特朗普和AV女星的故事為什麼重要？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普否認了丹尼爾斯的所有指控。

美國成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）就所謂的"保密協議"正起訴美國總統特朗普。丹尼爾斯稱，她和特朗普從2006年開始就有了私情，自那以後他一直試圖讓此事保持低調。

丹尼爾斯的律師提出事實被掩蓋的指稱，其他人則提出有關潛在的非法競選捐贈的問題。美國總統否認了所有指控，他的律師正起訴丹尼爾斯違反了他們之間的協議。

儘管特朗普的支持者連同有關性侵和臭名昭著的好萊塢錄像帶的指控一樣忽視了這個故事，但丹尼爾斯的案子或許可以看到總統出庭作證 ，畢竟2018年的中期選舉即將到來。

圖片版權 Getty Images Image caption 丹尼爾斯的本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford），她稱與特朗普在2006年發生了性關係。

2006年據稱發生了什麼？

丹尼爾斯是她的藝名，原名叫斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford），1979年出生在路易斯安娜州。2004年開始導戲和寫作之前，她是一位成人電影演員。

2010年她也想過在路易斯安娜州競選議員，但後來取消競選，說她的參選未被嚴肅對待。

丹尼爾斯稱，在2006年7月加利福利亞太浩湖舉辦一場名人高爾夫球賽期間，在一家酒店與特朗普發生過一次性關係。而特朗普在2005年已與梅拉尼婭（Melania Trump）結婚。

丹尼爾斯對哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，她與特朗普的唯一一次性關係發生在他邀請她去酒店套房晚餐後。

丹尼爾斯稱，特朗普先給她看了一本封面是他的雜誌，她開玩笑地用它打了特朗普的屁股。

"他轉過身來，把他的褲子拉下了一點，你知道（他）穿著內褲，然我打了他幾下，"她說。

丹尼爾斯說，雖然她未被特朗普吸引，但她曾與他發生性關係，"我沒有說不，我不是一名受害者"。

她說，特朗普曾暗示她也許能上他的真人秀節目《學徒》(The Apprentice；港譯《飛黃騰達》)。丹尼爾斯以為此事是"一次商業交易"。

特朗普強烈否認與丹尼爾斯有婚外情。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普一家2007年家庭照。

錢是怎麼回事？

丹尼爾斯對CBS稱，因為擔心家人的安全，她收下了特朗普個人律師的"封口費"。

她此前說，2016年大選前，律師科恩（Michael Cohen）曾給她13萬美元，要求她對婚外情保持沉默。

今年2月，科恩證實他曾私下給丹尼爾斯錢，但並未說給錢的原因。特朗普的批評者曾指，這筆錢可能是非法的競選捐贈。

掩蓋什麼？

丹尼爾斯在3月25日晚間播放的CBS《60分鐘》節目上表示，她答應將自己的故事告訴一家雜誌後，一名男子在停車場接近了她。

"我當時在停車場，和我年幼的女兒去上健身課，"她說。

"一個男人走過來對我說，'別打擾特朗普，忘掉這個事'，然後他靠過來看著我的女兒說，'這是個漂亮的小姑娘，如果她的母親發生了什麼事，那就不好了'。然後他走了。"

特朗普未回應該指控。

丹尼爾斯和特朗普的故事為什麼重要？

科恩在2016年大選前向丹尼爾斯支付的13萬美元，可被看作是特朗普總統競選的非法捐贈。

競選法律中心（Campaign Legal Center）的主席特雷弗·波特（Trevor Potter）說，如果科恩代表特朗普做了此事，"這是科恩為了影響選舉而進行的協調性的非法捐贈"。

加利福尼亞州和紐約州的民主黨代表劉雲平（Ted Lieu）和凱思琳·賴斯（Kathleen Rice）分別要求FBI調查科恩向丹尼爾斯付費的事。

更重要的是，關於科恩付錢一事還沒有清楚的解釋。當被問及此事是否重要時，丹尼爾斯的律師說："這事關於掩蓋真相。這是因為科恩和總統已經去嚇唬這個女人，讓她沉默，威脅她，要將其玩弄於手掌間。"

科恩在發給《紐約時報》的一封聲明中表示，特朗普競選團隊或者特朗普的組織都對該筆錢毫不知情。那是他自己掏的腰包。他說事後無人付款給他。

他說：」給丹尼爾斯的欠款是合法的。不是任何競選捐贈或者競選費用。「

丹尼爾斯的律師阿文那提（Michael Avenatti）在他CBS的《60分鐘》採訪中表示，丹尼爾斯簽署的保密協議被送到了他在川普大廈的辦公室。

阿文那提稱：「現在要將科恩和特朗普團隊分開，或者要把科恩和特朗普區別開是毫無意義的。」

南卡羅來納州眾議員馬克桑·福德（Mark Sanford）向少數共和黨人發表評論時說， "如果這是一位民主黨總統，並且在競選活動中付錢，會不會有一系列的聽證會呢？"桑福德先生問道。 "我想你可能會找出相當數量的指標證明有這個可能。"

特朗普的支持者，甚至是那些有宗教支持者，基本上已經擺脫了他過去的行為和婦女對他的指責。

但越來越多的醜聞可能會影響中期選舉，民主黨人已經在傳統的共和黨地區取得了進展，這讓共和黨人擔憂。

丹尼爾斯醜聞可能會讓特朗普出庭作證，為案件帶來更大的曝光率。