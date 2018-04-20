「世界末日」視頻網上流傳 BBC聲明：假的！

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一個報道熱核戰爭已開打並有英國廣播公司（BBC）新聞台標的虛構視頻，已在網上和通訊應用程序上被用戶廣泛分享。但這段視頻並非真實。

驚恐的觀眾已與BBC取得聯繫，他們當中有人顯然相信這是真的。

在視頻分享網站YouTube上，製作這段視頻的公司明確表明這是虛構的視頻。這家公司已將上傳視頻的YouTube帳號刪除。

但在通訊應用程序WhatsApp上，這段虛構視頻被不加核實地傳遞給他人，一些用戶遭到愚弄。

視頻裏有什麼?

這段視頻以人們熟悉的英國廣播公司新聞演播室的鏡頭開場，一本正經的主持人宣佈"俄羅斯和北約之間發生了嚴重事件"。

視頻中的主持人說，"雖然細節尚不確定，但初期報告顯示，俄羅斯的一架偵察機遭到北約海軍艦艇的射擊"。

隨著報道的深入，事件升級為俄羅斯軍艦向北約目標襲擊，王室成員已轉移，緊急廣播建議人們留在家中，核戰爭已爆發，德國城市美因茨和法蘭克福部分地區已被摧毀等。

不過，這是一段虛構的視頻。視頻製作不錯，但有幾個關鍵的地方漏餡了。

圖片版權 Benchmark Assessment Image caption BBC的聲明還說，"我們希望絶對清楚地表明，該視頻是假的，它並非來自BBC"。

怎麼判斷該視頻是假的？

儘管這段視頻使用了BBC台標，但其字體、樣式和布局卻非常不同。

如果有WhatsApp通訊應用程序用戶收到別人發送的視頻，而該視頻看起來來自一個主要的媒體機構，那麼，就應當前往該媒體機構的網站搜尋這條消息。

就這個視頻舉例來說，如果世界上大部分地區爆發熱核戰爭，BBC已經報道此事，那麼這個新聞很可能會在網站上被提及，並且會被其它新聞機構的報道所證實。

這段虛構視頻由誰製作？為何製作?

這段視頻的主持人由演員馬克·賴斯（Mark Ryes）扮演，視頻由愛爾蘭一家公司於2016年製作完成。

賴斯對BBC表示，這段視頻是"一家名為'基凖測評集團'的公司為其公司客戶進行心理測驗而製作，以了解他們如何在災難情景中作出反應"。

"在最初發佈的視頻分享網站YouTube上，它非常清楚地說明視頻是虛構的。該視頻甚至不像是真正的BBC新聞報道。也從未打算這樣做。"

"作為扮演這個角色的演員，我錄製了這段視頻，錄製的背景為綠色屏幕。我沒有參與編輯或製作最終的視頻。"

圖片版權 YouTube Image caption 製作視頻的這家公司後來將上傳視頻的YouTube帳號刪除。

賴斯將錄製的視頻材料發給了基凖評估集團評估服務主管大衛·林伍德（David Ringwood）。

據該公司網站介紹，基凖評估集團"2006年成立於愛爾蘭"，並與客戶合作發展"選擇、開發和人才管理的評估方法"。

林伍德沒有回復BBC記者的置評請求。

BBC怎麼說？

星期四（4月19日）上午，BBC媒體辦公室在社交媒體"推特"上表示，BBC知道有"一個聲稱是關於北約和俄羅斯的BBC新聞報道"視頻段片正在網上"廣泛流傳"。

BBC發言人在推文中說，"這段視頻似乎來自YouTube，該視頻有一個關於它是虛構的戲劇化視頻的免責聲明"。

該推文指出，"但是，這個信息在分享時沒有被重覆"，因此BBC特別發出這個推文提醒。

BBC的聲明還說，"我們希望絶對清楚地表明，該視頻是假的，它並非來自BBC"。