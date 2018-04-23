為什麼中國遊客「特愛」英國比斯特購物村？

Image caption 蕭崔西（圖右）說比斯特很受中國遊客歡迎。

中國遊客到英國旅遊最喜歡什麼景點？據稱比斯特購物村（Bicester Village）的受歡迎程度僅次於白金漢宮，在臨近的火車站設有中文指標。但除了特價包包之外，這個「村子」還有什麼誘人之處？

在英國明明有不少其他景點，但那些中國遊客卻還著迷一個比斯特郊外的非自然景點—─一個單調劃一的購物中心─—這讓附近的居民難以理解。

但對中國遊客而言，在這個北歐風情的購物村消費的體驗是來英國不可或缺的行程之一。根據比斯特購物村的統計，有超過半數的中國遊客會在比斯特消費。

蕭崔西（音譯）是一名伯明翰大學的學生，她在前往倫敦時路過比斯特。

（注：全文中國遊客名皆為音譯）

這是她第二次到訪，她的目標是高端品牌例如博柏利（Burberry）、古馳（Gucci）和阿瑪尼（Armani）。

透過翻譯，她說「對中國人來說，這裏很有名」，特別是對喜愛購物的中國女性而言。

「折扣很好，而且有好的大牌商品，所以我才來這裏，」她說。明顯看出這個地方非常有吸引力。

圖片版權 Shutterstock Image caption 到英國的中國遊客有一半以上會造訪比斯特。

圖片版權 Andrew Michael / Alamy Stock Photo Image caption 對中國遊客來說，能夠退稅也是吸引力之一。

「我們可以買到打折品……比高街的價格便宜得多，」來自北京、打扮入時的情侶周默和岳梁說，他們已經快速入手了一對設計師品牌太陽眼鏡。

對盧怡寧和黃新來說，他們想好好利用身為非歐盟旅客可享有的20%退稅。

「在中國稅課的很重，因此我們來比斯特買東西，」盧怡寧說，她花了兩個月時間規劃英國之旅。黃新則是想「買買買」。

被問到商品是否比中國便宜，她說：「當然便宜，我想要免稅。」

Image caption 對盧怡寧和黃新來說，他們想好好利用身為非歐盟旅客可享有的20%退稅。

比斯特購物村在1995年由美國人斯科特·馬爾金（Scott Malkin）成立。選址在當時被視為「以星期五晚上的斗毆和外賣食物聞名的駐軍小鎮」邊上。

中國遊客自2000年代中期才開始成為英國旅遊的常客，比斯特抓住機會，與中國旅遊業者合作。

到了今日，比斯特是唯一一個中國遊客會集體前往的奧特萊斯（outlet，又稱特賣場或名牌折扣商場），在中國線上旅遊論壇上，比斯特的評價也很高，它被稱為「到倫敦旅遊一定要去的地方」。

比斯特在中國的社交媒體微博和微信上也很活躍，大部分是買家曬圖，每天都有網民分享他們的購物照片和評論。

比斯特的運營商Value Retail肯定在其中收獲了好處，但它拒絶發表評論。

據估計，去年有660萬訪客到比斯特，和到訪大英博物館的遊客數差不多。

它的高造訪率也許可以歸功於地理位置，因為它靠近M40公路，巴士旅遊團經過倫敦或去牛津時都會路過，遊客也可以一瞥附近民宅的花園。

圖片版權 Cliff Hide News / Alamy Stock Photo Image caption 到了今日，比斯特是唯一一個中國遊客會集體前往的奧特萊斯

圖片版權 Jeremy Moeran / Alamy Stock Photo Image caption 寫有中文的指標

但更可能是比斯特「在對的時間出現在對的地方」並且「有對的商品賣給對的人」，英國商會（British Chamber of Commerce）前中英顧問吳克剛（Kegang Wu）說。

「中國遊客越來越多，而且他們有錢，」他說。

「在中國送禮文化中，要送人禮物一定是送高檔貨，這和出國尋求快樂時光和放鬆的英國遊客不一樣。」

他說傳統上，中國人喜歡買禮物饋贈親友。而且他補充，中國人喜歡撿便宜。「他們是很精明的商人，他們喜歡折扣。」

Image caption 周默和岳梁前來選購給家人的禮物。

圖片版權 Shutterstock Image caption 比斯特是一個人造村。

比斯特僱用了150名會說中文的員工，在火車站，甚至60英里外的倫敦馬里波恩站，都有中英文往比斯特的指示。

來自北京的岳梁不會說英語，但她很驚喜地發現店員能說中文。

她對翻譯說她要買禮物給她的母親，她說她是經過「口耳相傳」知道這個購物村。

「當他們來到這裏時，他們很驚訝發現這裏有許多會說中文的員工，遊客也感受到熱烈的歡迎，他們的購物體驗很棒，」翻譯員說。

「會說中文的員工讓購物體驗變得更方便。」

Image caption 用不同語言寫的退稅說明。

但如果比斯特要持續繁榮也會面對挑戰，中國出境遊研究所（China Outbound Tourism Research Institute）的沃爾夫岡‧捷爾吉‧阿爾特博士（Wolfgang Georg Arlt）說。

他說出國旅遊這個購物風氣會隨著越來越多國民出國旅遊而不再新鮮。而且如果親友們也很快將會出國旅遊的話，送禮給親友變得不再重要。

「如果每個人都有古馳包包，你再告訴人們『噢我買了一個古馳包』，這就不引人注意了。」

他認為如果比斯特想持續吸引最有錢的中國遊客，它必須持續進化，提供更好的購物體驗。

「這些人會持續造訪比斯特，」他說，「但你必須給他們故事去對親友炫耀，而不只是給他們折扣。」