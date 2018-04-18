同時接觸中美韓 金正恩見文在寅前精心布局

圖片版權 AFP Image caption 自3月非正式訪問中國後，金正恩與中美韓三方接觸明顯增多。

韓朝首腦會談在即，朝鮮與中國、韓國與美國之間的高層互動愈加頻繁。

據《華盛頓郵報》報道，美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）4月初已在平壤秘密會見金正恩，為美國總統特朗普與金正恩的直接對話做凖備。報道指出，蓬佩奧是在被提名為國務卿人選後不久訪問朝鮮的。

當地時間17日，特朗普在美國佛羅里達州棕櫚灘與日本首相安倍晉三舉行會談。期間特朗普表示，與朝鮮方面已經進行"極高級別的直接對話"，並表示會在"六月初或更早"與金正恩會面，目前已有五個地點被列為峰會備選地。

但特朗普也明確表示會談可能不會發生，他說，「如果一切順利可能（會談）將在六月前舉行，但事情也可能進展不順利，這種情況下我們將不會舉行會談，只會沿目前這種非常強硬的路線繼續走下去」。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普金正恩嘴仗全記錄

特朗普同時向韓朝討論「終戰」問題給予「祝福」。目前朝韓之間只有1953年簽訂的《停戰協定》，理論上講朝鮮戰爭並未正式結束。

金正恩與韓國總統文在寅計劃於4月27日舉行朝韓首腦會談。

與此同時，3月金正恩「突訪」中國後，中朝關係也在迅速升溫。

以下為這段期間金正恩與三方互動的過程。

金正恩赴華 完成上任來外交首秀

圖片版權 Xinhua Image caption 新華社發放金正恩和夫人李雪主（左）在人民大會堂同習近平和夫人彭麗媛（右）合影照片。

金正恩觀看韓國文藝明星演出

你的器材不支持播放多媒體材料 金正恩與朝鮮觀眾一起，為參與演出的韓國藝人獻上掌聲

中情局長秘密訪朝 會見金正恩

圖片版權 Reuters Image caption 據稱蓬佩奧（左）訪朝是為美朝首腦會談做凖備。

《華盛頓郵報》4月17日報道稱，國務卿提名人選、中情局局長蓬佩奧已在4月第一個周末秘密訪朝，且與金正恩會面。

報道稱蓬佩奧訪朝是為美朝首腦會談做凖備。這是2000年以來美朝間進行的最高級別互動。

兩名"與訪朝有直接了解"人士向《華盛頓郵報》透露了這一消息，路透社隨後對此進行確認。

白宮與CIA拒絶就此評論。

金正恩兩次會見中聯部部長宋濤