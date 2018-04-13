圖片版權 Pixar Image caption 皮克斯希望《小包子》既能暖心還能暖胃。

繼宮保雞丁、咕嚕肉、餃子、炒麵等中華美食之後，全世界將開啟另一款美食——包子的熱銷模式！？

這一論斷並非憑空推測，而是因為世界最著名的動畫製作公司皮克斯Pixar即將推出一部動畫短片——《小包子》（Bao）。

皮克斯是家什麼動畫公司？它是製作了《玩具總動員》（Toy Story）、《海底總動員》（Finding Nemo)等熱銷動畫片的公司，如今是迪斯尼公司的一分子。

而迪斯尼，則早在1998年就曾改編花木蘭的傳說，推出風靡全世界的動畫大片《木蘭》。

圖片版權 other Image caption 包子，各地口味不同，餡可鹹可甜，可葷可素，可蒸也可煎。

《小包子》公演後，全世界觀眾知道了這款風靡華人世界的美食，對包子的興趣難道不會大增嗎？樂觀地估計，過不了多久，世界各地的食客，就能分得清楚小籠包、灌湯包、生煎包，等等特色包了。

應該說《小包子》的這個譯名並不算完整代表了動畫短片故事的內容，因為Bao，實際上也可以翻譯成「寶」。

無論如何，《小包子》 是一個簡簡單單卻動人心弦的暖心故事：一個孤獨老去的華人媽媽，每天忍受著空巢老人的痛苦。可是有一天，她親手做的小包子變活了，讓她再次感受當媽媽的快樂。

迪斯尼皮克斯公司已經發佈《小包子》動畫短片的預告。這部短片由加拿大華裔女導演Domee Shi執導。這也是動畫片巨頭公司皮克斯第一次啟用女導演執導動畫短片。

她形容這個短片是華人版的薑餅人故事。

皮克斯的公告稱，這個短片把鏡頭對凖加拿大的華人移民社區，講述父母與孩子關係的起起伏伏。

「媽媽激動地迎接這個小生命，但是包子很快成長，她不得不面對這樣一個苦樂參半的現實：沒有什麼會永遠那麼嬌小可愛。」

導演的媽媽，一位從中國到加拿大的移民，是本片的「文化顧問」。她做包子的技巧在動畫片中得以細緻體現，也確保片中凖確無誤地展現包包子的每一步驟。

圖片版權 PIXAR Image caption 很多迪斯尼的粉絲們都很喜歡《小包子》創作風格。

以往，皮克斯的動畫短片與它製作的大片一樣引起轟動，有些甚至引發爭議。

《熔岩》，另一部皮克斯的動畫短片，講述的是在太平洋上的某個地方，兩座異性火山之間的愛情故事。

很多觀眾對故事情節頗不以為然，故事中的兩性愛情，甚至地理位置都惹來批評。

多年來，由於動畫片對墨西哥人和墨西哥文化的描繪頗為刻板，因此觀眾們對皮克斯最新的動畫片《可可》也不乏仔細的審視。

很多人關注的一個主要問題是，亞洲人才很少成為娛樂行業的代表性人物。好萊塢被指責沒有為亞洲或者亞裔美國演員提供更多出演的機會，也就是好萊塢有所謂「洗白」傾向。

因此，很多粉絲在社交平台Instagram上看到預告片後，都表示這是一部「歡樂」的片子，特別是這是皮克斯第一次啟用女導演，而且是一個亞洲裔女導演。

有人說「很期待這部短片，來自皮克斯第一位女亞洲裔導演的短片。我看得出來，片子會充滿感情。迫不及待想看。」

另外還有人寫道：「兩個我最喜歡的東西：包子和寶寶。」

不過，女導演筆下的小包子如此精靈鬼怪，也讓人有感而發。

有人在Instagram上留言道：「可愛又可怕。萬一哪天你吃著小籠包，它突然變活了呢？！」

有人還借題發揮這個將移民經歷變成包子的寓言故事所包含的複雜情緒。

Twitter上有人留言說：「從前：他發現自己並不是一個地地道道的包子。他的爸爸是個小籠包，他也不接受自己的這個身份。相反，他想做個餃子。」