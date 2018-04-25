金正恩為何親自探訪中國赴朝鮮車禍遊客？

圖片版權 AFP PHOTO / KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮領導人金正恩親自到醫院探訪了車禍事故中的中國傷員。照片左第一位是中國駐朝鮮大使李進軍。

朝鮮領導人金正恩親自前往中國使館，對在朝鮮中國遊客車禍表示"哀痛"，並又親自到醫院探訪了倖存傷員。

在朝鮮，受到嚴格控制的媒體報道負面新聞的情況罕見，而金正恩對這一交通事故親自出面慰問更為罕見。

朝鮮對這一事件的處理體現出，在外交形勢急劇變化的朝鮮半島，朝中關係的分量仍非常重要。

金正恩探望

4月22日晚，一輛載有一些來自北京的"旅行社工作人員"的旅遊大巴當時正從南部城市開城返回首都平壤，而連接這個兩城市的高速公路現時有大型修路工程，為朝鮮領導人金正恩定於周五（4月27日）與韓國總統文在寅的會面作凖備。

旅遊大巴在經過一座橋時，掉落橋下，造成32名中國遊客和四名朝鮮導遊死亡，2名中國遊客受重傷。

朝鮮官方的朝中社援引金正恩說："這次意外的事故讓他（金正恩）十分痛心"，"在想到遇難者家屬的悲傷之際，他自己也難以自製。"

4月23日一早6點半，金正恩就親自前往中國駐朝大使館表示慰問，當晚還專程到醫院看望了受傷的中國遊客。

中國外交部發言人陸慷在例行的記者會上，就此回答提問對朝方表示感謝說，此次不幸事故發生後，……朝方各相關部門也第一時間行動起來，朝鮮黨和國家領導人及有關部門負責人親赴事故現場和醫院指揮搶救及事故處置。

中朝關係

這次交通事故發生在朝鮮半島面臨重大局勢變化之際。金正恩在近日剛結束的朝鮮勞動黨三中全會上，宣佈停止核和導彈試驗、全力發展經濟的戰略決定。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮領導人金正恩在赴醫院前親自前往中國使館向中國大使李進軍表示慰問。

與此同時，朝韓、朝美將舉行首腦會晤。

中國是朝鮮最重要的鄰國，對朝鮮提供著至關重要的經濟和政治支持。不論是對內改革開放，還是對外改善與西方國家關係，朝鮮都難以離開對其提供基本經濟和戰略支撐的中國。

韓國的一個智庫韓國海事研究所稱，中國遊客佔所有赴朝的外國遊客的80%，每年為這個國際孤立的國家帶來4千4百萬美元的收入。

而西方每年赴朝鮮的遊客最多不過約5000人，而且隨著西方制裁在減少。

制裁與會談

雖然中國一直對朝鮮予以各種支持，但也一直反對其開發核和彈道導彈武器。因此，中國支持聯合國安理會就此對朝鮮實施的經濟制裁，嚴重限制了朝鮮的能源供應。

據中國海關總署公布的官方數據，到今年3月份為止，作為朝鮮燃料的主要供應國，中國連續第六個月未對朝鮮出口柴油、汽油和燃料油。

中國也已經連續3個月沒有向朝鮮出口玉米，3月份對朝鮮出口的大米不足500噸。

同時，中國連續6個月未從朝鮮進口鐵礦石、煤炭或鉛。

中國仍堅持對朝鮮的"基本人道主義"的非軍工供應和貿易。今年3月份中國對朝鮮貿易額為1.553億美元，遠低於去年的4.42億美元。

未來朝鮮如果棄核走上改革開放、發展經濟的道路，自然難以離開啟比鄰的世界第二大經濟體中國。