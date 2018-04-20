圖片版權 Reuters Image caption 中興通訊的股票目前在香港和深圳的交易所都停牌。

美國制裁風波的主角中興通訊打破多天沉默，在周五（4月20日）召開記者會，直言美國商務部禁止美國公司向中興銷售零部件的決定，可能會令中興進入「休克」的狀態。

董事長殷一民在中興的深圳總部舉行新聞發佈會，指美國的禁令會直接影響公司八萬名員工的工作權利，對它在全球的客戶帶來直接影響，也會對股東的利益造成重大損害。他又說，公司反對美國把貿易政治化，也「堅決反對」美國的決定。

他又在僅有10多分鐘的發佈會中，指中興將加大投入研發的資金。他稱公司有能力、有信心應對挑戰，因為中國國內「有巨大的市場」。

而中國商務部在周四（4月19日）也作出了回應，指美方的決定引起了市場對美國貿易和投資環境的「普遍擔憂」，認為美方的行為表面針對中國，但最終傷害的是美國本身。

中興的風波，推演到現在已經變成了中美貿易角力的一部份，但它的麻煩，要從2012年開始說起。

圖片版權 Getty Images Image caption 中興通訊的產品包括智能手機及電腦設備。

認罪協議

據路透社在2012年取得的文件顯示，中興無視美國的出口禁令，向伊朗和朝鮮出售價值「過百萬美元」的美國制電子產品。文件顯示這些產品包括美國商業機器（IBM）製造的伺服器、思科（Cisco）和網絡設備製造商Brocade製造的網絡交換器和甲骨文公司編寫的資料庫軟體等。

路透社發出報道後數個月，美國聯邦調查局展開調查。2016年3月，美國商務部宣佈，調查證實中興向伊朗的出口違反美國相關的禁令，並下令所有美國公司向中興出售產品前，必須取得特別許可，作為中興違反美國禁令的懲罰。美方其後多次暫緩執行這個決定。

中興在去年三月跟美國司法部達成認罪協議，被即時罰款8.92億美元，另外三億美元罰款和剝奪中興的出口權利七年，並會視乎中興有沒有採取改善措施而暫緩執行。美國司法部當時發表聲明，查明中興在2010至2016年期間，在沒有領取適當出口許可的情況下，向伊朗出售價值約3200萬美元的產品。聲明更引述司法部長傑夫·塞申斯（Jeff Sessions）指，中興受查期間向美國的聯邦調查員撒謊。

時任中興董事長兼總裁趙先明承認犯錯，並承諾將會改善公司的行為。

中興認罪後，美國商務部宣佈取消美國公司出售產品給中興前必須取得特別許可的要求。而除了罰款外，中興還承諾將解僱四名高層，也會扣減35名高級職員的花紅作為懲罰。

但美國商務部指它後來發現，中興沒有真正履行這些承諾。

中興「承認撒謊」

美國商務部在4月15日發出文件，指中興在分別在2016年11月30日和2017年7月20日向美國當局發出信件，指公司已經就違反美國出口禁令事件，對該39名員工作出紀律處分，包括扣減獎金、發出懲戒信等，以顯示公司十分重視遵守美國當局的禁令。但商務部的文件指，中興後來承認當時其實沒有發出懲戒信，絶大部份的員工也按時收到他們的獎金。

文件又引述中興方面的辯護，指公司在3月時已經向相關員人補發懲戒信，從他們的工資中扣減與2016年獎金相應的金額，也會向已離職的員工追討發給他們的獎金。美國商務部官員在文件中指，中興作出這種辯護只不過是「希望能拖延」美國當局的執法行動，減少懲罰所帶來的影響。

美國商務部的文件又指，中興的代表律師跟美國官員在3月6日通電話時，才承認在這兩封信件中撒謊，美國當局在3月13日決定恢復執行中興去年認罪時，暫緩執行的懲罰措施，包括剝奪中興的出口權利七年，令它無法向美國公司採購零部件。

中興董事長殷一民在周五的記者會中，指責美方將「細微的問題無限擴大化」，對公司造成極大影響，但沒有回應美國商務部文件的指控。

圖片版權 Reuters Image caption 中興通訊向美國的移動電信公司如美國電話電報公司，T-mobile美國公司和斯普林特公司銷售手機。

美方凖備再出牌？

故事可能還沒有結束。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）周二（4月17日）建議，禁止政府機構向「可能對美國通訊網絡構成安全威脅的公司」採購，分析認為這包括中興，也包括中國另一家技術通訊公司華為。

路透社分析留意到，美國政府每年都會投放850萬美元，資助私人通訊網絡公司改善美國郊區的通訊基礎建設，如果聯邦通訊委員的建議獲得通過，中興和華為將無法參與這個計劃。

中方已經就此回擊。中國外交部發言人華春瑩在周五的例行記者會期間指，美方的行為是「以國家安全之名，行貿易保護主義之實」。她說，蘋果手機在中國隨處可見，但由中國公司製造的手機在美國卻被一些人視為國家安全的嚴重事態。

她質問：「作為世界上頭號強國和科技強國的美國，難道已經果真脆弱到如此地步了嗎？」