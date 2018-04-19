敘利亞戰爭：在網上傳播陰謀論的網紅們

  • 2018年 4月 19日
Sarah Abdallah is one of the most influential Twitter users commenting on conversations about the conflict in Syria, although little is known about the person behind the account 圖片版權 Twitter/@sahouraxo
Image caption 在網絡上關於敘利亞的討論中，莎拉·阿卜杜拉是最具影響力的人物之一，但鮮有人知道她的來歷。

敘利亞再出現懷疑化學武器攻擊，調查正在進行，與此同時網上則出現一群影響力巨大的活動人士，著力傳播事件的另一版本。

在此前由叛軍控制的城鎮杜馬（Douma），醫護組織及救援工作者指控敘利亞政府軍於4月7日投下了裝載有毒化學品的炸彈，造成超過40人死亡。 「禁止化學武器組織」（the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）正嘗試進入當地調查事件。

敘利亞政府及其主要盟國俄羅斯稱是次攻擊為偽造，而支持叛軍的美國、英國及法國則堅稱攻擊中使用了氯氣、甚至有可能動用了一種神經毒氣。

杜馬究竟發生過什麼，目前未能斷言，但網上則有一群活躍的活動人士，聲稱自己很清楚當日的情況。

他們緊跟俄羅斯官員及官媒的一套說法，指是次攻擊為偽造，始作俑者為「聖戰」分子或間諜，目的是將責任推卸給阿薩德政府，為西方軍事介入敘利亞提供借口。

這群網上活躍分子，包括一些活動人士，以及自稱「獨立記者」的人，當中部份人的社交媒體「推特」追蹤人數高達數萬、甚至逾十萬。

他們自稱立場「反戰」，但傾向支持政府軍打擊叛軍的軍事行動、以及俄羅斯為支援政府軍進行的空襲，因此稱他們的立場為「反西方介入」或「支持敘利亞政府軍」更為凖確。

圖片版權 Twitter/@VanessaBeeley

根據他們的說法，不同政治光譜的國際傳媒，以及人權組織，均在暗中與西方國家、沙特阿拉伯、極端組織「伊斯蘭國」及「基地組織」站在同一陣線，意圖奪取敘利亞政權。

其中一名活躍份子為凡妮莎·比利（Vanessa Beeley）。她的推特有3萬個追蹤者，並經常為一個新聞網站撰文，該新聞網站被事實核查網站「Media Bias/Fact Check」評價為「持極右偏見的陰謀論網站」。

比利在回應BBC Trending向她提出的問題時稱，BBC的報道是「明目張膽地試圖要獨立新聞噤聲」，又指BBC報道不斷覆述的懷疑化武攻擊事件沒有證據支持。

圖片版權 Twitter/@VanessaBeeley

「網紅」

凡妮莎·比利曾為一些邊緣組織舉辦講座，也曾出現在俄羅斯國營電視頻道RT等媒體的鏡頭中。

但一些較凡妮莎·比利影響力更大的活躍人士，公眾對他們所知更少。

莎拉·阿卜杜拉（Sarah Abdallah, 推特帳號 @sahouraxo）有多達12.5萬名追隨者，當中逾250人為主流傳媒記者。她的追蹤者人數，與一些持續報道敘利亞戰爭的BBC記者不遑多讓，如BBC中東事務總編輯傑裏米·鮑文（Jeremy Bowen, 推特追蹤者16.7萬人）及BBC首席國際事務記者杜塞特（Lyse Doucet, 推特追蹤者14.2萬人）。

除了自己的照片，莎拉·阿卜杜拉經常在推特發表支持俄羅斯、支持阿薩德政府的訊息，也會轉推攻擊美國前總統奧巴馬、其他美國民主黨人及沙特阿拉伯的推文。

她在推特簡介中自稱「黎巴嫩獨立地緣政治評論員」，但除了在社交網站上發言，她在其他網上平台及媒體中幾乎不存在，推特帳號寫上的博客地址，也沒有任何文章。

她的推特發言曾被主流媒體引述，但根據谷歌搜尋結果，她沒有發表過任何英語或阿拉伯語文章。

莎拉·阿卜杜拉多次拒絶BBC的訪問邀請，亦沒有回應BBC Trending就本篇報道提出的置評請求。

圖片版權 Twitter/@sahouraxo
Image caption 莎拉·阿卜杜拉上傳的一些照片，例如這一張的背景，比起黎巴嫩更像北美地區。

「白盔」

根據網絡調研公司Graphika的新近研究，莎拉·阿卜杜拉的帳號，是關於敘利亞的網絡討論中最具影響力的帳號之一，在傳播2017年化武攻擊的虛假資訊，以及攻擊有「白盔」之稱的「敘利亞民防團」（Syria Civil Defence）救援人員時，尤其發揮巨大作用。

「白盔」在叛軍控制地區進行救援工作，是國際傳媒（包括BBC）報道懷疑化武攻擊時引述的訊息來源之一。關於杜馬的懷疑化武攻擊，BBC無法循獨立途徑證實白盔的說法。

Graphika總裁約翰·凱利（John Kelly）稱，該公司透過分析，找出了一些越來越明顯的模式。

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美國CBS電視台記者塞思·多恩（Seth Doane）日前前往杜馬，到一座據稱遭受襲擊的建築裏看了看。

「細看這些傳播虛假資訊的行動，每個派系都會有一些相似的角色設定。」凱利向BBC Trending表示。

Graphika受總部位於英國、支持敘利亞民主化及「白盔」的組織「敘利亞運動」委托，研究及分析關於敘利亞內戰的網絡輿論。白盔是兩套奧斯卡提名紀錄片的主角，其本身也曾獲提名諾貝爾和平獎。

Graphika搜集了2000萬則關於白盔的網上發言，分為支持與反對兩種；凱利說，在反對的推特中，莎拉·阿卜杜拉的推特「是至今影響力最大的」 ，之後是凡妮莎·比利。

該網絡調研公司發現，莎拉·阿卜杜拉的追蹤者中有幾個顯著的群體，包括支持巴勒斯坦者、支持俄羅斯及其盟國者、白人民族主義者及另類右派、保守的特朗普支持者、歐洲極右支持者及陰謀論者。

2017年汗謝洪（Khan Sheikhoun）化武攻擊事件發生後，正是上述這些群體，將「#SyriaHoax」標籤推上熱門。

莎拉·阿卜杜拉與一些具影響力的美國保守活動人士，也助推「#SyriaHoax」，令其成為一個全球性的熱門標籤，轉發者均指該次化武攻擊為「偽造」。

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凡妮莎·比利透過電郵向BBC Trending表示，該次攻擊「已經被一群備受敬重的分析人士及專家戳破」，並指有證據顯示「白盔是一個政治宣傳的建構」，反問「為什麼BBC從來沒有針對白盔展開調查？」

去年十月，參與聯合國及「禁止化學武器組織」合作調查的一些專家指出，他們確信一架敘利亞政府軍空軍飛機，在汗謝洪投下裝載有沙林毒氣的彈藥，反駁了俄羅斯政府指該飛機是向叛軍化武存庫投彈的說法。

風水輪流轉

伯明翰大學國際政治教授、新聞分析網站EA Worldview編輯斯科特·盧卡斯（Scott Lucas）指出，在敘利亞戰場採訪十分困難，令輿論場上出現訊息真空，一些較為偏頗的訊息源就乘機填補了這片空白。

「這全都不是新聞，也不是基於堅實的獨立新聞採訪。」盧卡斯說。

「去質疑任何說法、包括官方的說法，這本身是絶對正確的，但關鍵是你本身沒有持有一套既定立場，而是從事實出發，並揭露不實訊息與虛假訊息。」

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美國、英國與法國在周六對三處敘利亞政府地點採取軍事行動，意在打擊敘利亞化學武器設施。

「我們面對的危機是，一些不可靠的訊息，被一些有規模、大眾以為更可靠的傳媒引用。」

雖然這批網上活躍人士的追蹤者群體不斷擴大，但有跡象顯示，他們的影響力較去年有所縮減。

在杜馬發生懷疑化武攻擊後數小時，「敘利亞」一詞一度登上推特的熱詞榜，但親阿薩德的帳號的傳播度，被新聞機構的帳號所淹沒。

此次懷疑攻擊發生後，「#SyriaHoax」標籤在一周內被使用了1.7萬次（對比2017年四月一周內被使用28萬次），沒能成功登上推特熱門。

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