金正恩稱朝鮮將停止核試驗 中美韓日態度不一

圖片版權 Getty Images Image caption 金正恩表示，已沒有必要進行更多導彈試驗。

朝鮮領導人金正恩宣佈朝鮮將停止所有導彈試驗，並關停一核試驗場。

朝中社4月21日（周六）發佈消息，宣佈即日起朝鮮將停止核試驗及彈道導彈發射試驗。報道中提到，金正恩表示朝鮮核能力已經「得到檢驗」。

金正恩在朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第三次全體會議作出如上表述，並稱朝鮮將盡全力進行經濟建設。

朝鮮此番表態適逢金正恩與韓國、美國總統分別會談之際。4月27日，金正恩將與韓國總統文在寅舉行十數年來首次朝韓首腦會談。而美國總統特朗普也表示將在6月初或之前與金正恩會面。

中美韓表示歡迎 日方態度保留

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月20日

半島問題各方對朝鮮的改變反應不一。

中國外交部發言人陸慷21日表示，朝方決定有助於緩解半島局勢，推動半島無核化和政治解決進程。同時祝願朝鮮經濟發展取得成果，與各方改善相互關係。

美國總統特朗普當天發推稱，這對朝鮮和世界都是「非常好的消息」，稱之為「大進展」。周四特朗普曾稱，「如果實現無核化，將會有一條光明道路等待朝鮮」。

韓國總統文在寅辦公室發表聲明稱，朝鮮表態會為即將到來的韓朝、朝美會談的成功營造非常積極的氛圍。

領空曾有朝鮮導彈飛過的日本則更加小心。日本首相安倍晉三對此表示謹慎歡迎，強調此舉需要引領朝鮮以徹底、可核查、不可逆方式廢除核、導彈項目。而日本防務大臣小野寺五典稱，日本對朝鮮的承諾並不滿意，認為朝鮮沒有提及可以打擊日本的中短距離導彈，表示日本會繼續對其在最大程度上施加壓力。