圖片版權 Reuters Image caption 扎克伯格到國會出席聽證會的同一天，有組織在國會大樓外示威，戲稱臉書為"假書"。

社交媒體「臉書」（Facebook）創始人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席美國國會聽證會時稱，經常都有俄羅斯組織嘗試濫用臉書散佈虛假消息，策略也經常改變，形容情況就像「軍備競賽」。

他又透露，負責領導調查俄羅斯涉嫌干預美國大選、以及總統特朗普陣營與莫斯科是否有關聯的特別檢察官羅伯特·米勒（Robert Mueller）曾向一些「臉書」員工問話，但不包括他自己。

有議員在聽證會上聲言不排除要訂立法例，讓政府能更嚴格地規管臉書。扎克伯格回應說他歡迎這個做法，但強調那必須是一些「正確的規定」。他又再次就臉書早前資料外洩的醜聞道歉。

臉書投資者似乎十足滿意他在聽證會上的表現。臉書股價在美國股市周二（4月10日）結束交易時，上升了差不多5%，是過去三周以來最高的水平。扎克伯格的個人資產因而增加約30億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 扎克伯格穿著整齊西服出席美國國會聽證會，與平日T恤牛仔褲示人的形像完全不同。

妙語連珠的聽證會

BBC Newsbeat記者卡梅倫·維克（Kameron Virk）：

扎克伯格周二出現在美國的參議員面前，有些時候看上去，他似乎心不在焉。

當然，社交媒體都盯上了這些事。

這位Facebook總裁不時露出尷尬的表情，讓人把他跟《星際迷航》（Star Trek）裏頭，無力展示人類行為與情感的機器人Data做比較。

那些針對Facebook在劍橋分析醜聞中的角色，對扎克伯格連番拷問的參議員們自己也成為被公眾開涮的對象，有些問題還真難以置信。

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路透社引述分析員形容，扎克伯格在聽證會上擺出「願意讓步」的姿態，而且穿著整齊西服，與平日經常以T恤牛仔褲示人的形像十分不同，大概令投資者受落。

臉書去年九月透露，有俄羅斯組織利用虛構的身份在臉書網站開設帳號，傳播假消息，包括一個稱為「網絡研究社」（Internet Research Agency）的組織，影響2016年美國總統選舉選民的投票意向。這個組織據報與俄國政府有聯繫。

上月，外界又揭發英國一家政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）濫用臉書使用者的個人資料，估計8700萬名使用者受影響。臉書的股價應聲下滑。

扎克伯格還說了甚麼？

他承認，臉書不應單憑「劍橋分析」的講法，便相信「劍橋分析」已經刪除所有從臉書取得的個人資料

他不認為臉書壟斷了社交平台的市場

他認為，以電腦程式自動偵測社交平台上散播仇恨言語的效果「未如理想」

他聲言會調查「上萬個」手機應用程式，防止這些程式模仿「劍橋分析」，濫用用戶的資料

Image caption 美國當局早前委任特別檢察官米勒，調查包括特朗普陣營有沒有跟俄國當局在2016年大選期間聯絡（俗稱"通俄門"）。

扎克伯格在聽證會上透露，臉書正在研發技術，讓它能偵查在平台上的假帳號。他又說，除了臉書，其他網絡系統也是一些俄羅斯組織的濫用目標，美國必須「加強防範」。

他又認為，「劍橋分析」搜集得的數據「完全可能」跟「網絡研究社」在2016年美國總統選舉前夕發佈的虛假帖文有關。

扎克伯格上周表示，他會支持美國政府立法，要求所有社交網站向用戶透露誰在平台上打政治廣告，但在聽證會期間卻他拒絶正面回應還有哪些方面需要規管，只表示回應之前會把這個問交給「相關同事跟進」。