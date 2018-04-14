美英法打擊敘利亞 聯合國秘書長稱冷戰重新開始

  • 2018年 4月 14日
US President Donald Trump addresses the nation on the situation in Syria April 13, 2018 at the White House in Washington, DC. Trump said strikes on Syria are under way. 圖片版權 AFP

美國總統特朗普13日晚宣佈，美國已聯合英國和法國對敘利亞軍事設施實施精凖打擊。

這次打擊是對上周敘利亞反對派武裝組織控制的城市杜馬（Douma）傳出毒氣攻擊的回應。

「一項聯合法國和英國的軍事力量的行動現在正在進行。」特朗普總統在演講中稱。

14日凌晨敘利亞首都大馬士革已經傳來巨大爆炸聲。

「我們凖備持續打擊，直到敘利亞政權停止使用化學武器。」特朗普稱。

英國首相特蕾莎·梅確認英國介入打擊行動，她表示，「除了動用武力，沒有其他可行的選項」。

但她同時稱這次打擊目的並不是「改變政權」。

英國國防部表示，英國行動計劃開始後，四架狂風戰鬥機對敘利亞霍姆斯市附近的一個軍事基地進行打擊，該基地據信存儲了製造化學武器的原材料。

聯合國秘書長古鐵雷斯4月13日在其個人社交媒體上表示，冷戰已經回來了，帶著復仇和不同的因素。那些過去保障危險升級的機制似乎都已經失效。

法國總統馬克龍也確認法國參與此次行動。

本次行動目標打擊敘利亞政府「與化學武器相關的目標」，特朗普稱，行動目的是「針對化學武器的生產、擴散和使用建立強力威懾」。

「這些不是人的行為，是野獸的行徑」，特朗普評價敘利亞總統阿薩德。

敘利亞的盟友俄羅斯警告西方國家軍隊打擊行動有開啟戰爭的風險。

路透社援引美國政府官員消息稱，美國針對敘利亞的精凖打擊使用了戰斧巡航導彈。

該社援引大馬士革目擊者稱，在首都聽到「至少有六處爆炸」。

敘利亞國家電視台確認了這次打擊，並稱敘利亞的空中防禦力量已經完成部署。

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