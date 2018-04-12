你的器材不支持播放多媒體材料 杜特爾特在香港會見菲律賓僑民之際公開道歉。

菲律賓總統杜特爾特在香港出席活動時，正式就2010年導致8名香港遊客死亡的馬尼拉人質事件道歉。這是菲律賓在任總統首次就此事進行正式道歉。

「作為菲律賓總統，我想對在座的中國人說，我代表菲律賓人民，向你們發自內心地正式道歉。」他說。

「我們對發生的意外深表歉意，我保證以後再也不會發生類似的事情。」杜特爾特在4月12日晚說。

杜特爾特是在參加了海南博鰲論壇之後，對香港進行訪問。

家屬：弟弟泉下有知也是好事

圖片版權 Reuters Image caption 2010年，抗議者在香港立法會外面擺放鮮花紀念遇難者，要求菲徹查事件真相

2010年菲律賓康泰旅行團人質事件殉職港方導遊（領隊）謝廷駿兄長謝志堅告訴BBC中文，菲律賓政府在過去8年來一直都在迴避這起事件的責任和道歉，現在杜特爾特作為一個總統來道歉，他還是覺得是一件正面的事，「畢竟始終他是因為菲律賓政府連連的失誤讓他枉死」。

「我也希望他給香港人和遺屬們具名道歉，畢竟整件事情是香港的旅行團（遇襲），你籠統的說是中國的，我就覺得有點那個。」謝志堅說。

同時，香港立法會議員凃謹申也在臉書上發聲明稱：總統杜特爾特的道歉，雖然是遲來的道歉，但總算是正面的，他畢竟是民選的總統，代表菲律賓人民道歉，相信可幫助改善香港和菲律賓的關係。

你的器材不支持播放多媒體材料 謝廷駿兄長謝志堅：希望事情終於有個了結。

事件回顧

圖片版權 Getty Images Image caption 遭劫持的康泰旅行團當天正要結束行程返回香港

2010年8月23日，香港康泰旅行社一行21人在菲律賓首都馬尼拉即將結束行程之際，在市中心黎剎公園遭遇劫持，最終以八死七傷告終。

在菲律賓政府最終解救完成，死傷數字開始公布的時候，義憤填膺之言在香港網絡上不斷湧現。香港媒體對於菲律賓警方的營救手段與效率，幾乎是一致的進行了批評。

從電視、電台政論節目到香港民眾在網上的留言，要求中國政府出面交涉的聲音不絶於耳。北京當局在劫持事件發生之初曾擺出高度介入態度，但其後主要由香港特區政府直接與菲方交涉。

然而，當時的阿基諾政府一直拒絶對此事進行道歉。至2014年，菲律賓政府與香港特區政府就遇難家屬賠償問題達成協議，事件暫告一段落。