敘利亞戰爭：美威脅導彈攻擊 俄要反制？

Image caption 報道說，英國首相特里莎·梅敦促特朗普再提供更多化學武器攻擊的證據，但是英國首相府發言人斷然否認首相對於攻擊敘利亞目標有任何猶豫。

敘利亞反叛控制的城市杜馬傳出毒氣攻擊的報道後，美國總統特朗普發推特揚言可能要對敘利亞實行軍事打擊。在俄羅斯做出強硬回應後，特朗普又警告俄羅斯要"凖備好"，導彈會射向俄羅斯的盟友敘利亞。

此前俄羅斯駐黎巴嫩大使札希普金說，如果美國對敘利亞採取侵略行動，俄羅斯軍方保留擊落導彈及摧毀發射地點的權利。敘利亞外交部指責美國"編造謊言"，為攻擊敘利亞領土製造借口。

敘利亞被指4月7日在杜馬發動毒氣攻擊造成40多人死亡後，美國總統特朗普在推特上發帖說敘利亞總統阿薩德"不是人"，"敘利亞化學武器攻擊造成許多婦女和兒童死亡"。他還說，"普京總統，俄羅斯和伊朗支持阿薩德那個野獸。（他們）要付出慘重代價。"

在俄羅斯高官做出強硬回應後，特朗普發又推特說："......俄羅斯要凖備好了，因為它們（導彈）會飛過來，都很好，很新而且'是智能的'，你們不應該和用毒氣殺人的野獸一起殺死人民而沾沾自喜！"

與此同時，美國海軍的導彈驅逐艦「唐納德·庫克」號已經在地中海遊弋，歐盟的空中航線管制機構警告航空公司今後幾天在地中海東部飛行要考慮可能對敘利亞實施打擊的可能。

英國前駐敘利亞大使彼得·福特在BBC廣播節目中說，目前敘利亞局勢一觸即發，稍有不慎就會引發"末日戰爭"。他認為俄軍在敘利亞部署很深，而且有防空部隊，所以導彈攻擊敘利亞，俄羅斯不可能不做出反應。他說，俄羅斯戰機已經在不停地對地中海東部的美國戰艦進行電子偵測。

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯在敘利亞部署了最先進的S-400防空導彈系統。分析說美國如果導彈襲擊敘利亞目標可能會招致俄羅斯報復。

"用毒氣殺人的野獸"

美國總統特朗普將敘利亞領導人稱作"用毒氣殺人的野獸" 。與此同時，白宮的新聞秘書說"會考慮所有選項"。

英國和法國領導人都同意跟美國協同行動，據信英國和法國也在為對敘利亞的軍事打擊作凖備。法國總統馬科龍說，美英法三國數日內將決定如何反應。他說將就敘利亞的"化學武器攻擊能力"做出決定。

之前在杜馬"毒氣攻擊"後，以色列戰機已經在4月9日晚採取行動，對敘利亞實施了轟炸。以色列空襲炸死了14個人，據信其中大部分是支持阿薩德部隊的伊朗人。

俄羅斯和敘利亞都指責以色列發動了空襲，但是以色列軍方發言人拒絶回應指控。但是以色列的大拉比約塞夫（Yitzchak Yosef）說，以色列被迫對暴行採取行動。

他說，以色列有道德義務不能保持沉默，以色列要盡力制止（敘利亞）這次屠殺，"我已經說過，現在還要再說一遍，敘利亞發生的是對婦女兒童最殘酷的屠殺，屠殺使用了大規模殺傷性武器。"

"化武攻擊"和"紅線"

據《泰晤士報》報道，英國首相特里莎·梅敦促特朗普再提供更多化學武器攻擊的證據。有報道說英國對加入美國和法國攻擊敘利亞目標有猶豫，但是英國首相府發言人斷然否認。

2013年8月，敘利亞大馬士革東部郊區古塔的化學武器攻擊事件造成大批人死亡，聯合國化學武器調查小組認為，有"明確、可信的證據"表明，敘利亞確實發生了針對包括兒童等平民目標的化學武器襲擊事件。

當時，美國總統奧巴馬將使用化學武器設為軍事干預敘利亞的"紅線"，但由於遭到俄羅斯阻撓以及國內民眾反對，美國擱置了軍事打擊計劃，實行了所謂的"以化武換取和平"的計劃，即按照俄羅斯政府的建議，敘利亞銷毀化學武器。

Image caption 《衛報》分析說，敘利亞衝突各方要謹慎行事防止升級，要汲取第一次世界大戰爆發的教訓。

這次敘利亞"化武攻擊"後，克里姆林宮也警告美國及盟國不要對敘利亞發起軍事進攻，說軍事打擊會導致地區進一步不穩定。周二（4月10日）晚上聯合國安理會召開會議討論如何避免敘利亞軍事對抗的辦法，俄羅斯和西方盟國沒有就如何對化學武器攻擊做出反應達成協議。

《衛報》記者博蒙特周二撰文說，聯合國安理會已經因為美俄頻頻使用否決機制而被大大削弱，而目前敘利亞一觸即發的緊張局勢最需要安理會發揮作用。

戰爭的歷史教訓

除此之外，博蒙特還指出其他諸多不確定因素。一個是特朗普決策的不確定性。特朗普先說美國要撤出敘利亞，而後又說要考慮對敘利亞採取軍事打擊行動。

另外，他說以色列總理內坦尼亞胡的政治生涯就建立在遏制伊朗影響的承諾上面，而現在面對伊朗在敘利亞影響擴大，向西逼近以色列邊界。內坦尼亞胡採取激烈手段讓伊朗人流血，讓德黑蘭很難容忍。

還有就是普京在敘利亞的圖謀藏而不露，俄羅斯在敘利亞的目標和紅線也令人捉摸不透。所有這些都令目前的中東局勢一觸即發，一國加強自己的安全引發其他國家採取先發制人的行動，大大增加了暴力升級的風險。

這篇在《衛報》刊登的文章認為，從第一次世界大戰，到朝鮮戰爭，六日戰爭和福克蘭島（馬爾維納斯）戰爭以來的歷史教訓就是，緊張事態失控都是由傳達信息和理解失誤導致。

研究第一次世界大戰的英國學者馬克·哈里森說，第一次世界大戰是各國決策者預計和算計的結果，主要是沒有多少樂觀預計。決策者可以算是"理性悲觀主義"：他們恐懼敵人，但他們更恐懼未來。