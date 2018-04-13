MeToo風潮捲到諾貝爾 瑞典學院常任秘書長辭職

圖片版權 EPA Image caption 莎拉. 丹妮奧斯請辭

負責評選諾貝爾文學獎的「瑞典學院」爆發性侵醜聞後，常任柲書長莎拉. 丹妮奧斯（Sara Danius）請辭。

瑞典學院一名院士的丈夫被指控性侵、性騷擾多名女性，院方處理醜聞及後續調查的手法遭到外界批評。「事件已嚴重影響到諾貝爾獎，這是個很大的問題。」丹妮奧斯表示。「學院認為我應該辭去常任秘書長一職，我已作出請辭決定，即時生效。」

去年十一月，在「#MeToo」運動的啟發下，18名女性公開指控瑞典學院院士嘉塔莉娜.費洛斯坦遜（Katarina Frostenson）的丈夫尚-克勞德.阿爾諾（Jean-Claude Arnault）曾對其性侵或性騷擾。

上周，瑞典學院否決將費洛斯坦遜從院士名單中除名，導致十八名院士中的三名院士公開退出；雖然他們無法正式辭任，但可拒絶參與學院事務。

阿爾諾曾接受瑞典學院資助，在斯德哥爾摩創立文化機構；事件爆發後，學院己中止了與阿爾諾的所有聯繫與資金支持。

學院其時表示，院方有可能違反了利益衝突規章，並委托外界法律機構調查學院院士與阿爾諾的聯繫。

阿爾諾的律師表示，其本人否認所有指控。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿爾諾是瑞典文化界的著名人物，但在遭到性侵指控後，在去年的諾獎文學獎典禮上缺席。

「尚-克勞德.阿爾諾否認所有刑事行為指控以及其他指控。」律師赫堤格（Bjorn Hurtig）向路透社表示。

醜聞去年爆發至今，未有性侵受害者向警方報案，但當地檢察當局已展開有關指控的初步調查。

上個月，檢察方表示部份個案調查已經證據不足、或追溯期已過而擱置，但證實仍有一些指控的調查正在進行。