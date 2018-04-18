同時接觸中美韓 金正恩見文在寅前精心布局
韓朝首腦會談在即，朝鮮與中國、韓國與美國之間的高層互動愈加頻繁。
據《華盛頓郵報》報道，美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）4月初已在平壤秘密會見金正恩，為美國總統特朗普與金正恩的直接對話做凖備。報道指出，蓬佩奧是在被提名為國務卿人選後不久訪問朝鮮的。
當地時間17日，特朗普在美國佛羅里達州棕櫚灘與日本首相安倍晉三舉行會談。期間特朗普表示，與朝鮮方面已經進行"極高級別的直接對話"，並表示會在"六月初或更早"與金正恩會面，目前已有五個地點被列為峰會備選地。
但特朗普也明確表示會談可能不會發生，他說，「如果一切順利可能（會談）將在六月前舉行，但事情也可能進展不順利，這種情況下我們將不會舉行會談，只會沿目前這種非常強硬的路線繼續走下去」。
特朗普同時向韓朝討論「終戰」問題給予「祝福」。目前朝韓之間只有1953年簽訂的《停戰協定》，理論上講朝鮮戰爭並未正式結束。
金正恩與韓國總統文在寅計劃於4月27日舉行朝韓首腦會談。
與此同時，3月金正恩「突訪」中國後，中朝關係也在迅速升溫。
以下為這段期間金正恩與三方互動的過程。
金正恩赴華 完成上任來外交首秀
- 據新華社報道，應習近平邀請，金正恩於3月25日至28日對中國進行非正式訪問，金正恩夫人李雪主、朝鮮勞動黨中央副委員長崔龍海、外相李勇浩等人隨行陪同。
- 新華社報道稱，金正恩在與習近平會談時明確提出無核化立場。他表示，"按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場" 。
- 朝中社報道時指出，習近平已接受金正恩邀請訪問朝鮮。
金正恩觀看韓國文藝明星演出
- 4月1日金正恩在平壤觀看韓國訪朝文藝代表團演出。
- 演出以"春來到"為主題。金正恩在觀看過程中表現出極大興趣，並在活動後會見演出人員。
- 李雪主、金正恩妹妹金與正、朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南等人一同出席活動。
- 韓國代表團由韓流、搖滾及其它流派藝人組成，是十多年來首次訪朝的韓國音樂代表團。此前2月韓國冬奧會期間朝鮮曾派拉拉隊與文藝表演團隊赴韓演出。
中情局長秘密訪朝 會見金正恩
- 《華盛頓郵報》4月17日報道稱，國務卿提名人選、中情局局長蓬佩奧已在4月第一個周末秘密訪朝，且與金正恩會面。
- 報道稱蓬佩奧訪朝是為美朝首腦會談做凖備。這是2000年以來美朝間進行的最高級別互動。
- 兩名"與訪朝有直接了解"人士向《華盛頓郵報》透露了這一消息，路透社隨後對此進行確認。
- 白宮與CIA拒絶就此評論。
金正恩兩次會見中聯部部長宋濤
- 應朝方邀請，中共中央對外聯絡部部長宋濤率領中國藝術團13日赴朝參加"四月之春"國際友誼藝術節。
- 金正恩分別於14日及17日兩次會見宋濤，並表示朝鮮將繼續加強與中國黨和國家的政治信任。
- 宋濤曾於2017年11月以習近平特使身份訪朝，官方聲明稱他此行主要目的是通報中共十九大情況。當時中朝雙方報道中並未提及金正恩是否與其會面。