朝韓領導人會面吃甚麼 來個瑞士菜如何？

圖片版權 The Blue House Image caption 這就是金正恩將會吃到的呂斯蒂。韓國似乎想用這道經典瑞士菜，來喚起金正恩據報在當地留學時的回憶。

朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅周五（4月27日）就要在板門店韓國一方見面。韓國總統府在社交網站上透露，會給據報曾在瑞士求學的金正恩奉上一道經典的瑞士菜。

這道瑞士菜稱呂斯蒂（rosti），是一道以洋葱和牛肉煮成的馬鈴薯。韓方說，會為這菜色加上「一絲韓國特色」，但沒有具體說明是甚麼特色。一直有報道指金正恩曾在瑞士留學，但這說法沒有獲得官方承認。

宴會間還會奉上文在寅的家鄉菜——鯛魚（John Dory）。

韓國表示，宴會的菜餚大多有象徵意義，菜色和食材都會有韓國和朝鮮的特色。

圖片版權 The Blue House Image caption 鯛魚在文在寅的家鄉釜山是一種常見的菜式。

除了這些，宴會間還會有朝鮮最著名的冷麵。文在寅親自要求，這道菜要由來自平壤知名的玉流館餐廳廚師在宴會廳裏凖備。這種冷麵奉客時，會浸在一些放涼了的湯裏邊，加上肉塊和蔬菜。廚師一般會用剪刀把麵條剪開一半，讓食客吃起來方便一點。

飲料方面，韓國政府在社交網站上發文表示，會為嘉賓凖備文梨酒（Munbaeju）。這種酒起源在朝鮮，但現在主要在韓國釀製。酒的名字有「梨」字，但主要是用小麥和高梁釀造，沒有用到梨子。

這不是第一次韓國用富有象徵意義的菜色招待來賓。 美國總統特朗普去年到訪韓國時，韓方用一些在獨島（Dokdo）附近捕獲的蝦來招待他。日本稱這個地方為竹島，雙方多年就這兩個小島主權誰屬爭持不下。