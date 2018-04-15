美英法攻擊敘利亞給朝鮮問題提供什麼借鑒

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五角大樓說，周五夜晚對敘利亞三個目標的導彈攻擊和轟炸達到了長期削弱敘利亞生化武器能力的目的。美國國防部長馬蒂斯說這是"一次性的打擊行動"，顯然美國在盡量避免同俄羅斯和伊朗直接髮生軍事對抗。

眾多觀察家和媒體分析人士認為，美英法如何處理敘利亞問題，可為美國和川普下一步解決朝鮮問題的策略試水與參照。

特朗普不久前在電視上發表聲明說，要撤回在敘利亞部署的2000名美軍，"無論付出多少美國人的鮮血和財富也不會在中東建立持久和平和安全"。《華盛頓郵報》報道說，這反映了特朗普盡量減少干預的敘利亞政策，並認為特朗普的觀點是錯誤的。

美國保守派智庫學者說，如果特朗普不能維持在敘利亞部署的2000名美軍，就會被朝鮮領導人金正恩解讀成美國缺乏決心，他理所當然地會認為特朗普更沒有對朝鮮進行軍事干涉的決心。

美國企業研究所（AEI）研究員狄森（Marc Thiessen）也在《華盛頓郵報》發文說，朝鮮密切關注特朗普攻擊敘利亞。此次攻擊敘利亞，在懲罰敘利亞的獨裁者阿薩德的同時，美國也在向金正恩表明如果他繼續一意孤行研發能夠摧毀美國城市的洲際彈道導彈，敘利亞的今天就是朝鮮的明天。

能否殺雞儆猴？

特朗普去年決定向敘利亞一個空軍基地發射59枚戰斧式巡航導彈，旨在向阿薩德政權發出警告，即不會容忍使用化學武器。但同時也向其他國家炫耀武力，表明奧巴馬政府無所作為的時代已經過去，要美國的對手不要小看特朗普政府的強硬和決心。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國派出颶風戰鬥機加入了對敘利亞的空襲行動

一年以後報道說阿薩德政權再次挑戰特朗普政府，再次發動化武攻擊。特朗普再次採取強硬措施做出回應。狄森認為這次也一樣，在朝鮮和危機引發緊張尚未緩解，朝鮮領導人金正恩拒絶退讓的時候，特朗普需要清楚他在敘利亞的行動不僅受到大馬士革，德黑蘭和莫斯科關注，朝鮮也在密切注視局勢的發展。

去年在特朗普下令用導彈攻擊阿薩德的時候，美國分析都認為那是對阿薩德化武攻擊的"恰如其分，合乎比例"的回應。美國前中央司令部退休陸軍將軍傑克·基恩說"我們不應該再來一次恰如其分，合乎比例的回應。這不會遏制他（阿薩德）。"

這位退休將軍說"我們必須要全部摧毀他使用這類武器攻擊的能力。"他主張美國要全部摧毀阿薩達的固定翼飛機，所有的機場，機場的所有燃料，航空維修設施以及飛機彈藥。他說"如果薩達姆用大炮發射化學武器，那麼我們應該摧毀他所有的大炮。"換句話說，讓敘利亞僅僅"流鼻血"的打擊不夠，應該發動大規模行動，徹底摧毀阿薩德使用大規模殺傷性武器攻擊的能力。

美國參議員林賽•格雷厄姆乾脆建議特朗普應該考慮"斬首"攻擊行動，"把阿薩德及其親信當作戰爭罪犯列為軍事打擊的合法目標"。他把最近說，"如果你有機會乾掉他，你就應該乾掉他。"

這麼做的另外一個重要意義就是給金正恩看，讓他明白，如果他堅持研發和測試能夠威脅到美國的核武能力時，他的核設施和導彈研發項目會遭到何種打擊。

利比亞和烏克蘭

CNN國際事務記者詹姆斯·葛裏菲斯（James Griffiths）認為，此次特朗普攻擊敘利亞再次為朝鮮提供了掌握核武器的理由。

朝鮮多次表示保持核威懾是為了防止美國入侵，這是朝鮮從利比亞政權倒台，卡扎菲上校被殺當中吸取的教訓。美國戰略分析公司副總裁羅傑·貝克在接受CNN採訪時說，"這恰恰是朝鮮要掌握核武器的原因"，朝鮮的看法是，擁有核武器會減少受到懲罰性攻擊的可能性。

Image caption 在得知卡扎菲被打死的消息後，正在接受記者採訪的希拉里高興地說："我們來了，我們親眼看了，他死了。 "

2003年12月，利比亞領導人卡扎非同美國經過數月談判同意放棄核武器及生化武器的研發項目後，當時的美國總統小布什歡迎利比亞重回"國際社會"，英國首相布萊爾次年還訪問的黎波里擁抱卡扎菲，說卡扎菲是反恐戰爭中的伙伴。

但是到了2011年3月，倫敦和華盛頓同卡扎菲的關係惡化，北約武裝干涉利比亞，促使卡扎菲被推翻。數月內卡扎菲被反叛武裝人員毆打並處決。在得知卡扎菲被打死的消息後，正在接受記者採訪的希拉里高興地說："我們來了，我們親眼看了，他死了。 "

美國戰略分析公司副總裁羅傑·貝克說，這個意思不能說得太明白，因為人們會說你在為朝鮮的行為辯解，但是"利比亞的例子就說明了美國的承諾充其量是臨時性的"。

烏克蘭的一些政客也說，他們在蘇聯解體後如果不放棄核武器，俄羅斯也不會在2014年間兼併克里米亞。美國情報局局長丹·科茨說，"很不幸，從利比亞…以及烏克蘭放棄核武器的教訓是，如果你有核武器，絶不要放棄。如果你沒有核武器，一定要得到核武器。"

葛裏菲斯舉出的另外一個例子就是特朗普政府批評奧巴馬同伊朗達成的核協議，特朗普政府現在從協議立場後退。德黑蘭在2015年同意和平開發核能換取美國減少制裁，但是自那以後特朗普說，同伊朗達成的協議存在"災難性的弊端"，並威脅說，如果伊朗繼續測試彈道導彈，就要撕毀該協議。但是彈道導彈問題並不包括在當初達成的協議當中。

核武保證生存？

圖片版權 Getty Images Image caption 五角大樓說，周五夜晚對敘利亞三個目標的導彈攻擊和轟炸達到了長期削弱敘利亞生化武器能力的目的。

南加州大學的美中研究所的高級研究員齊邁可（Mike Chinoy）2月對CNN記者說，"未來同朝鮮談判的教訓是，你不能指望美國遵守任何承諾"，那麼對方就會什麼也不在乎，盡量擁有更多的核武器，然後說"如果你敢攻擊我們，我們就炸平洛杉磯"。

即使沒有核武器，朝鮮針對近在咫尺的韓國首都在三八線一側部署了大量火炮和常規兵力。許多分析認為，這種威懾是利比亞和敘利亞都沒有的，另外也沒有任何跡象表明朝鮮願意減少自己所擁有的威懾能力。

朝鮮外交部官員在2011年說，北約轟炸利比亞的"重要教訓"是"必須要有自衛能力"。金正恩在那一年執掌最高權力，朝鮮開始加速發展核武器和導彈測試，在2017年11月平壤試射了一枚新型的洲際彈道導彈，朝鮮說這種新型洲際彈道導彈能夠覆蓋美國全境。

去年美國情報局局長丹·科茨曾經說，金正恩認為核武器是朝鮮政權生存的關鍵。"他一直在看……世界上發生的事情，即那些擁有核武器的國家以及他們的影響力，看到擁有核武這張王牌會帶來很大的威懾能力。"

美國戰略分析公司副總裁貝克認為此次"敘利亞為朝鮮提供了又一個例子，讓他們將來在同美國打交道中會有所借鑒，即（朝鮮）需要何種安全保證"。