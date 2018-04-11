哈里王子婚禮計劃 目前已知哪些細節
英國哈里王子與美國女演員梅根·馬克爾的婚禮將在5月舉行。伴隨大婚日期一天天臨近，我們為你梳理出關於這場王室婚禮，我們所知道的一切。
何時何地舉行？
婚禮將於5月19日星期六英國夏令時12點（東八區時間19點），在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行。聖喬治教堂可以容納800人，哈利王子曾在這裏接受洗禮。
應女王要求，梅根已於今年3月6日在皇家教堂接受洗禮及堅信禮。
5月19日13時許，這對新人將乘坐馬車穿越溫莎鎮。
誰會參加？
已有600名賓客受到邀請，還有包括辣妹組合（Spice Girls）在內的200名客人收到當天晚宴邀請。
據悉，此次婚禮只會邀請哈里、梅根真正熟悉的人，不存在「政治領導人名單」，英國首相特蕾莎·梅、反對黨領袖傑裏米·科爾賓（Jeremy Corbyn）及美國總統特朗普均不在受邀之列。
肯辛頓宮表示，上述決定已與政府進行討論，同時也與哈里王子僅為英國王位第五順位繼承人的現實相符。
而哈里王子的另一對好友、美國前總統奧巴馬與夫人米歇爾已確認沒有接到邀請。
此外還有超過1000名民眾受邀前往溫莎城堡場地，屆時他們可以看到這對新人抵達及離開現場。
受邀賓客穿什麼？
婚禮邀請函上的著裝要求提到，當天男士需著「禮服或西裝」，女士需著「禮服搭配帽子」。
這意味著男士需要襯衫、西裝、領帶，並可以搭配禮帽及馬甲，而女士則需注意裙裝過膝，且帽子的選擇需與參加皇家賽馬會時相似。
目前梅根的婚紗對公眾仍是一個謎。
誰會主禮？
坎特伯雷大主教賈斯廷·韋爾比（Justin Welby）將為二人主持婚禮，溫莎教長大衛·康納（David Conner）將負責婚禮的儀式指揮。
婚禮結束後，還會有一個馬車車隊繞溫莎行進一圈。
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關於宴會我們目前知道的
將有600名賓客參加聖喬治大廳舉行的午宴，宴會由女王舉行。據報道，梅根將打破傳統，在午宴時致辭。
而在晚間，這對新人將與200位客人一道，參加在距溫莎城堡1英里的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）舉行的晚宴，晚宴將由查爾斯王子舉行。
哈里與梅根二人的訂婚照便是以浮若閣摩爾宮為背景。歷史上這座17世紀建築曾是多位王室成員的家。
婚禮的儀式、音樂、花飾、宴會均將由英國王室買單。
婚禮蛋糕什麼口味？
哈里與梅根選擇在婚禮上採用有機檸檬和接骨木花味蛋糕。
為了配合二人關係跨越大西洋的特色，他們已經邀請加利福尼亞的糕點師及倫敦的美食作家製作這個蛋糕。
選用什麼花？
梅根最愛的花，白色花園玫瑰、毛地黃與牡丹將遍布婚禮現場。
倫敦花藝師克拉多克（Philippa Craddock）將負責聖喬治教堂與聖喬治大廳的花藝裝飾，她在設計時還將加入當地植物。
在與哈里王子交往後不久，梅根曾在自己的Instagram帳號上傳過兩張牡丹花圖片。其中一張為粉色及白色牡丹花束的圖片，另外一張照片中她表示花使她感到"無盡幸福"。目前，她已經刪除了她的Instagram帳號。
婚後派對
肯辛頓宮在一份聲明中表示，梅根與哈里王子想要讓「公眾也覺得自己是歡慶的一部分」。
由於婚禮，英格蘭與威爾士酒吧的營業時間可以比以往更長。婚禮當天及後一天，這些酒吧可以營業到凌晨1點。
哪些婚禮紀念商品已經上架？
官方的骨瓷紀念商品由皇家收藏協會（Royal Collection Trust）發行，包括馬克杯、單柄酒杯及盤子。
同時陶瓷公司繪時光（Halcyon Days）正在製作一批馬克杯、盤子及茶壺。
繪時光是14家擁有皇家許可證的公司之一，只有擁有皇家許可才可向王室提供商品及服務。