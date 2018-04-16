BBC事實核查：關於英聯邦你可能不知道的七件事

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英聯邦國家領導人正在倫敦會面，對於這個國際組織，你了解多少？以下是你可能不了解的七件事。

1. 英聯邦涵蓋了世界上近三分之一的人口

全球74億人中，大約有24億人生活在英聯邦的53個國家，其中大多數年齡小於30歲。

英聯邦中人口最多的國家是印度，約佔總數的一半。但是，有31個英聯邦成員國的人口為150萬人或以下。

2. 有的成員國此前並不屬於大英帝國

圖片版權 Reuters Image caption 盧旺達曾經是德國和比利時殖民地，而不是英國的殖民地

盧旺達和莫桑比克分別在2009和1995年成為英聯邦成員國，它們此前都不是英國殖民地或與英國有憲制聯繫。

曾有成員國退出英聯邦。津巴布韋曾經因操縱選舉而被中止成員國資格，2003年津巴布韋退出英聯邦。

1999年一次軍事政變後，巴基斯坦也被中止成員國資格，四年半後恢復。1961年，南非被其它成員國批評種族隔離政策而退出英聯邦，但1994年重新加入英聯邦。

最近退出英聯邦的國家是馬爾代夫，於2016年宣佈退出。

3. 女王是英聯邦中16個國家的元首

大多數英聯邦成員國是共和國，有6個國家——萊索托、斯威士蘭、文萊達魯薩蘭國、馬來西亞、薩摩亞和湯加——有自己的元首。

Image caption 英聯邦國家中，16個國家將英女王作為自己的國家元首，6個國家有自己的國王，31個國家執行共和體制。

圖片版權 Reuters Image caption 湯加有自己的元首圖普六世（中）

4. 覆蓋區域廣闊

英聯邦佔世界土地面積的四分之一。

其中土地面積最大的是加拿大，加拿大也是世界上國土面積第二大的國家，印度和澳大利亞的國也很大。但許多英聯邦國家的面積很小，如太平洋島國瑙魯、薩摩亞、圖瓦盧、瓦努阿圖和位於加勒比海的多米尼克、安提瓜和巴布達。

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大國土面積遼闊

圖片版權 Getty Images Image caption 瑙魯國土面積很小

5. 曾經改過名

圖片版權 Getty Images Image caption 英聯邦政府首腦1969年在倫敦會面

現代英聯邦成立於1949年，「英國」一詞從名字中刪除，英聯邦成員需對英王效忠的原則也被刪除。只有喬治六世和伊麗莎白二世曾擔任英聯邦元首，儘管威爾士王子被普遍認為將在成為國王后擔任元首，但這不是一個世襲的職位。

英聯邦的創始成員國是澳大利亞、加拿大、印度、新西蘭、巴基斯坦、南非、斯里蘭卡和英國，他們組成了獨立國家的"自由組織"。

直到2012年，英聯邦才通過了《英聯邦憲章》，總結了成員國在包括民主、性別平等、可持續發展、國際和平與安全等16個方面的價值觀。

英聯邦曾被批為「後殖民地俱樂部」，影響力不大。岡比亞2013年退出英聯邦，稱其為「新殖民機構」。

支持者稱，英聯邦成員國的好處包括發展支持和就國際目標的合作。

英聯邦秘書長帕特裏夏·斯科特蘭（Patricia Scotland）說：「我們的成員國承諾要培育和保護民主、發展以及尊重多樣性。」

6. 英國仍是英聯邦最大經濟體，只是...

印度可能很快就會成為第一名，或許就在今年。

Image caption 英聯邦國家中GDP最高和最低的國家。

53個國家的國內生產總值是10萬億美元，這與中國（11萬億美元）幾乎一樣多，但是仍落後於美國（19萬億美元）。

2016年，英國對英聯邦的出口幾乎與對德國的相同，佔英國出口總額約8.9%。來自英聯邦的進口佔英國總進口額的7.8%，與中國的進口額相同。

7. 還有其他聯邦

圖片版權 EPA Image caption 獨立國家聯合體組織最近在白俄羅斯首都明斯克會面

不要忘記法語圈國際組織（International Organisation of La Francophonie），其成員國都是說法語的國家。還有1991年，由蘇聯前成員國成立的獨立國家聯合體（Commonwealth of Independent States）。