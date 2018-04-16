拉夫羅夫：俄羅斯沒有對敘利亞化武攻擊現場「做手腳」

Image caption 俄羅斯外長拉夫羅夫接受BBC獨家專訪表示，敘利亞化學武器攻擊證據來自媒體報道。

美英法聯軍攻擊敘利亞化武設施，俄羅斯否認對敘利亞疑似化學武器攻擊現場做手腳。

俄羅斯外長拉夫羅夫接受BBC獨家專訪表示：「我可以保證俄羅斯沒有對現場做手腳。」

與此同時，防止化學武器組織(OPCW)舉行了緊急會議。

據報道，該組織在敘利亞的調查人員仍然沒有獲得當局許可，進入杜馬鎮對化武攻擊現場搜集證據。

英國駐OPCW大使彼得·威爾遜（Peter Wilson）引述該組織總幹事表示，他們的調查人員仍然在等待。

瑞典代表團引述總幹事通報說，敘利亞和俄羅斯擔心不能保證當地的安全。

OPCW在荷蘭海牙舉行閉門會議，但是路透社報道美國大使肯尼思·沃德（Kenneth Ward）對俄軍有可能對證據做手腳表示擔憂。

圖片版權 AFP Image caption 防止化學武器組織(OPCW)的調查人員仍然無法進入敘利亞疑似化武攻擊現場。

拉夫羅夫表態

俄羅斯外長拉夫羅夫再次否認敘利亞4月7日使用過化學武器。

他說：「你只引述法國，英國和美國領導人的說法，但是所有引述的證據都是基於媒體和社交媒體的報道。」

他強調，這個事件並沒有發生。「真正發生的只是做戲。」

拉夫羅夫還對美國及其盟國在調查人員到達現場前開展空襲提出疑問。

一家國際化學武器監督機構的檢查人員凖備周六（4月14日）開始在敘利亞東古塔區杜馬鎮收集樣品。

據報道，敘利亞總統阿薩德的部隊4月7日在那裏發動了化武攻擊，造成至少40人死亡，數百人受傷。

OPCW的檢查員只收集土壤、生物以及其他環境樣品，以便確定在襲擊中是否使用了化學武器，但是，這個組織並不負責斷定是誰使用了化學武器。

圖片版權 AFP Image caption 周六凌晨，英國皇家空軍的一架狂風戰鬥機攜帶兩枚「風暴之影」巡航導彈，正凖備開始對敘利亞目標的攻擊。

「俄美衝突形勢沒有逼近」

在談到空襲問題時，拉夫羅夫再次重覆了俄方的說法，周六對敘利亞發射的100多枚導彈，三分之二沒有擊中目標。

拉夫羅夫披露，防止美軍與俄軍爆發衝突的「防衝突渠道」確實發揮了作用，因此衝突形勢沒有逼近。

由於敘利亞城市杜馬發生疑似毒氣攻擊，美國聯合英國和法國於周六（4月14日）凌晨對敘利亞軍事設施實施了精凖打擊。

美國總統特朗普說，一旦敘利亞再次使用化學武器，美國將再次對其發動攻擊。

俄羅斯總統普京則警告西方，如果再次攻擊敘利亞，將在國際上導致"混亂"。

在西方與俄羅斯之間，中國政府採取了堅定支持俄羅斯的立場，不僅在官方媒體大肆批評西方，還在聯合國安理會支持俄羅斯譴責美英法的議案。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯試圖推動聯合國安理會譴責聯軍行動，但未成功。圖為美國和英國代表投票反對俄羅斯的決議草案。

特朗普：美國已"子彈上膛"

美國總統特朗普周六在推特上說，美國、英國和法國"完美地執行"了針對敘利亞的軍事打擊。特朗普感謝英法盟友，並說這次襲擊已經"大功告成"。

同日，美國駐聯合國代表尼基·黑利在聯合國引述特朗普的話說："如果敘利亞政權再次使用毒氣，美國已將子彈上膛。"

黑利說："我們的總統一旦劃下紅線，他就會堅守這條紅線。"

白宮發言人桑德斯周日對美國廣播公司（ABC）說，特朗普總統在敘利亞的長期目標是——擊敗"伊斯蘭國"組織，遏制伊朗的野心，並制止化學武器的使用。

黑利周日接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時說，由於俄羅斯繼續支持敘利亞阿薩德政權，美國將於周一宣佈擴大對俄羅斯的制裁。

她說，美國的新一輪制裁措施將直接針對向阿薩德政府提供化武設施和其他裝備的俄羅斯公司。

圖片版權 Reuters Image caption 普京警告西方，再次攻擊敘利亞將導致「混亂」。

普京：攻擊敘利亞將導致"混亂"

聯軍攻擊敘利亞後，俄羅斯繼續堅定支持阿薩德政權，普京總統還對聯軍的行動予以"最強烈的譴責"。

周日，普京與伊朗總統魯哈尼通了電話。伊朗和俄羅斯一樣，也派兵參與敘利亞內戰，支持阿薩德政權。

普京對魯哈尼說，如果西方再次攻擊敘利亞，"將不可避免地導致國際關係中的混亂"。

耐人尋味的是，就在普京上述談話發表前，俄羅斯外交部副部長裏亞布科夫（Sergey Ryabkov）釋放出較為緩和的信號。

裏亞布科夫對塔斯社說，俄羅斯將利用一切機會緩解目前"極端危險"的政治局勢。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在安理會投票支持俄羅斯譴責聯軍行動的決議草案。除中俄兩國外，只有玻利維亞投了贊成票。

俄譴責聯軍行動 僅三票支持

俄羅斯表面上很強硬，但由於前雙面諜在英國中毒事件以及敘利亞化武攻擊事件，該國在國際上已日趨孤立。

俄羅斯周六在聯合國安理會召集緊急會議，試圖推動安理會通過決議，譴責聯軍對敘利亞的攻擊。

但是，俄羅斯的決議草案僅獲得安理會15個成員國中的三票支持，因此被否決。除了俄羅斯自己，僅有中國和玻利維亞投了贊成票。

除了在聯合國緊跟俄羅斯，中國政府還通過官方媒體批評美英法的軍事行動。

中共黨報《人民日報》周日發表評論文章，批評西方的"任性軍事干預害處多多"。

《人民日報》子報《環球時報》則發表社評說，"美英法對敘實施任性攻擊是可恥的"。