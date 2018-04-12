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習近平在博鰲亞洲論壇發表講話，承諾開放市場，這些措施得到特朗普歡迎。特朗普在習近平發表演講後立即在推特上表示，「感謝習主席就關稅和汽車產業壁壘發表的友好言辭。「他甚至用了enlightenment（啟發性的）一詞形容習近平演講中涉及知識產權和技術轉讓的相關內容，稱「我們將一起謀求大的進展」。

過去兩天，特朗普頻頻隔空互動，就中美貿易摩擦發出了三條推特，其內容甚至大多是對習的褒揚。習近平在博鰲的講話也被普遍認為在對中美貿易摩擦進行回應。但專家分析稱，習近平在博鰲宣佈的一些「新政策」並無新意，重點是中國用較小的代價成功緩解了緊張的中美貿易關係。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月10日

圍繞汽車的一齣戲

習近平在博鰲提及中國最新的幾項開放政策，贏得多次掌聲。這些政策開放力度究竟如何？

"我不認為會有多大不同。" 香港科技大學經濟系教授樸之水（Albert Park）稱，剛宣佈的政策和中國一直以來的改革方向並沒有太大差別。與其說是推動國內改革，不如說，習近平在試圖機智地解決貿易問題，他想讓特朗普滿意，但以一種看起來比較不錯、卻不會真正傷害中國經濟的方式進行。

汽車成為這種巧妙方式的重要載體。

依照中國政治傳統，領導人一般不會針對具體的產業、措施進行表態和承諾。但在習近平講話中，汽車產業開放和汽車進口關稅降低都被特別提及。

這是因為特朗普在中美貿易爭端一開始就將汽車作為核心議題。特朗普曾在公開場合上念出埃隆·馬斯克關於控訴中美汽車關稅不平等的推特，此後在國內多次演講也提到汽車領域面臨中國的不平等對待。而就在習近平發表演說前幾個小時，特朗普再次發推，提到中國對汽車25%的高關稅，是美國對汽車所收關稅的10倍。

"這次貿易戰超乎尋常，快速升級，所以習近平作出直接和具體的回應。直接針對美國的核心貿易訴求，比如汽車、知識產權保護等。"

圖片版權 Getty Images Image caption 美國底特律一家汽車工廠。習近平的四點開放舉措重點提及汽車產業開放和汽車進口關稅降低。

選擇汽車行業進行開放，對中國來說也是明智的一步棋。樸之水稱，中國的汽車產業已經成熟，中國車廠在合資過程中學到很多，甚至交叉持股或控股外國汽車公司。而大部分的國際汽車巨頭已經在中國進行生產，考慮到中國市場規模和生產成本，這些品牌仍然會傾向於在中國生產而非向中國出口。汽車關稅也是一樣，可能會刺激一些高端車型的進口，但不會深刻影響雙邊的貿易關係。

習近平在講話中也提到，汽車等產業已經足夠成熟，具備開放的條件。

分析人士稱，習近平和特朗普在汽車上著墨較多，兩人共同出演了一齣戲：一方面習近平可以在汽車產業上讓步，但不會有什麼實際損失；另一方面特朗普取得表面上的勝利，可以在國內獲得政治資本。

香港中文大學商學院國際商業及中國企業課程聯席主任李兆波表示，中國意識到，貿易戰將會產生"雙輸"的結局，作為一個大國，開放市場是遲早的事，而且這些年來中國企業的競爭意識和能力不斷增強，逐漸有能力迎接開放的市場。此外，十九大後，習近平的權力加強，可以更高效地落實開放政策。

建立公平競爭環境對中國更重要

相比於在汽車等領域迎合美國的訴求，樸之水認為習近平提出的另一項政策對中國更重要——全面落實凖入前國民待遇加負面清單管理制度。

這項政策意味著，除了負面清單上所列的個別行業，外資企業將享受與中國企業同等待遇。這一政策最早在上海自貿區開始實施，外資企業反響很好，認為為它們創造了新機會，而且幾乎是中國為滿足WTO承諾所必須要做的事情。

圖片版權 Reuters Image caption 上海自貿區最先試點負面清單

今年是中國改革開放40週年，未來中國需要怎麼做才能延續前40年的經濟成長？

李兆波稱，中國目前對外國企業的限制還未完全放開，中國可以保護國內企業發展，但是長期來看，這種模式不可持續。美國企業在全球市場競爭力強得多，中國需要創造國際知名品牌，來吸引國內及全球的客戶。

「坦率地講，阿里巴巴和騰訊的成功很大程度得益於這個領域裏中國設置的貿易壁壘。」他說。

"中國改革開放40年，趕上世界發展的前沿，取得很大成就，未來則要引領世界發展，這需要中國從低質量發展到高價值創新。"樸之水稱，這不是簡單的事情，從發展中國家到發達國家，需要在創新層面有顛覆性的改變，這需要更深層次的改革，首先是促進充分競爭，建立公平競爭環境，提高資本自由度，這方面中國此前的改革非常緩慢。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國不會決定中國的未來。中國的未來取決於有沒有解決自身的問題。

再看修昔底德陷阱

曾有媒體分析指出，中國經濟快速發展，挑戰美國權威，雙方將再次陷入崛起中大國和現有大國對抗的"修昔底德陷阱"。美國受到威脅所以採取措施打壓中國，本輪貿易摩擦有望再次印證這一理論。

樸之水並不這麼認為。在他看來，貿易戰並非真正出於美國的利益，而更多是特朗普自身錯誤的經濟主張導致的，長期來看並不會成為中美經濟關係的常態。然而，只要特朗普在任，類似的事情還會繼續發生。

中美不見得必有一戰。樸之水稱，GDP總量上中國幾乎一定會超越美國，但中國人均GDP在可預見的未來不太可能超過美國，所以這場爭論意義不大。根本上而言，經濟的發展還是被全球創新領袖所驅動的。美國在創新領域沒有任何其他國家可以匹敵，其創新質量和技術發展，還處在引領地位。所以即便在政治上有保護主義的壓力，但美國經濟的地位還是很難動搖。

專家們普遍認為，雖然在可見未來中國經濟難以全面超過美國，但美國不會決定中國的未來，中國的未來取決於有沒有解決自身的問題。