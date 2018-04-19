中印城門失火 夾縫求生的香格里拉怎樣躲過池魚之殃

圖片版權 AFP Image caption 喜馬拉雅山腳下的不丹，人稱世界上最後的香格里拉

中國和印度在洞朗的長期對峙，最後總算通過談判化解了緊張。頗為值得注意的一點是，期間，重要"事主"之一不丹自始至終保持低調，很少發聲。個中有哪些難言之隱呢？不過，洞朗對峙確實給不丹人敲響了警鐘。不丹人、特別是年輕一代開始反思，夾在中國和印度兩個擁有核武器、都想當地區霸主的大國之間，還像過去那樣把賭注全盤押在印度一邊，明智嗎？

喜馬拉雅山腳下的不丹，有巍峨聳立的崇山峻嶺，有懸崖之巔的佛教寺廟，景色壯觀絶倫，堪稱旅遊愛好者的天堂。

不丹也被廣泛傳頌為地球上「最後的香格里拉」：一方神奇淨土。首都廷布，對那些厭倦了大都市喧囂、污染的人來說，簡直就像修身養性的世外桃源。

呼吸的，是純淨的空氣；眺望的，是寧靜的遠方。碧綠的群山，巔峰覆蓋著純潔的白雪，真是既清心、又養眼。

大街上，身著傳統服飾的男女老少悠閒漫步......廷布可能是世界上唯一沒有信號燈的首都，只有交通警察打著手勢疏導車輛。

但是，歲月靜好的表象之下，這個如同明信片畫面一樣美麗的小國從去年開始也在經歷著一股暗流的衝擊。

圖片版權 AFP Image caption 身穿傳統服飾的不丹女郎

往北看，中國；往南看，印度。不丹這個只有大約80萬人的小國，成了夾在兩個亞洲巨人之間的"一塊肉"。邊界爭端升級，中國和印度的軍隊在不丹家門口對峙。

爭議的焦點，是位於中國、不丹、印度交界地區、具有重要戰略意義的洞朗。

洞朗人煙稀少、位置偏遠，不丹和中國都宣稱擁有主權，印度站在不丹一邊。

2017年6月，中國在洞朗開始擴建一條土路，印度軍隊阻止，中印對峙僵持不下。

德里說，中國修的那條路有安全意義。印度擔心，如果將來發生衝突，中國軍隊可以沿著新路控制印度戰略要地：將印度本土和東北方的7個邦連接起來的咽喉西裏古裏走廊（Siliguri Corridor），俗稱"雞脖子"。

有專家說，印度的擔心是空穴來風。但是，許多不丹人其實根本不知道洞朗的戰略重要性。

Image caption 讚姆說，原來許多人根本不知道洞朗在哪兒！

廷布的多媒體記者讚姆（Namgay Zam）說，"幾個月前洞朗成了爭議焦點，其實在那以前，（不丹）不少人並不在乎洞朗，許多不丹人根本不知道洞朗在哪兒！"

她還說，"中國和印度爭吵起來以後，洞朗才成為不丹人談論的話題。"

中印邊界對峙令許多不丹人擔心，這兩個大國會不會在自己家門口兵戎相見。經過緊張的外交努力，持續73天的對峙和平結束。

不丹政府拒絶公開談論洞朗問題，但曾在去年8月發表一份措辭謹慎的聲明，對中印"雙方脫離接觸"表示歡迎。

許多不丹人說，中印對峙給不丹敲響了警鐘。社交媒體上展開一場熱議，討論不丹是不是應該盡快和中國解決自己的邊界爭議、推行獨立的外交政策。

有些人甚至說，不丹應該擺脫印度的影響。

圖片版權 AFP Image caption 不丹首都廷布

1950年代，中國進駐西藏，不丹迅即南轉，向印度尋求友誼和保護。自那以後，不丹一直處於印度的保護傘下。

印度向不丹提供經濟、軍事和技術援助，不丹是印度外援最大的目的國。上一個五年經濟計劃期間，印度向她提供了將近8億美元。

成百上千的印度官兵駐扎在不丹境內。官方說法是，這是在幫助培訓不丹軍隊。印度駐軍的總部位於小鎮哈阿（Haa），距離洞朗只有大約20公里。

雖然許多不丹人對印度過去幾十年的幫助、援助心存感激，但是，也有不少人、特別是年輕一代希望不丹走自己的路。

不丹的外交政策總要考慮印度的安全擔憂，源自兩國在1949年簽署的一份特殊條約。條約曾在2007年修訂，給與不丹在外交政策、武器採買等方面更多的自由。

但是，仍有不丹人擔心，印度太霸道，她的影響力令人窒息。

不丹作家、政治分析人士阿卡亞（Gopilal Acharya）說，"不丹作為一個民主國家越來越成熟，我們必須走出印度的影子。印度也不應該把不丹看作某些人所說的'番國'。

讓不丹人自主決定政治未來吧。"

圖片版權 Getty Images Image caption 不丹自然景觀。山的那一邊是西藏

背景：不丹與印度的特殊關係

不丹和印度的關係極為特殊，雙方在外交、國防、經貿與科教等各領域都有著緊密聯繫。不印雙方於1949年簽訂的《永久和平與友好條約》規定，不丹的外交事務要接受印度的"指導"。在國防安全方面，不丹被置於印度的保護傘之下，印度負責不丹的安全，提供軍事裝備、訓練及軍費補助，並在不丹境內有駐軍。在經貿方面，印度是不丹最大的外援國和最主要的貿易伙伴。

更多有關不丹的報道：

圖片版權 AFP Image caption 中印對峙迫使不丹人考慮國家的未來

不丹和中國在北部、西部也存在邊界爭議。越來越多的不丹人認為，不丹需要盡快和中國化解分歧。

政治評論人士坦津（Karma Tenzin）說，」不丹應該和中國解決問題......然後我們在外交上就可以往前走了。否則，洞朗事件還會再發生的。"

"不丹是個和平的國家，兩個超級大國在家門口劍拔弩張，我們承受不起。"

我在廷布採訪的一些人認為，印度應該可以更加克制、避免和中國的對峙。他們說，印度的行動可能會影響不丹和中國解決邊界問題的努力。

印度無力阻止中國向其它南亞國家的滲透，比如尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾代夫、孟加拉。

現在，不丹是南亞地區唯一和北京沒有正式外交關係的國家。

Image caption 阿卡亞說，不丹應該走出印度的保護傘

也有一些不丹人最不滿意的是，他們感覺印度對不丹不公平，掠奪不丹自然資源。

他們說，德里的"老大哥"姿態可能會導致不丹尋求和中國建立更緊密的關係。他們還會拿出尼泊爾的例子說， 尼泊爾在處理和印度的關係時就會打中國牌。

阿卡亞認為，"對我們來說，未來是和印度站在一邊。但是，我們也應該努力打造一種新型關係，印度和不丹平等相處的關係。我們必須在平等的基礎上尋求在新領域發展關係。"

印度在軍事、政治上都面臨著中國崛起帶來的挑戰，如果外交政策不以相互尊重為基礎，印度還將面臨失去盟友的危險。

不丹可能只是喜馬拉雅山腳下的一個小國，但是，不丹手裏也有戰略牌。不丹人最不願意看到的，是中國和印度的軍隊在自己家門口再一次對峙。

中印兩強相爭，不丹不願遭殃。