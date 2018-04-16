圖片版權 Reuters Image caption 科米和特朗普兩人的長期對峙的火藥味，因為科米即將出版新書而再度升高。

美國聯邦調查局（FBI）前局長詹姆斯·科米（James Comey）說美國總統特朗普對待女性如「對待一塊肉」，因此「在道德上不適任總統」。

這是科米去年被特朗普解僱後首次接受主要電視媒體訪問。

他對美國廣播公司（ABC）新聞說，特朗普持續性地說謊，並可能妨礙司法。

在訪問播出的幾小時前，特朗普回擊，他指控科米「說了很多謊」。

科米周日晚間在美國廣播公司「20/20」電視新聞雜誌節目上說：「我不在意他是否在心智上無能或是有早發性癡呆症。我不認為他在身體健康上不適任總統，我認為他是道德上不適任。」

「我們的總統應該體現和堅持這個國家的核心價值，最重要的就是誠實。但這位總統做不到，」科米說。

在訪談播出後，特朗普所屬政黨透過共和黨全國委員會（Republican National Committee）發表一份聲明，稱科米公開宣傳其出版的新書，這體現了「他對自己的忠誠度才是更高的」。

「比科米的不當行為更糟糕的事是，為了賣書，他什麼話都願講，」這份聲明說。

事情如何演變至此？

科米和特朗普兩人長期對峙的火藥味，因為科米即將出版的傳記《更高的忠誠：真相、謊言與領導力》（A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership）而再度升高。

這位美國聯邦調查局前局長正在為新書展開閃電戰般的宣傳活動。

特朗普已經表示，這本「評價糟糕」的書有「很大的問題」，他也建議應該監禁科米。特朗普近日開始以「混蛋」（slime ball）來稱呼科米。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月15日

事件要從2016年總統選舉說起，當時科米是聯邦調查局局長，正在調查當時民主黨候選人希拉里·克林頓任職美國國務卿時使用私人電子郵件服務器事件。

2016年7月，科米說希拉里在處理電郵時「極度地不小心」，但聯邦調查局不會要求起訴她。

但事件發展至10月，在投票日之前，科米向國會發出一封信，表示聯邦調查局發現了更多細節，將重啟調查。這封信被公開，希拉里稱這幫助了特朗普贏得選舉。

在11月6日，聯邦調查局表示再度完成新一輪對電郵的調查，再次表示不會起訴希拉里。

特朗普成為總統後，科米表示，特朗普試圖要科米效忠於他，但特朗普強烈否認這項指稱。

2017年3月，特朗普競選總統時可能有俄羅斯方面的介入被聯邦調查局調查時，特朗普被指對科米施壓，要他公開宣佈總統並沒有被調查，當時任職局長的科米拒絶這麼做。

一些民主黨員責備科米對希拉里的敗選有責任，特朗普的支持者則認為科米在俄羅斯事件中把特朗普當成標靶。

在重啟對希拉里的調查前，一名聯邦調查局人員問科米：「你考慮過你即將做的事情可能幫助特朗普贏得選舉嗎？」

科米回應：「這事關聯邦調查局是否還能被認為是獨立調查機構。」

在「電郵門」事件中，科米說：「聯邦調查局主導這項調查，我們對調查有足有夠的能力和獨立性，我誓死保證。」

科米在5月被特朗普解職，他從電視新聞上得知自己被解僱。

防礙司法的說法從何而來？

圖片版權 Reuters Image caption 科米即將出版的新書

美國廣播公司新聞公開了科米和主播喬治·斯蒂芬諾帕洛斯（George Stephanopoulos）的4萬2千字訪談逐字稿。

一大部分的訪談涉及在2017年2月13日，美國國家安全顧問弗林（Michael Flynn）因為隱瞞與俄羅斯大使的關係而被解職的事件始末。

在弗林被解職隔天，科米單獨和特朗普在白宮會面，副總統和檢察總長都被要求離場。

科米在採訪中聲稱特朗普對他施壓，要他放棄調查弗林。

「我將此事視為一個指令，」科米對斯蒂芬諾帕洛斯說。「雖然他說的是，『我希望你能讓事情就這麼過去』。」

科米說他沒有評論，但他承認當時應該對特朗普說此舉等同防礙司法。

「這絶對是妨礙司法的證據，我只是個目擊者，我不是調查員或檢察官，所以這會視乎他做的其他事是否反映他的意圖。」

特朗普強烈否認科米的說法。

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析：

詹姆斯·科米認為特朗普是個不尊重女性的連續撒謊者，「在道德上」不適合擔任總統。

他說俄羅斯「有機會」但又「不太可能」對特朗普妥協，而且他可能阻撓了聯合調查。

科米也認為，直到2020年11月的總統大選之前，美國民眾什麼也做不了。

這只是科米採訪中的一個矛盾點。他說他致力在2016年關於希拉里和特朗普選舉這個具有高度政治性的調查中做出非政治性的決策。他談到正直和誠實，但也承認他沒有直接和總統正面衝突的「膽量」。

在密集的訪談中，這位前聯邦調查局局長呈現了面對人生最大政治事件時的挑戰。此事在電視上抓人眼球。現在，特朗普的忠實支持者會挑出他的言論來開火。

「沒有人能活著出去，」科米在調查希拉里初期時曾諷刺地說。

當時這不是個真正的笑話，當然現在更不是。

科米還說了什麼？

在主要新聞時段播出的電視採訪中，科米聲稱總統被一群忠心於他的人圍繞，他將特朗普和他年輕時調查過的暴民領袖做比較。

「這些忠誠誓言，領袖主導一切事物，一切都是關於你如何服務領袖，領袖喜歡什麼樣的東西，」科米說。

當被問到這些圍繞在總統身邊的人是否會「做出不當行為」，科米說：「這個總統面臨的挑戰是，他會弄髒身邊的每個人。」

圖片版權 Reuters Image caption 2013年美國總統奧巴馬和科米在聯邦調查局。

但科米不認為特朗普應該被彈劾。

「因為我認為讓特朗普離開白宮辦公室並不會讓美國人脫離這團混亂，」他說。

相反，他認為這是美國人在投票處"有義務直接幹"的事情。

在這場密集的採訪中，科米還說：「一個將夏洛茨維爾（Charlottesville）右翼與反右翼暴力事件在道德上一視同仁，一個將女性視為一塊肉，一個持續對大小事物撒謊並堅稱美國人必須相信的人，這樣的一個人在道德層面來說，不適合擔任美國總統。」

在談到自己在希拉里調查事件中的聯繫時，科米將自己形容為「一個有缺陷的人被其他有缺陷的人圍繞著，試圖用眼、用更高的價值判斷，而不是用政治來下決定。」

讀者對於他的新書「可能還是會覺得我是個笨蛋，但我是個誠實的笨蛋。」