國際調查員進入杜馬 還原襲擊真相尚待時日

圖片版權 AFP Image caption 防止化學武器組織展示調查人員使用的防彈背心和頭盔

防止化學武器組織(OPCW)檢查小組終於進入杜馬鎮，採集到所需樣本 。

該組織周六（4月21日）發表聲明說，檢查人員在敘利亞杜馬鎮疑似遭化武襲擊的兩處地點之一採集了樣品和其他材料。

聲明沒有解釋具體是什麼樣品和材料，但說明這些樣品將被送到荷蘭海牙附近的OPCW實驗室化驗，以 確定4月7日那裏發生的疑似化武襲擊中是否使用了化學武器。

檢查小組能還原真相嗎？

BBC在檢查小組進入杜馬鎮前有以下分析:：

圖片版權 Reuters Image caption 禁止化學武器組織的調查人員查出，2013年敘利亞城市古塔的居民曾經遭受沙林神經毒劑攻擊。

敘利亞城市杜馬鎮（Douma）懷疑受化學武器襲擊至今已經差不多兩星期，來自禁止化學武器組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）的人員至今仍然滯留在首都大馬士革，未能到現場開始調查。這宗懷疑襲擊至今已發生了一段時間，他們還能查出甚麼嗎？

跟調查人員競賽的不單是時間，他們可能還要面對發動襲擊的人或組織，這些人可能還在當地。如果化武襲擊真的曾經發生，這些人可以消滅任何證據，令調查人員無功而回。

有專家向BBC指出，調查人員抵達現場後主要會從環境採集樣本，也會跟當地居民收集血液、尿液，以及跟居民做訪問，嘗試拼湊出懷疑襲擊當日發生了甚麼事。調查人員也可以從一些線索，斷定有沒有人嘗試消滅化學襲擊的證據。

圖片版權 CBS Image caption 有美國傳媒在杜馬市一棟懷疑被攻擊的建築物的頂層，發現一個黃色氣瓶。

曾經參與敘利亞襲擊調查的英國化學武器專家戈登（Hamish de Bretton Gordon）介紹，調查人員主要會收集的證據包括武器碎片、泥土、居民血液、尿液樣本等。

救援人員和敘利亞反對派武裝份子指控，敘利亞政府軍從飛機上向杜馬鎮的居民投擲裝有有害化學物的油桶，襲擊造成最少40人死亡，數百人受傷。戈登跟BBC說，調查人員會訪問當地居民，看看救援人員和反對派武裝份子的說法是否屬實。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國CBS電視台記者塞思·多恩（Seth Doane）日前前往杜馬，到一座據稱遭受襲擊的建築裏看了看。

他認為，最重要的，還是要找到遇襲受傷的居民和遇難者的遺體，因為如果反對派武裝份子的指控屬實，遇襲居民身體提供的樣本將會是最有力的證據。戈登說：「尿液樣本可以用來調查襲擊者有沒有使用氯氣，血液和頭髮樣本就能用來調查襲擊者有沒有使用一些神經毒劑。」

敘利亞古塔（Ghouta）地區在2013年發生了一宗襲擊，禁止化學武器組織的調查人員當年在襲擊發生兩天後便抵達現場，開始調查。他們從當地居民採集了一些血液和頭髮樣本，也取得一些環境樣本。

當時負責帶領調查的聯合國裁軍事務廳高級代表安格拉·凱恩（Angela Kane）跟BBC介紹，調查人員發現了一些混了其他物質的薩林毒劑（Sarin）復合物。她說：「純正的薩林很快便會蒸發掉。但在2013年發現的薩林復合物混進了其他物質，令它待在當地環境許久。」

圖片版權 AFP Image caption 防止化學武器組織(OPCW)的調查人員仍然無法進入敘利亞疑似化武攻擊現場。

禁止化學武器組織的調查人員原定周三（4月18日）抵達杜馬展開工作，但為他們做凖備工作的聯合國保安部隊早前在當地受到攻擊，調查人員被迫押後計劃。美國國務院周二（4月17 日）批評，調查工作一再被拖延，可用的證據將「越來越少」。

反對派武裝份子上周撒離杜馬鎮時，據報有俄羅斯士兵曾到訪懷疑發生襲擊的地方。美國駐禁止化學武器組織的代表指，俄方有可能「干擾現場」，令調查人員的工作徒勞無功。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對此予以否認。

英國化學武器專家戈登認為，如果有人真的要消毀證據，首要工作是清除散落當地的武器碎片，也要清潔任何可能被化學武器污染的表面。可能令你意想不到的是，要清理由氯製成的化學武器的清潔劑，也是由氯製成。

要令調員人無功而回，還需要要求目擊襲擊過程的居民不要配合調查人員的工作，甚至在調查人員到來之前，就把這些居民帶走。英國《衛報》周三引述敘利亞救援組織指，有人恐嚇參加懷疑化武襲擊的救援人員，要求他們不要公開襲擊當天的情況，否則他們的家人「會有危險」。

你的器材不支持播放多媒體材料 懷疑化武襲擊發生後，美英法對三處敘利亞政府地點採取軍事行動，意在打擊敘利亞化學武器設施。

戈登說，遇難者的遺體也是調查其中一個十分重要的部份。《化學武器公約》（Chemical Weapons Convention）訂明，禁止化學武器組織的調查員有權取得他們認為是證據的任何東西，包括遺體，但他們得先找到這些遺體。

戈登介紹，如果調查人員找不到遺體，那也算是一種發現；如果遺體消失了，那就顯示事情十分不對勁。

調查人員抵達杜馬鎮後，他們的工作環境將由敘利亞政府和俄羅斯軍方控制。聯合國裁軍事務廳高級代表安格拉‧凱指出，正是因為這個原因，調查人員必須把他們工作的過程完整地拍攝下來，也必須緊緊地看護好他們取得的任何樣本。

她說，不論他們在做甚麼，調查人員都要把樣本隨時帶在身旁，「直至把它們安全送到實驗室為止」。