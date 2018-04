敘利亞「化武襲擊」：調查員如何能還原真相

圖片版權 Reuters Image caption 禁止化學武器組織的調查人員查出,2013年敘利亞城市古塔的居民曾經遭受沙林神經毒劑攻擊。

敘利亞城市杜馬鎮(Douma)懷疑受化學武器襲擊至今已經差不多兩星期,來自禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)的人員至今仍然滯留在首都大馬士革,未能到現場開始調查。這宗懷疑襲擊至今已發生了一段時間,他們還能查出甚麼嗎?

跟調查人員競賽的不單是時間,他們可能還要面對發動襲擊的人或組織,這些人可能還在當地。如果化武襲擊真的曾經發生,這些人可以消滅任何證據,令調查人員無功而回。

有專家向BBC指出,調查人員抵達現場後主要會從環境採集樣本,也會跟當地居民收集血液、尿液,以及跟居民做訪問,嘗試拼湊出懷疑襲擊當日發生了甚麼事。調查人員也可以從一些線索,斷定有沒有人嘗試消滅化學襲擊的證據。

圖片版權 CBS Image caption 有美國傳媒在杜馬市一棟懷疑被攻擊的建築物的頂層,發現一個黃色氣瓶。

曾經參與敘利亞襲擊調查的英國化學武器專家戈登(Hamish de Bretton Gordon)介紹,調查人員主要會收集的證據包括武器碎片、泥土、居民血液、尿液樣本等。

救援人員和敘利亞反對派武裝份子指控,敘利亞政府軍從飛機上向杜馬鎮的居民投擲裝有有害化學物的油桶,襲擊造成最少40人死亡,數百人受傷。戈登跟BBC說,調查人員會訪問當地居民,看看救援人員和反對派武裝份子的說法是否屬實。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國CBS電視台記者塞思·多恩(Seth Doane)日前前往杜馬,到一座據稱遭受襲擊的建築裏看了看。

他認為,最重要的,還是要找到遇襲受傷的居民和遇難者的遺體,因為如果反對派武裝份子的指控屬實,遇襲居民身體提供的樣本將會是最有力的證據。戈登說:「尿液樣本可以用來調查襲擊者有沒有使用氯氣,血液和頭髮樣本就能用來調查襲擊者有沒有使用一些神經毒劑。」

敘利亞古塔(Ghouta)地區在2013年發生了一宗襲擊,禁止化學武器組織的調查人員當年在襲擊發生兩天後便抵達現場,開始調查。他們從當地居民採集了一些血液和頭髮樣本,也取得一些環境樣本。

當時負責帶領調查的聯合國裁軍事務廳高級代表安格拉·凱恩(Angela Kane)跟BBC介紹,調查人員發現了一些混了其他物質的薩林毒劑(Sarin)復合物。她說:「純正的薩林很快便會蒸發掉。但在2013年發現的薩林復合物混進了其他物質,令它待在當地環境許久。」

圖片版權 AFP Image caption 防止化學武器組織(OPCW)的調查人員仍然無法進入敘利亞疑似化武攻擊現場。

禁止化學武器組織的調查人員原定周三(4月18日)抵達杜馬展開工作,但為他們做凖備工作的聯合國保安部隊早前在當地受到攻擊,調查人員被迫押後計劃。美國國務院周二(4月17 日)批評,調查工作一再被拖延,可用的證據將「越來越少」。

反對派武裝份子上周撒離杜馬鎮時,據報有俄羅斯士兵曾到訪懷疑發生襲擊的地方。美國駐禁止化學武器組織的代表指,俄方有可能「干擾現場」,令調查人員的工作徒勞無功。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)對此予以否認。

英國化學武器專家戈登認為,如果有人真的要消毀證據,首要工作是清除散落當地的武器碎片,也要清潔任何可能被化學武器污染的表面。可能令你意想不到的是,要清理由氯製成的化學武器的清潔劑,也是由氯製成。

要令調員人無功而回,還需要要求目擊襲擊過程的居民不要配合調查人員的工作,甚至在調查人員到來之前,就把這些居民帶走。英國《衛報》周三引述敘利亞救援組織指,有人恐嚇參加懷疑化武襲擊的救援人員,要求他們不要公開襲擊當天的情況,否則他們的家人「會有危險」。

你的器材不支持播放多媒體材料 懷疑化武襲擊發生後,美英法對三處敘利亞政府地點採取軍事行動,意在打擊敘利亞化學武器設施。

戈登說,遇難者的遺體也是調查其中一個十分重要的部份。《化學武器公約》(Chemical Weapons Convention)訂明,禁止化學武器組織的調查員有權取得他們認為是證據的任何東西,包括遺體,但他們得先找到這些遺體。

戈登介紹,如果調查人員找不到遺體,那也算是一種發現;如果遺體消失了,那就顯示事情十分不對勁。

調查人員抵達杜馬鎮後,他們的工作環境將由敘利亞政府和俄羅斯軍方控制。聯合國裁軍事務廳高級代表安格拉‧凱指出,正是因為這個原因,調查人員必須把他們工作的過程完整地拍攝下來,也必須緊緊地看護好他們取得的任何樣本。

她說,不論他們在做甚麼,調查人員都要把樣本隨時帶在身旁,「直至把它們安全送到實驗室為止」。