中國否認將在瓦努阿圖建軍事基地

圖片版權 Getty Images Image caption 中國去年在吉布提建立了一座軍事基地

瓦努阿圖否認與北京舉行會談，商討在其領土上建立軍事基地。

澳大利亞的費爾法克斯傳媒（Fairfax Media）周二（4月10日）報道，中國曾接近瓦努阿圖，試圖建立一個在南太平洋的永久軍事基地。

但是中國和瓦努阿圖都否認了該報道。瓦努阿圖稱，他們對建立外國軍事基地並不感興趣。

「瓦努阿圖政府沒有人談過任何中國在瓦努阿圖建立軍事基地的事情，」瓦努阿圖外交部長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）對澳大利亞廣播公司說。

「我們是一個不結盟國家，我們對軍事化不感興趣。」

報道在澳大利亞引發了中國可能嘗試對南太平洋施加影響的討論，澳大利亞距離瓦努阿圖2000公里。

中國外交部發言人耿爽在周二的記者會上回應此事時說：「一句話，fake news（假新聞）。」

中國國防部也在當日表示：「澳媒報道與事實完全不符。」

中國與瓦努阿圖關係如何？

瓦努阿圖位於斐濟和新喀裏多尼亞之間，由80多個島嶼組成。該國此前曾支持北京在南海的立場。

這個南太平洋國家的人口大約有25萬，貧窮並且天氣極端。

費爾法克斯傳媒報道，北京給了瓦努阿圖「數億美元發展資金」，並誓言建設或升級三座瓦努阿圖政府大樓。

報道說了什麼？

報道稱，中國很可能尋求初步凖入協定，允許其船舶在瓦努阿圖進行維修和補給。

費爾法克斯傳媒引述若干匿名消息源稱，隨著時間推移，北京可能會擴大其存在。

報道稱，美國和澳大利亞官員曾討論此事，但並未詳述。

瓦努阿圖怎麼說？

雷根瓦努否認該報道時說，他"對於澳大利亞媒體的報道標凖不是很滿意"。

「我希望，澳大利亞對中國高漲的多疑情緒不要用於破壞或詆譭澳大利亞與瓦努阿圖的友好關係，」他說。

圖片版權 Reuters Image caption 澳大利亞外交部長畢曉普與查爾斯王子周六訪問瓦努阿圖

其他國家如何回應？

澳大利亞外交部長畢曉普（Julie Bishop）稱，她相信澳大利亞仍是「瓦努阿圖首選戰略合作伙伴」。

然而，她承認，北京在太平洋的活動似乎增多了。

「中國船隻去年到了瓦努阿圖，是對該地區進行更廣泛訪問的一部分，但此類訪問對世界各地的許多鄰國來說都是正常的，」她說。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）則表示，新西蘭反對南太平洋的軍事化。

為何引發關注？

儘管瓦努阿圖否認，但安全專家稱，中國試圖在瓦努阿圖這樣的國家建立軍事基地是可行的。

亞太專家吉爾（Bates Gill）稱，這樣的行動將挑戰美國和其盟友澳大利亞、新西蘭的影響力。

「這樣的關係以及美國海軍是該區域70年來最重要的軍事和安全力量，」麥考瑞大學教授吉爾說。

「（中國）開始轉變這樣長期的區域動態，這樣的方式引起澳大利亞和其他地區的關注。」