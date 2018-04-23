圖片版權 AFP/Getty Image caption 馬克龍是特朗普任上首位對美國進行國事訪問的外國元首。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）本周訪美，成為特朗普（Donald Trump）任上首位對美國進行國事訪問的外國元首。出乎所有人意料，這兩個曾被視為圈外人的總統已經建立起一種個人關係。但這種聯繫的背後是什麼？這對法國利益及影響力又意味著什麼呢？

這已經不是馬克龍的關係網第一次出人意料了。在就職幾周後決定接待首位來訪外國來賓時，馬克龍選擇了俄羅斯而不是法國的關鍵盟友，而下令打擊俄羅斯盟友敘利亞後不久他還宣佈，將於5月出訪俄羅斯。

馬克龍如此的手段有時也會引起一些外交風波，比如最近土耳其便對法國調停土耳其與庫爾德人問題表示不滿。

但還沒有任何事情像他與特朗普的「兄弟情」這般引人注目。

這兩個人有著不小的年齡差，同時他們在政治立場、價值觀、個人風格、性格、背景出身、興趣愛好和對媒體的運用方式上都千差萬別。

但愛麗舍宮主人馬克龍用「非常親近」形容二人關係，事實也確實如此。他們經常在電話上坦誠交流，看上去兩人相處融洽是真。

這種融洽使得法國超越德國、英國，成為美國在歐洲的首要聯絡方。

英國「脫歐」及德國的貿易、移民政策為馬克龍創造了空間。尤其值得注意的是，第一位在特朗普任期內對美國進行國事訪問的人不是英國首相特蕾莎·梅，也不是德國總理默克爾，而是馬克龍。他將在訪美期間受到正式宴會款待，同時在國會致辭。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 馬克龍與特朗普的個人關係使得法國超越德國、英國，成為美國在歐洲的首要聯絡方。

這種新型法美關係的形成還受一些個人因素影響。

馬克龍與特朗普都被視為是撼動本國政治制度的人物。他們都以自己的方式直言不諱，都喜歡展現強悍的形像。而以美國立場來看，馬克龍本身長相英俊，又是男性形像，這些都是加分項。

而在法國方面，由於法國並不像德國與英國那樣，與此前的美國總統有如此深的共識，因此對於特朗普充滿爭議的執政方式，法國比其他國家更容易適應。

法國對待美國更加務實，他們不是基於對世界的共同道德觀，而是建立在共同利益上的盟友。

圖片版權 Reuters Image caption 即使在政策上沒有具體影響力，與特朗普發展關係對馬克龍也有實際意義。

這種共同利益更多與安全和反恐有關。法國需要美國一同對抗恐怖主義襲擊，而正如許多分析人士指出，由於英國在伊拉克戰爭之後更加小心謹慎，法國現在成為美國在軍事支持上最好的依靠。

而特朗普在安保問題上的政策有時也對馬克龍在歐洲問題上的議程有利。一直以來特朗普都在要求歐盟國家對自己的安保問題承擔更多責任，且要求他們增加國防支出，需要達到自己國家國內生產總值（GDP）的2%。

馬克龍已經做出保證，法國將在2025年達到上述目標，並積極主張歐洲在安全及防務問題上擁有更多自主權，宣傳推動自己提出的歐洲干預倡議（European Intervention Initiative），提出歐洲應像法國現在一樣，建立共同資源與戰略目標，以實現自己的目標。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年特朗普應邀在巴黎出席法國國慶日閲兵式。

但在法國，總統與美國走得太近可能會為自己帶來政治風險，因此馬克龍需要展現更多。

馬克龍最近表示，他已經說服特朗普繼續介入敘利亞問題，但白宮迅速對此予以否認。而截至目前，除提高外界期望，幾乎沒有任何證據表明馬克龍在氣候變化、伊朗核問題及耶路撒冷等關鍵問題上對特朗普有影響力。

此次訪美，馬克龍將有機會與美國討論更多政策差異。法國希望在下月美國決定是否退出伊朗核問題協議之前，可以與美國就"一項建議文件"達成共識。

此外，兩人還將就特朗普計劃對從歐盟進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅、敘利亞衝突，以及備受爭議的美國視耶路撒冷為以色列首都等事宜進行討論。

但即使在這些事情上沒有具體影響力，與特朗普發展關係對馬克龍也有實際價值。

馬克龍在任期伊始便承諾，要重塑法國在海外的地位以及法國對世界的使命感。他相信崇高的目標是法國重獲民族認同感與樂觀主義。

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即便對特朗普沒有多少政策影響力，但是與特朗普關係親近有利於提升法國的國際形像，增強國際影響力。

馬克龍的外交標誌是強有力的個人聯繫及強硬的政策差異，這有時需要左右兼顧，謹慎處理。

而特朗普的關係網絡不可預料。有分析人士指出馬克龍一直注意不對特朗普進行個人批評。如果特朗普作出會直接損害法國利益的決定，馬克龍可能會在國內面臨更多猛烈抨擊。

如果這樣，這段提高馬克龍海外聲望的關係可能會以馬克龍在國內受挫而告終。