗎？

敘利亞小鎮漢謝洪(Khan Sheikhun)遭受化學襲擊一年後，國際社會將如何對新的事件進行回應？

對這些儀式上的譴責是否能轉化成實實在在的軍事行動，以阻止阿薩德總統再次使用化學武器？西方國家是否相信局勢的升級只會使這場衝突得以延續？

美國可以採取軍事行動嗎？

2017年4月，在反對派控制的漢謝洪（Khan Sheikhoun）鎮，有至少80人在沙林毒氣襲擊中喪生。由聯合國和禁止化學武器組織的聯合調查發現，敘利亞政府對此負責。 對此，特朗普下令對敘利亞空軍基地進行巡航導彈襲擊。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump ....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

當被問到美國是否會在這次化學武器事件後再次發動襲擊時，白宮國土安全顧問湯姆·博斯特告訴美國廣播公司：「我不會放棄這個選擇。」

如果敘利亞政府對平民使用化學武器，法國總統埃馬克龍也威脅要對敘利亞空襲。

在特朗普發推之前，美國國務院表示，這起襲擊如果得到證實，就要求「國際社會立即作出回應」。

英國外交大臣約翰遜周日（4月9日）表示，必須緊急調查涉嫌化學武器襲擊事件。 「我們與這些最新報道後的盟友保持密切聯繫，」他說， 「那些使用化學武器的人已經喪失了所有的道德品質，他們必須對此負責。」

敘利亞和俄國怎麼說?

敘利亞國家媒體指責「恐怖主義」的媒體編造了關於化學襲擊的報道，來阻礙政府軍通過東古塔進軍。

俄羅斯外交部稱，敘利亞軍隊對杜馬鎮發動化學襲擊的報道被"栽贓"，以便為在敘利亞進行軍事干預提供借口。

俄羅斯稱，「這些沒有任何根據的虛假猜測目的是為恐怖分子和拒絶政治妥協的激進反對派提供庇護，同時試圖證明可能的外部武力。」

周日（4月8日），俄羅斯軍方與控制杜馬鎮的「伊斯蘭軍」（Jaish al-Islam）反叛分子達成協議：部分撤離以結束戰鬥。

有人看到巴士進入鎮上接走反政府組織成員及其家屬。

當地談判人員告訴路透社，俄羅斯軍警將被允許進入該鎮，而反政府武裝人員將被允許離開或留在敘利亞，不被敘利亞安全部門追捕。

敘利亞國家媒體早些時候表示，與「伊斯蘭軍」（Jaish al-Islam）達成的協議允許他們在48小時內離開杜馬鎮，交換條件是釋放囚犯。

敘利亞政府發動攻勢後，杜馬鎮是在敘利亞首都大馬士革外的東古塔地區的最後一個反政府武裝據點。

俄羅斯於2015年9月在敘利亞展開軍事行動，稱其已被要求介入敘利亞內戰。

七年來，這場戰爭造成超過40萬人死亡或失蹤，而超過一半的人口流離失所。