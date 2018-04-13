如果世界大戰爆發，去哪些國家最安全？

圖片版權 coris Image caption 冰島多次排在「全球和平指數」世界最安全的國家之首。

西方國家正在考慮對敘利亞化武攻擊的指稱做出強硬反應，凖備對敘利亞發動導彈攻擊。特朗普周三說要俄羅斯凖備迎接美國的導彈。

敘利亞內戰似乎越來越可能成為美俄兩個核大國兵戎相見的戰場，引發對發生「末日戰爭」的恐懼。媒體再次像以前朝鮮核/導彈危機的時候一樣，開始討論如果世界大戰來臨，世界上哪些國家最安全的問題。

這些被認為在大戰中最安全的地方一般都是偏遠的島國，或政治中立國家。排列這些亂世宜去之處的主要依據是所謂的「全球和平指數」，即由總部在悉尼的智庫「經濟和平研究所」每年根據163個獨立國家和地區的和平和安全程度所作的排名。當然社會安全和遠離戰亂是兩個概念，因此世界戰亂中最安全的國家和「全球和平指數」的排名並不完全相同。

圖片版權 US Navy via Science Photo Library Image caption 發生熱核大戰世界上還能有安居之所嗎？ （1956年比基尼島的氫彈爆炸）

英國《每日快報》在3月底的報道設想，在俄羅斯或朝鮮引發的緊張局勢令英國面臨第三次世界大戰威脅的情況下，世界上最安全的去處有哪些？報道作了以下排名：冰島、芬蘭、斯洛文尼亞、瑞士、新西蘭和新加坡。

冰島和丹麥

冰島多次排在「全球和平指數」世界最安全的國家之首。因為冰島不和任何其他國家接壤，因此有利於防守。另外冰島人擁槍率很高，但購槍管制很嚴格，因此犯罪率很低。所以冰島被《每日快報》排在安全國家榜首。

但是冰島自1949年以後就加入了北約軍事同盟。二戰和冷戰期間那裏有美軍的海空軍基地。幾年前美軍又重新開始使用那裏的軍事基地。北約在冰島也有軍事基地。

有評論說，冰島的地理位置使其能夠監視俄羅斯北部港口出入的艦船和潛艇，對北約具有重要的戰略意義。這種戰略要地在熱核戰爭中，特別是涉及俄羅斯的大戰中，免受攻擊的可能性不大。

圖片版權 Getty Images Image caption 芬蘭雖然是中立國，但同波羅的海這些前蘇聯國家一樣，也感受到來自俄羅斯的威脅。

去年朝鮮導彈危機引發朝美對峙時，英語媒體也排列過世界大戰爆發世界上最安全的國家。當時丹麥因為在去年「全球和平指數」排列前茅而入選。但丹麥也因其北約成員國的身份而很難置身於歐洲衝突之外，特別是涉及俄羅斯的衝突。

俄羅斯威脅

芬蘭被列為世界最幸福的國家，被認為是治理良好，腐敗程度最低，警察受信任度最高，最穩定的國家。因此《每日快報》的報道認為芬蘭這樣的國家在危機中捲入國際陰謀的可能性很低。

芬蘭雖然是中立國，但同波羅的海這些前蘇聯國家一樣，一直不能擺脫對俄羅斯的恐懼。芬蘭在19世紀曾被沙俄帝國兼併，在二戰中許多地方被蘇聯佔領。

美國期刊《外交政策》文章說，赫爾辛基投巨資加強防禦，維持28萬人的武裝部隊，而且不斷加強同北約已經十分密切的關係。去年10月芬蘭總理說，動用槍炮的戰爭的可能性不大，因為「那意味著第三次世界大戰」，但是靜悄悄的戰爭已經開始。芬蘭總理這裏指來自俄羅斯的網絡和信息戰。

去年的「全球和平指數」把日本列入最安全的前十個國家之內。不過日本是美國在亞洲最大的軍事同盟，有眾多美國海空軍基地。日本也是朝鮮聲稱的報復打擊目標。日本還同俄羅斯和中國有領土爭端。

中立國和孤立

Image caption 1939年蘇聯紅軍在芬蘭遇到芬蘭軍隊的頑強抵抗，二戰中芬蘭許多地方被蘇聯佔領。

斯洛文尼亞在一戰和二戰中都是中立國，充裕的熱電和太陽能使斯洛文尼亞被列為最安全的國家。但是該國同歐洲多國接壤，因此也就有了遭遇陸地入侵的可能性。

另外一個中立國是被多國包圍的瑞士。瑞士出現在許多「最安全國家」的排名上，在今年的「全球和平指數」被排名第八。

孤懸太平洋南部，遠離歐亞大陸的新西蘭的煤炭和石油能夠做到自給自足，也名列許多最安全國家名單前列。

《每日快報》這次還把新加坡列入戰亂時最安全的國家之一。報道說，新加坡為公民提供最有效的護照，城市治理良好。另外新加坡有監視犯罪活動良好的錄像監控系統，能夠減少犯罪和暴力攻擊。

去年朝鮮危機後，西方媒體把葡萄牙排在戰亂中最安全的10國之一。葡萄牙在二戰中保持中立，歷史上一直沒有捲入外國衝突。