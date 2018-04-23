圖片版權 AFP Image caption 旅遊成了朝鮮賺取外匯僅有的幾個渠道之一，而到訪當地的外國遊客目前主要來自中國。

中國國家主席習近平發出批示，要求中國外交部採取必要措施，協助周日晚上（4月22日）在朝鮮遇上嚴重交通事故的中國遊客。事故造成最少36人死亡，包括四名朝鮮人。

習近平還要求中國駐朝大使館協調朝鮮有關方面全力做好事故處理工作，全力搶救受傷人員，做好遇難者善後工作。

總部設在美國的《朝鮮新聞》（NK News）引述「旅行業消息來源」稱，發生意外的旅遊大巴載著一些來自北京的旅行社工作人員，他們早前從瀋陽飛抵當地，但沒有說明他們到訪朝鮮的目的。BBC中文曾聯絡中國駐朝鮮大使館嘗試確認消息，但未獲回應。

《朝鮮新聞》又報道說，旅遊大巴當時正從南部城市開城（Kaesong）返回首都平壤，而連接這個兩城市的高速公路現時有大型修路工程，為朝鮮領導人金正恩定於周五（4月27日）與韓國總統文在寅的會面作凖備。

中國中央電視台播出的片段顯示，旅遊大巴在意外後翻倒，車身部份組件脫落，現場也下著大雨。中國駐朝鮮大使館還通報，另外兩名中國人受重傷，其情況「極其嚴重」。中國國家衛生健康委員會又發出通知，指已經派出四名醫療專家聯同應急辦公室的成員，攜帶救治需要的器械及藥品，前往朝鮮協助救援工作。

而路透社留意到，中國官方中央電視台英文頻道在推特上提及，旅遊大巴發生意外後從橋上掉下，但後來把訊息刪除。

中國外交部發言人陸慷在周一（4月23日）的例行記者會中，指中方正在核實有關詳情。

圖片版權 AFP Image caption 這是2016年拍攝的資料圖片，顯示連接平壤與開城公路的其中一部份。路透社報道指，這是朝鮮境內修得最好的一條高速公路。

聯合國近年加強對朝鮮制裁以來，朝鮮的主要出口行業包括煤炭，海產品和紡織品都受到了限制，現在旅遊成了朝鮮賺取外匯僅有的幾個渠道之一。

朝鮮近期與韓國和西方國家的關係慢慢改善，但到訪朝鮮的外國遊客目前主要還是來自中國。在韓國的朝鮮海洋研究所估計，旅遊業每年為朝鮮賺取4400萬美元外匯。赴朝遊客80%是中國人。

美國學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2016年到朝鮮中朝邊界城市丹東的中國旅行社旅行後，凖備離境時被捕，並被指竊取朝鮮的宣傳畫。

他隨後被判入獄15年，在去年六月被釋放返美後死亡。美國在去年九月宣佈，禁止美國公民前往朝鮮，到訪朝鮮的西方遊客隨即從每年差不多5000人的高鋒下跌。