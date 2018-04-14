BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

這是2018年的第十五周。東八區時間周六一早，很多人還在周末的沉睡中，敘利亞上空連續發出幾聲巨響，美國聯合英國和法國對敘利亞發動空襲，世界目光就此聚焦中東；中美貿易戰似乎往來了幾個回合，外界仍在對中美貿易戰是否真正開打持有爭議。在中國，傳統的文化禁忌繼續在藝術舞台佔據絶對主導—中國審查部門給美國大片的裸體穿上衣服—而香港的色情展覽也在家長投訴聲中遮遮掩掩。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 美英法打擊敘利亞 聯合國秘書長稱冷戰重新開始

圖片版權 AFP

自第一次世界大戰之後，化學武器已經成為世界的嚴厲禁忌。然而4月7號左右的一段影片顯示，這個潘多拉的盒子可能再次被打開了：男女和孩童們躺在地上，口吐白沫，無生命特徵。特朗普用詞激烈，說敘利亞和盟友俄羅斯、伊朗都要付出「巨大代價」。東八區時間4月14日，美英法聯合對敘利亞發動空襲。BBC中文網已持續一周關注敘利亞局勢，併發佈系列報道：

2. 北大瀋陽事件：中國高校的撲火與追責

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20年前的春天，北京大學的三年級學生高岩在家中，打開煤氣，結束了自己的生命。20年後，她當年的同學李悠悠，指控她老師瀋陽對高岩如「餓狼撲身」，散播消息說高岩是「神經病」，致其抑鬱寡歡，最終自盡。瀋陽如今已63歲。這則疑似性侵的指控，是中國版METOO嗎？是遲來的輿論審判嗎？我們從頭為你講起。

3. 從《水形物語》到《銀翼殺手2049》 奧斯卡大片的中國特供

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今年的奧斯卡獲獎大片，其中有4部獲准在中國公映，卻遭遇了特別刪改技巧。你以為剪刀手只會刪而已嗎？最新的修改技術，包括給女主角的裸體穿裙子，把鏡頭放大成大頭貼…其背後是中國電影審查制度對影業的影響。我們邀請電影學者，為你分析當中的邏輯。

4. 觀點：中國對貿易戰的態度為何如此強硬？

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在中國對美國亮出強硬態度之前，民眾曾以為，這一次中國又和之前面對一些領土爭議時一樣：嘴硬實軟。而如今，中美貿易戰的前哨較量已經往來了三個回合。我們請來獨立學者，一個回合一個回合地解析中國每一步棋背後可能的想法。

5. 禁未成年人參觀 香港首個成人情色展仍需遮掩

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作為國際化都市，香港在性文化的公共討論方面，比別的地方「落後」嗎？情色藝術家提出這樣的疑問。由於一直沒有願意租出的場地，在今年，香港第一次才舉辦麵向公眾的情色展覽，而這在其他大城市早不是新鮮事。儘管說了僅限成年觀眾入場，香港的家長組織仍然投訴了他們，理由是「荼毒青少年」。