敘利亞衝突：美俄英法武器庫揭秘

圖片版權 EPA Image caption 美國海軍「庫克」號（USS Donald Cook）驅逐艦已經在地中海，美軍可能命令它向敘利亞境內儲存化學武器的設備發射巡航導彈。

敘利亞反對派武裝組織控制的城市杜馬（Douma）傳出毒氣攻擊的報道後，美國總統特朗普在社交網站上放話，要向這個俄羅斯盟友發動攻擊。如果衝突真的爆發，西方國家有甚麼武器可供使用？而俄羅斯和敘利亞又會以甚麼武器回擊？

分析認為，美國將借其盟友英國和法國的幫助，從戰艦或潛艇發射長程導彈。如果美國選擇從空中發動攻擊，戰機將在敘利亞防空系統的射程範圍以外的地方發射飛彈、或是以無人機發動攻勢。

俄羅斯官員回擊說，俄方將截擊所有導彈，同時向發射導彈的地方發動攻擊。

美國：國防預算──6000億美元

美國海軍「庫克」號（USS Donald Cook）驅逐艦已經在地中海。美方最有可能利用巡航導彈攻擊敘利亞的化學武器設施，因為這樣做能減少美軍戰機被擊落的機會。

美軍去年曾對敘利亞境內的軍事設施發動類似的攻擊。當時，敘利亞政府軍向一個由反對派武裝組織控制的城市發動化武襲擊。約72小時後，兩艘在地中海東部的美軍船艦向位於敘利亞沙伊拉特（Shayrat）的空軍基地，發射了59枚「戰斧」導彈。美方解釋，敘利亞政府軍曾用儲存在這個基地的化學武器，攻擊反對派。

「戰斧」導彈幼小，飛行高度也不高，因此不容易被敵方偵測。這種導彈飛行期間，也不會放出太多的熱能，因此也不容易被紅外線儀器偵察到。

除了導彈，美國在遊弋於波斯灣的航空母艦上，也部署了不少戰機，但美方大概不會在短時間內冒險派出戰機進入敘利亞境內。

美國在中東最大的空軍基地位於卡塔爾，美方在這個基地部署了F-16和A10戰機，收到命令後能快速地發動攻擊。F-16戰機最遠可連續飛行3220公里（約為台北到新加坡的距離），讓它可以長時間在戰區內待命。美方同時擁有B-52遠程轟炸機。

美國還在敘利亞北部與土耳其的邊界之間一個基地部署了C130和C17軍事運輸機。這些飛機可以運輸直升機等武器，也可以為其他戰機作空中加油。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國海軍導彈驅逐艦羅斯號（USS Ross）去年在地中海東部向敘利亞發射戰斧巡航導彈的情況。

俄羅斯：國防預算──690億美元

俄方聲言要擊落任何進犯的美國戰機或導彈，令外界猜測他們會否動用他們最先進的S-400防空系統，但這系統尚未經過實戰測試。二月時，有俄羅斯戰機在當地被擊落，之後俄方安裝了這個防空系統，至今未發一炮。

S-400防空系統能發射三種導彈，能快速凖確地擊落400公里範圍內的目標，足夠覆蓋敘利亞大部份地區。俄羅斯還聲稱，這個防空系統能破解一般導彈和戰機的「隱形」特性，令它們在系統的雷達上無所遁形。

Image caption S-400防空系統運作示意圖。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯據報在敘利亞境內部署了米-24武裝直升機。

倫敦國王學院（King's College London）學者納維亞（Martin S Navias）認為，一般空襲是為了摧毀敵國的防空系統，但S-400射程範圍超出敘利亞本土，可在來犯的導彈或戰機進入敘利亞領空前就攔截它們。

俄羅斯據報在敘利亞也部署了蘇24轟炸機、蘇25戰鬥機、運輸機、武裝直升機等多款武器。

俄方也聲稱，它曾命令部署在地中海的潛艇向敘利亞境內的目標發射飛彈，也曾從裏海（Caspian Sea）的戰艦發射火箭，攻擊在敘利亞境內的「伊斯蘭國」目標。

英國：國防預算──500億美元

BBC記者蘭斯代爾（James Lansdale）指，英國國防部已經凖備好向敘利亞派兵，包括一些部署在賽普勒斯（Cyprus）的戰機。英軍在當地的空軍基地駐有八架可作超音速飛行的颱風戰鬥機，這種1982年開始服役的戰機比較老舊，但英軍最近把它進行改裝，讓它可裝配製導飛彈。

英國的武器庫裏還有「硫磺」導彈，這種導彈配備雷達導航，每枚重49公斤、長1.8米，成本超過142,000美元。

英軍在當地還駐有一系列的無人戰鬥機，包括約十架「收割者」無人機。它最高可升至離地15,240米，最長連續飛行1850公里，並配備「地獄火」導彈。英方之前在伊利克和敘利亞的軍事行動中曾派出它執行任務。

另外，英軍也可以在敘到亞派出「鉚釘」偵察機。英國國防部透露，這種偵察機兼容美軍的系統，讓兩方能聯合行動。

英國現時沒有在地中海派駐潛艇。

法國：國防預算──340億美元

法國海軍的戴高樂號（Charles de Gaulle）是唯一現役的航空母艦，但正在維修，不能被調至前線。法軍現時有派駐水兵和飛行員到美軍的喬治布什號（USS George HW Bush ） 進行訓練。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國航空母艦戴高樂號曾參與在敘利亞的軍事行動。

法國在約旦和阿聯酋駐有一些「幻影」號和「陣風」號戰鬥機，法軍曾派遣它們攻擊在敘利亞和伊拉克境內的「伊斯蘭國」目標。它們都可以搭載四枚重約250公斤的激光制導炸彈。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾說過，對敘利亞的攻勢只會針對阿薩德政府發動化學武器的能力，不會針對阿薩德政權或它的盟友，但馬克龍沒有具體說明會採取哪些行動。

敘利亞：國防預算──20億美元（估計）

敘利亞的防空系統最近被以色列襲擊，損毀嚴重，但還是有能力發射高速飛彈，對來犯的戰機始終有威脅。這個防空系統在二月曾擊落一架以色列的F-16戰機。

圖片版權 Getty Images Image caption 敘利亞的防空系統配備了俄製SA-22地對空導彈。

這個防空系統之前是一個表現十分出色的系統，配備了S-200導彈。這種導彈以雷達導航，最高能以音速八倍飛行，也有一個重217公近的彈頭。

敘利亞軍方最近把防空系統升級，為它裝配了俄製的SA-22和SA-17導彈。

除了防空系統，敘利亞軍方還可以從沙伊拉特（Shayrat）空軍基地調配蘇22和米格23戰鬥機。這個基地有兩條各長三公里的跑道，也有飛機庫、儲存設施等建築。但這些戰機大多都很老舊，需要大量維修才能繼續服役。