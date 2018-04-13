哥斯達黎加人與中國公民猖獗的假婚姻

Image caption 跟中國人假結婚的瑪麗亞

46歲的瑪麗亞（化名）是哥斯達黎加人，有一天突然有人問她想掙錢嗎？

這一句話足以能打動她，因為她和她的全家窮得一無所有，食不果腹。

只要她能與一位中國公民結婚（假結婚）就可以得到200美金的報酬。

瑪麗亞生活在首都聖何塞一個治安極差的貧窮社區。

一名女子找到她，問她想不想跟一名中國人結婚，然後再離婚。這樣就可以賺取200美元。

這意味著她可以為全家人（她的女兒們以及孫子/孫女們）提供食物。

像瑪麗亞這樣跟外國人假結婚的故事在當地並不少見。鄰里們都心知肚明。

而一些外國人，其中包括許多中國公民希望通過結婚拿到哥斯達黎加的合法身份。

瑪麗亞回憶說，她當時（2011年）在車裏簽署了一份文件，都不需要離開社區就把事辦了。她收到了110000科朗，相當於200美元。

"他們給我看了一個中國人的照片，對我說：'瑪麗亞，你跟這個中國人結婚了'"。就這麼簡單。

過了不久，安排瑪麗亞結婚的同一伙人（當地黑幫）又幫她跟這個中國人離了婚。

幾年之後，瑪麗亞又被安排與另外一名中國人結婚。

瑪麗亞的幾個女兒也同樣"嫁給過"中國人。

Image caption 很多人生活在治安非常不好的貧窮社區

黑市

在哥斯達黎加，像瑪麗亞這樣跟中國人假結婚的故事並不是個例，據當地報紙報道，有時候甚至"一大家人"都嫁給了中國人。

這也是地方政府每天所面臨和要處理的更大問題的一部分。

據當地2011年官方人口普查資料，生活在哥斯達黎加的外國人有385899人，其中有3389人是中國人。

但是據當地大學的專家說，中國人的人數實際上可能在5萬到7萬之間。而在該國居住的外國人總人數大約在100萬左右。

哥斯達黎加政府對這種利用假結婚移民的情況感到擔憂。當地法律負責人費爾南德茲解釋說，仍在處理的案例就有1000多份。但實際數量可能更多。

假結婚的受害者有許多，既有當地人，也有外國人。那些希望通過與當地人"假結婚"而獲取身份的一些外國人後來發現竹籃子打水一場空。

而操縱假結婚的黑幫團伙還盜取別人的身份，直到受害人突然發現自己的婚姻狀況發生了變化才知道是怎麼回事。

與此同時，一些外國人也成為假結婚的受害人。一些黑幫團伙利用中國人不懂當地語言的緣故，讓他們簽署文件。受害人原以為自己簽署的是移民文件，而實際上卻是結婚文件。

改變法律

Image caption 中國人從1855年開始移民到哥斯達黎加

為打擊非法結婚現象，哥斯達黎加從2000年底收緊了相關法律。

當地移民官員對BBC西班牙語部門記者表示，新的移民法在2010年以後生效，凡是涉及假結婚的人將被監禁2到5年，同時讓通過此方式獲取當地永久居留證的過程更難。

例如，跟當地人結婚不再能自動獲取永久居留權，但是可以先得到3年的臨時居留證，之後要有證據顯示跟伴侶一起同居等才能滿足之後的移民要求。

這些證據包括婚禮照片、收據並要參加一年一次的面談等。

圖片版權 Getty Images Image caption 外國人如果被抓住與當地人假結婚，有可能被驅逐出境。

這些打擊措施對假結婚的現象有所減緩。

"螞蟻運動"

哥斯達黎加是拉丁美洲中國人口最多的國家。這裏的中國人主要來自中國南部的廣東省。

移民專家說，中國移民自從19世紀末到現在一直不斷。

他們把中國的移民現象稱為"螞蟻運動"，即一個中國人來了，之後就像螞蟻搬家一樣帶來了母親以及其他的親人等等。

今天，在哥斯達黎加居住的中國人有數萬之多。

Image caption 聖荷西的中國街

哥斯達黎加既是他們的最終目的地，也是他們中轉的橋樑。

因為，許多人把哥斯達黎加當作通往美國的門戶。

而留下的中國人大多從事零售業、管理市場以及開24小時商店等。

中國人在這裏適應得還不錯，過著逍遙的哥斯達黎加式的生活。

他們與當地的文化也融合地相當好。有中國血統的哥斯達黎加人成千上萬。

Image caption 聖荷西的中國城

李眾（音譯）在聖荷西開了一個小店。她已經做了奶奶了。

她臉上總是掛著微笑，對那些來她店裏要充電器以及買電話卡的當地人和顏悅色。

Image caption 李眾離開中國來拉美想過好日子

她說，她1992年前往巴拿馬。她承認她是用大筆"金錢"買通中美洲的。後來又轉到了哥斯達黎加。

在抵達聖荷西之後，她又把兒子弄了過來，她兒子現在也開了一家店。

在說到中國人與當地人假結婚的話題時， 她似乎想迴避，但是後來表示"有許多中國人與哥斯達黎加人聯姻"。

她5歲的孫子對一個"外國人"能說幾句中文感到很神奇。

Image caption 李眾店鋪後面的家

李眾說，"他不會說中文"，"他在這裏出生：是個地道的哥斯達黎加人了"。

作者：BBC西班牙語駐邁阿密記者Tamara Gil