古巴領導人新舊交替 改革前途未卜

Image caption 當勞爾·卡斯特羅接替了他的兄長（菲德爾·卡斯特羅2016年退休）後，一些批評者說繼任者不會帶來改變，但是一些人認為勞爾繼任帶來了改革的希望。

古巴革命60年後，下一代領導人接任新總統，他能把古巴改革能繼續下去嗎？58歲工程師出身的迪亞斯-卡內爾將擔任新領導人，要重新啟動勞爾·卡斯特羅開啟但陷入停頓的改革困難重重。

卡斯特羅十多年前擔任總統後，為了延續社會主義制度，開始實行了一些市場經濟改革，同時和美國緩和關係。他放鬆了古巴人旅行，擁有房產，手機，電腦和上網方面的限制。

2008年卡斯特羅在其兄長菲德爾·卡斯特羅生病後正式接過最高權力，開始了一些新的社會改革，但仍然維持了古巴的一黨執政，繼續管制媒體和異見聲音。

在經濟政策方面，勞爾的政府開始實施有限的市場經濟改革計劃，旨在繼續深化菲德爾·卡斯特羅1991年在蘇聯解體的時候開始的改革。

改變舊觀念

圖片版權 AFP Image caption Raúl Castro, seen here with Miguel Díaz-Canel, said he'd step down as president at the end of his second term

許多人歡迎勞爾的改革，但是他們認為改革遇到了黨內和官僚體制的阻力 ，而與此同時社會差距增大，國家控制力減少。

一名古巴退休的外交官卡洛斯·阿爾祖加雷說，"他（勞爾）制定了主線，制度，但是他無法做到的是改變舊觀念。"

2/3的古巴人在效率低下的國有企業和單位工作，他們的平均月工資只有30美元，不過古巴人享有免費教育和醫療保健，有些人還得到食品和住房補貼。

經濟開放帶來的好處主要集中在城市的私營企業，特別是在哈瓦那因為古巴同美國緩和關係促進了旅遊而獲益。

但是特朗普擔任總統後改變了同古巴的緩和政策並且打算進一步收緊對古巴的政策，因此哈瓦那也受到了影響。

官方的統計顯示，古巴在過去10年的平均經濟增長率為2.4%。古巴政府在2014年說，古巴需要至少7%的增長率。古巴出口已經停滯。

有分析說，卡斯特羅可能錯過了歷史性的機會，沒有利用其1959年革命領導人的權威實行變革。還有人說他的遺產可能會受到威脅。不過卡斯特羅雖讓位給新一代領導人，但他仍將在古巴政壇發揮重要作用。

圖片版權 AFP Image caption 勞爾開始改革後，許多領域出現了個體經營

許多要取決於其繼任者走什麼樣的道路。迪亞斯-卡內爾長期以來一直為接任最高職務作凖備，但是他將面臨艱巨的改革重任。另外，古巴改革也要取決於勞爾·卡斯特羅作為執政的共產黨領導人（到2021年）對政策有多大的影響力。

建立新古巴?

當勞爾·卡斯特羅接替了他的兄長（菲德爾·卡斯特羅2016年退休）後，一些批評者說又上來一位卡斯特羅，但是一些人認為勞爾繼任帶來了改革的希望。

勞爾·卡斯特羅曾經被認為是個冷酷的斯大林主義者，但據說在蘇聯解體，古巴被逼到經濟混亂邊緣的時候，勞爾變得更加務實。

當時勞爾擔任國防部長，古巴軍隊成了古巴革命以來最先實行資本主義經營做法的機構，隨後改革擴大到了私營行業。

卡斯特羅作為總統對膨脹的國家僱員開支進行了改革，租賃閒置土地，擴大了私營行業。

人口有1100萬人的古巴的私營行業僱用人員增加了3倍，達到了580,000人。其中一些人已經在收入和開支和大部分人拉開了距離。

圖片版權 AFP Image caption 另外貨幣雙軌制也扭曲了古巴經濟，多種匯率並存並沒有被卡斯特羅統一。

卡斯特羅還建立了中國式的工業園區，通過法律為外國投資者提供減稅。為讓古巴融入全球市場，勞爾還開始談判解決古巴外債的問題，試圖讓巴黎俱樂部放棄古巴76%的債務。古巴有111億美元債務。

勞爾同美國前總統奧巴馬示好，在2014年宣佈同古巴的宿敵美國開始緩和，引起了全球投資者對古巴的興趣。

古巴旅遊業發展促進了私營經濟，外匯也為許多古巴人從事小商業活動提供了啟動資金，但是主要只是那些在海外有親友的古巴人抓住了機會。

農村變化緩慢

在古巴農村，農民主要依靠國家得到諸如拖拉機等稀缺設備。美國智庫布魯金斯研究所的數據顯示，古巴的農業產量在過去10年一直停滯不前，古巴食品消費的60-70%都需要進口。

雖然改革對刺激服務業發展起了更多作用，但是私營企業發展仍然受到限制，諸如缺乏批發市場，沒有進出口的權利。

另外，古巴僅對某些特別行業授權個體經營，去年對於諸如經營餐館和小旅館停止了發放新執照。 路透社記者看到的新規則建議限制私營行業發展。一個措施就是限制對個人進行商業活動發放許可證。

圖片版權 AFP Image caption 大部分古巴人在國營企業和事業單位供職。

另外貨幣雙軌制也扭曲了古巴經濟，多種匯率並存並沒有被卡斯特羅統一。

一些分析認為，經過菲德爾·卡斯特羅數十年的主宰，勞爾致力於新一代人的改變以及加強黨內的辯論，但其努力的長期效果還沒有顯現。他建議實行年齡和任期限制，實行更集體化的領導。

鄧小平的改革使中國實現了由中央計劃經濟體制向市場經濟的過渡。美洲大學的政府學教授威廉·萊昂格蘭德說，如果勞爾·卡斯特羅的繼任者繼續沿著他開始的改革道路走下去，他就可能成為古巴的"鄧小平"。他說，"但是如果努力失敗，勞爾·卡斯特羅在人們眼中將成為又一位不能迫使制度改變的共產黨改革者。"

紐約大學的政治學者洛佩茲-李威說，如果華盛頓繼續對古巴採取逼壓政策，古巴就會採取防禦姿態，那樣古巴就更不可能開始改革。