哈里王子婚禮計劃 目前已知哪些細節

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英國哈里王子與美國女演員梅根·馬克爾的婚禮將在5月舉行。伴隨大婚日期一天天臨近，我們為你梳理出關於這場王室婚禮，我們所知道的一切。

何時何地舉行？

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根將穿過溫莎城堡聖喬治教堂的長廊。

婚禮將於5月19日星期六英國夏令時12點（東八區時間19點），在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行。聖喬治教堂可以容納800人，哈利王子曾在這裏接受洗禮。

應女王要求，梅根已於今年3月6日在皇家教堂接受洗禮及堅信禮。

5月19日13時許，這對新人將乘坐馬車穿越溫莎鎮。

誰會參加？

圖片版權 EPA Image caption 邊緣鍍金的請柬已經發出。

已有600名賓客受到邀請，還有包括辣妹組合（Spice Girls）在內的200名客人收到當天晚宴邀請。

據悉，此次婚禮只會邀請哈里、梅根真正熟悉的人，不存在「政治領導人名單」，英國首相特蕾莎·梅、反對黨領袖傑裏米·科爾賓（Jeremy Corbyn）及美國總統特朗普均不在受邀之列。

肯辛頓宮表示，上述決定已與政府進行討論，同時也與哈里王子僅為英國王位第五順位繼承人的現實相符。

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而哈里王子的另一對好友、美國前總統奧巴馬與夫人米歇爾已確認沒有接到邀請。

此外還有超過1000名民眾受邀前往溫莎城堡場地，屆時他們可以看到這對新人抵達及離開現場。

受邀賓客穿什麼？

婚禮邀請函上的著裝要求提到，當天男士需著「禮服或西裝」，女士需著「禮服搭配帽子」。

這意味著男士需要襯衫、西裝、領帶，並可以搭配禮帽及馬甲，而女士則需注意裙裝過膝，且帽子的選擇需與參加皇家賽馬會時相似。

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目前梅根的婚紗對公眾仍是一個謎。

誰會主禮？

圖片版權 PA Image caption 坎特伯雷大主教賈斯廷·韋爾比

坎特伯雷大主教賈斯廷·韋爾比（Justin Welby）將為二人主持婚禮，溫莎教長大衛·康納（David Conner）將負責婚禮的儀式指揮。

婚禮結束後，還會有一個馬車車隊繞溫莎行進一圈。

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關於宴會我們目前知道的

圖片版權 Alexi Lubomirski Image caption 二人的訂婚照便是在浮若閣摩爾宮拍攝。

將有600名賓客參加聖喬治大廳舉行的午宴，宴會由女王舉行。據報道，梅根將打破傳統，在午宴時致辭。

而在晚間，這對新人將與200位客人一道，參加在距溫莎城堡1英里的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）舉行的晚宴，晚宴將由查爾斯王子舉行。

哈里與梅根二人的訂婚照便是以浮若閣摩爾宮為背景。歷史上這座17世紀建築曾是多位王室成員的家。

婚禮的儀式、音樂、花飾、宴會均將由英國王室買單。

婚禮蛋糕什麼口味？

圖片版權 Getty Images Image caption 肯辛頓宮表示，哈里與梅根「非常期待」與賓客分享蛋糕。

哈里與梅根選擇在婚禮上採用有機檸檬和接骨木花味蛋糕。

為了配合二人關係跨越大西洋的特色，他們已經邀請加利福尼亞的糕點師及倫敦的美食作家製作這個蛋糕。

選用什麼花？

圖片版權 PA Image caption 倫敦花藝師克拉多克將負責婚禮的花藝布置。

梅根最愛的花，白色花園玫瑰、毛地黃與牡丹將遍布婚禮現場。

倫敦花藝師克拉多克（Philippa Craddock）將負責聖喬治教堂與聖喬治大廳的花藝裝飾，她在設計時還將加入當地植物。

在與哈里王子交往後不久，梅根曾在自己的Instagram帳號上傳過兩張牡丹花圖片。其中一張為粉色及白色牡丹花束的圖片，另外一張照片中她表示花使她感到"無盡幸福"。目前，她已經刪除了她的Instagram帳號。

婚後派對

肯辛頓宮在一份聲明中表示，梅根與哈里王子想要讓「公眾也覺得自己是歡慶的一部分」。

由於婚禮，英格蘭與威爾士酒吧的營業時間可以比以往更長。婚禮當天及後一天，這些酒吧可以營業到凌晨1點。

哪些婚禮紀念商品已經上架？

圖片版權 EPA Image caption 紀念二人婚禮的馬克杯已經出現在不少倫敦的紀念品商店裏。

官方的骨瓷紀念商品由皇家收藏協會（Royal Collection Trust）發行，包括馬克杯、單柄酒杯及盤子。

同時陶瓷公司繪時光（Halcyon Days）正在製作一批馬克杯、盤子及茶壺。

繪時光是14家擁有皇家許可證的公司之一，只有擁有皇家許可才可向王室提供商品及服務。