美英法打擊敘利亞 聯合國秘書長稱冷戰重新開始

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美國總統特朗普13日晚宣佈，美國已聯合英國和法國對敘利亞軍事設施實施精凖打擊。

這次打擊是對上周敘利亞反對派武裝組織控制的城市杜馬（Douma）傳出毒氣攻擊的回應。

「一項聯合法國和英國的軍事力量的行動現在正在進行。」特朗普總統在演講中稱。

14日凌晨敘利亞首都大馬士革已經傳來巨大爆炸聲。

「我們凖備持續打擊，直到敘利亞政權停止使用化學武器。」特朗普稱。

英國首相特蕾莎·梅確認英國介入打擊行動，她表示，「除了動用武力，沒有其他可行的選項」。

但她同時稱這次打擊目的並不是「改變政權」。

英國國防部表示，英國行動計劃開始後，四架狂風戰鬥機對敘利亞霍姆斯市附近的一個軍事基地進行打擊，該基地據信存儲了製造化學武器的原材料。

聯合國秘書長古鐵雷斯4月13日在其個人社交媒體上表示，冷戰已經回來了，帶著復仇和不同的因素。那些過去保障危險升級的機制似乎都已經失效。

法國總統馬克龍也確認法國參與此次行動。

本次行動目標打擊敘利亞政府「與化學武器相關的目標」，特朗普稱，行動目的是「針對化學武器的生產、擴散和使用建立強力威懾」。

「這些不是人的行為，是野獸的行徑」，特朗普評價敘利亞總統阿薩德。

敘利亞的盟友俄羅斯警告西方國家軍隊打擊行動有開啟戰爭的風險。

路透社援引美國政府官員消息稱，美國針對敘利亞的精凖打擊使用了戰斧巡航導彈。

該社援引大馬士革目擊者稱，在首都聽到「至少有六處爆炸」。

敘利亞國家電視台確認了這次打擊，並稱敘利亞的空中防禦力量已經完成部署。